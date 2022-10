Abuelo ¿Qué son las rentas de jubilación?

Ariadne casi toda la vida de muchas personas es atrapada por el trabajo diario, por las preocupaciones para ganar un sueldo y así tener los recursos económicos para llevar adelante una familia. Trabajar, trabajando, ganando un sueldo y aportando en un fondo para que ese dinero ahorrado nos sirva en nuestra vejez, así como a millones de personas lo hicieron, quienes nos aferramos a la esperanza de vivir tranquilos ya en la recta final de nuestras existencias.

Mira, han sido más de 25 años, tiempo en el cual trabajé en varias instituciones privadas y del Estado, de las cuales estoy contento y siento haber aportado mucho. Y por prestar mis servicios en ellas, cada mes recibía un monto de dinero, que se llama sueldo o salario. Del mismo me descontaban entre Bs. 800 a 1.400, destinados para pagar en el futuro, mis años en que no tendría un trabajo estable y remunerado. Aportaba con entusiasmo, alegría y confianza de que una vez llegue a mis 58 años, la edad de dejar de trabajar y disfrutar un poco mejor la vida, iba a contar con un ingreso asegurado, que me garantice seguridad, comodidad y bienestar.

Ese dinerito iba directo a AFP Previsión o Futuro, que son extranjeras y administraron nuestros aportes, además que ellas ganan sus comisiones por esos trámites. Pero la injusticia mayor o el golpe bajo que recibimos fue cuando fuimos a hacer los trámites para concretar la renta de jubilación, un derecho humano que tenemos todos quienes llegamos a cierta edad de la vida y luego las empresas te rechazan o te desechan, porque dicen ya estamos viejos y las fuerzas no nos dan. Dicen que estamos anticuados para estos tiempos actuales.

La ingrata sorpresa fue cuando nos dicen que nuestra renta de jubilación es de Bs. 2.800, que, si bien son algunos pesos de ingresos seguros, pero no tienen relación alguna con el costo de la vida real, con los problemas que debemos afrontar ya en la vejez y va en contradicción con lo establecido en la Constitución Política del Estado: que todos los bolivianos tenemos derecho a una vejez digna, alegre y con una renta acorde a la realidad socioeconómica. “Esa será su renta señor y no puedo darle más explicaciones”, nos dijo la secretaria de la AFP Previsión.

¡Qué cosas no, Ariadne! Tener que trabajar toda la vida, aportar tanto dinero con la esperanza que en nuestra vejez y jubilación, el Estado nos iba a garantizar una renta o ingresos que nos alcance para el pan de cada día, comprar remedios y tantas otras necesidades que tenemos los seres humanos. Mi realidad es la realidad de más de 2 millones de bolivianos jubilados, que reciben una renta miserable y vergonzosa, violando sus derechos humanos a la vida, a la salud, a la felicidad, al bienestar.

A estas alturas las preguntas y las contradicciones me inquietan el alma: ¿Valió la pena tanto trabajo, tanto compromiso a lo largo de más de 30 años? ¿Por qué el sistema es injusto con quienes damos todo por el país y su gente y una vez llegado a cierto destino, nos desechan y nos regatean una renta miserable para sobrevivir en el Estado Plurinacional? ¿Acaso no estamos en un gobierno socialista que tiene por principios o políticas favorecer a los más necesitados, a los más débiles y generar la igualdad de condiciones? ¿De qué sirvió tener esperanzas cuando nos descontaban de nuestros sueldos, bajo el argumento, de que ese dinero acumulado nos iba a financiar nuestros ingresos una vez nos retiremos a nuestros cuarteles de invierno? ¿Por qué nos engañaron así, por qué jugaron con nuestras esperanzas, por qué nos robaron nuestros sueldos y ahora se lo ocultan o lo desvían para otros fines? ¿Por qué cada año que hay incremento salarial no llega el mismo a los jubilados del país, a quienes se les calculan que deben estirar sus vidas hasta los 120 años para gastar sus aportes que hicieron y por ello reciben una renta de Bs 800 a 2.800? ¿Cuál es el valor al ser humano de la tercera edad en el Estado Plurinacional que proclama la igualdad, la solidaridad, la libertad, la equidad, pero que luego los usan para desecharlos?

¿Por qué esta vergonzosa e injusta situación que deben afrontar los jubilados, que incluso miles de ellos deben buscar otras formas de trabajo para tener otros ingresos, porque sus rentas solo les alcanzan para algunos kilos de arroz y carne?

Abu ¿y qué pueden hacer los jubilados?

El camino Ariadne es la protesta social, es el grito fuerte, es la movilización y unidad de este enorme sector de la población boliviana, que, si sigue cruzada de brazos, el poder estará feliz y mucho más ahora que nuestros aportes, los manejará la Gestora Pública, una entidad del Estado, la misma que ha provocado mucha desconfianza y malestar en los sectores laborales.

Parafraseando al pensador revolucionario Marx hoy diríamos: Jubilados de todas las ciudades de Bolivia, uníos o moriremos miserables y tristes.

Ariadne, aunque yesca, soy el abuelo más feliz y revolucionario acompañando tu crecimiento y alimentando tu curiosidad.