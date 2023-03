Aclaraciones necesarias sobre el tema marítimo

Con motivo de los 144 años de la pérdida de nuestra cualidad marítima, creo oportuno insistir en algunos comentarios que hice públicos hace más de treinta años y que, en parte, se consignan en el libro El Largo Conflicto, Dos Visiones, publicado en 2004, obra en la que participa también el destacado politólogo e internacionalista chileno Luis Maira. Lo hago porque he visto que los reproducen, sin citar la fuente, algunos analistas con motivo del Día del mar y lo hacen de manera incompleta.

Pero, además, porque debo insistir en una interpretación sobre los alcances del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que no se ponga en línea con los criterios triunfalistas de la diplomacia chilena.

Sobre el primer tema, en la obra antes citada y en infinidad de artículos y conferencias, sostuve que el problema marítimo boliviano solo podrá ser resuelto cuando concurran en un mismo tiempo político internacional los siguientes tres factores: la voluntad política de Chile, la voluntad viabilizadora del Perú, y una convergencia de criterios en Bolivia sobre las dimensiones y eventuales costos del posible arreglo.

Pero, además, destaqué, siempre, que la demanda boliviana no se extinguirá por el tiempo, y que no se puede compensar la pérdida de un atributo como la soberanía marítima que ejerció Bolivia, sino con un bien jurídico y político de naturaleza equivalente, lo que hace insuficientes soluciones solo mediante facilidades de tránsito o para las operaciones portuarias. Ese es el alcance de la cualidad marítima.

Sobre el segundo asunto, está claro que perdimos en la CIJ, y eso ocurre cuando el tribunal al que se somete una causa no atiende la petición del demandante. Pero vale la pena analizar con más claridad los alcances de dicho fallo, con una mirada técnicamente mejor elaborada desde una visión político-diplomática. Y no claudicar tan fácilmente ante la triunfalista posición chilena, porque así le estaríamos dando, además, la victoria sobre un espacio que no estará nunca cerrado. Me explico.

Quedaron muchas interrogantes, que también las formulé públicamente, por ejemplo, ¿Por qué la Corte revisó minuciosa y prolijamente aquéllos antecedentes donde no se podía encontrar los fundamentos referidos a las promesas unilaterales o los pactos de contrahendo, en los que se sustentaba nuestra demanda, y dedicó extensos análisis sobre los antecedentes secundarios donde, obviamente no existía el respaldo suficiente?

Nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero, nos deja la enseñanza de tener mucho más cuidado en el momento de adoptar las grandes decisiones en asuntos de tanta trascendencia como el que planteamos ante la CIJ.

Lo que no debemos perder de vista, en los análisis superficiales que se están difundiendo, es que la Corte no tiene competencia para absolver a Chile de la obligación de cumplir con el principio de buena fe, fundamento rector de las relaciones internacionales, porque sería un funesto precedente, y se entiende que fue bajo ese principio que el Estado chileno asumió de manera formal y en tantas ocasiones el compromiso político-diplomático de negociar con Bolivia una solución para nuestro enclaustramiento geográfico, mediante una salida soberana al océano Pacífico. Me explico.

Si bien la Corte consideró que los compromisos políticos - sobre todo los que analizó – no eran suficientes para crear derechos jurídicamente exigibles no niega ni hace desaparecer su existencia, ya que fueron formalizados mediante instrumentos a través los cuales los Estados concretan sus acuerdos. Y sería impensable que Chile considere que el fallo de la Corte abolió en su caso la validez y vigencia del principio de buena fe.

En suma, el problema no está resuelto, Bolivia no renunciará a su cualidad marítima, y los compromisos asumidos por Chile siguen siendo exigibles por la vía político diplomática y ese es el camino a seguir.