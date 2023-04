¿Acaso el problema de la educación es económico?

Estas últimas semanas la población pudo observar cómo los maestros del sector urbano estuvimos usurpando el derecho popular a la protesta, tomado como propio de los sectores afines al gobierno. Con un motivo que, aunque coyuntural a la vista de la gente, es al contrario, un problema troncal de la educación. Y no, no hablo de la intención de adoctrinamiento del gobierno, que a pesar que deviene en la crítica central de los padres de familia, ya se había producido lenta y progresivamente desde la implementación del nuevo modelo educativo allá por el 2014.

El problema del que me permito ser portavoz es la falta de inversión estatal en la educación boliviana, que convergió en la actual crisis educativa. Una inversión que debía ir más allá de la dotación de infraestructura y equipamiento, una inversión para la construcción de un proyecto funcional que aglomere a toda la masa estudiantil. Es decir, un proyecto a largo plazo para que ese estudiante, una vez acabado su proceso de aprendizaje, tenga un espacio en la sociedad en el que pueda aportar desde sus conocimientos.

Pero al comprender que casi el 50% de los titulados universitarios están desempleados (FUNDA-PRO 2011) y los profesionales representan menos del 10% de la población con empleo (INE/2011), nos dan una señal clara de que el verdadero sentido de la educación para el gobierno actual es el político: formar estudiantes maleables y obedientes a los designios de sus autoridades, pero sin futuro real para su educación. Porque pensar en un proyecto para la educación así, requiere el desembolso de una gran cantidad de recursos.

Sin embargo, ahora que las peticiones de nuestro sector están siendo escuchadas (más ítems para maestros, cambio de la currícula y mayor presupuesto) la población tomó dos caminos: criticar la labor del maestro como un sector holgazán manejado por líderes sindicales que quieren lucrar a costa del perjuicio de los estudiantes o como un sector maltratado que lucha por cambiar una currícula de la que dicen muchas cosas malas, pero que igualmente quiere lucrar a costa de los estudiantes.

Ambos criterios no observan una realidad que yo tengo frente a mis ojos: la de muchas familias ignoradas, luchando por llevarse algo de comer a la boca, familias que ven en la escuela un hogar para proteger a sus hijos de los demonios de la calle; maestros que dan la vida en cada clase por niños que no son sus hijos y niños que encuentran en ellos un resguardo contra los problemas, los vicios y hasta la violencia que a veces sufren hasta en sus hogares.

Las peticiones del magisterio no son por un aumento salarial -aunque tanta falta nos hace- ni por un beneficio enteramente para el maestro; lo que buscamos, y cada año, aunque a veces por debajo y en silencio, es apretar y estrujar al gobierno, tanto que pueda salir de ellos unas cuantas monedas que puedan invertirse en la educación.

El lector de estas palabras debe conocer o por lo menos presentir que nuestro país está pasando por un momento crítico en cuanto a lo económico se refiere. Y que ciertos hábitos nuestros y de nuestras autoridades no hacen más que acrecentar esta situación. No dejemos que nos convenzan con que vivimos en un país estable y solvente, cuando el salario mínimo no llega a cubrir ni el 80% (CEDLA 2021) de la canasta básica y que el 60% de la población no llega ni a ganar el salario mínimo (CEDLA 2021). Luchemos juntos para salir adelante.