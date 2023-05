La crisis económica en nuestro país es inminente. La aprobación de la ley del oro, ya de por sí nefasta para nuestras áreas protegidas, puede comprarnos un poco más de tiempo pero no nos salvará de la caída libre en la que estamos. Precisamente por eso hay que ser muy claros con las causas de fondo: la erosión sistemática de la democracia ejercida por el partido de gobierno es lo que nos ha traído a este punto de crisis económica. El mismo hecho de que el Banco Central de Bolivia no publica su boletín estadístico semanal hace 3 meses demuestra que no hay transparencia a la hora de administrar nuestros recursos. Los meses que vienen serán duros para muchas familias bolivianas, y por lo mismo debemos preparar nuestro enfoque para enfrentar este escenario difícil. La crisis económica no debe sumirnos en la apatía respecto a la vida política y la democracia del país, por el contrario, ahora más que nunca la sociedad civil fortalecida y activada debe sacar a Bolivia adelante, y nuestro pedido de vivir en una democracia real debe ser más fuerte.

Quienes venimos trabajando en pro de los derechos humanos y medio ambiente hace años conocemos la fortaleza de nuestra gente cuando el estado falla. Desde Ríos de Pie, movimiento de noviolencia del que soy parte, hemos visto ya en crisis pasadas cómo desde ciudadanía sabemos auto-organizarnos y superar en conjunto momentos de prueba. Lo vimos en la Chiquitanía el 2019, con voluntarios haciendo el trabajo de lucha contra incendios que el gobierno se negaba a hacer. Lo vimos de nuevo en la época del COVID el 2020, cuando se pudo apoyar el trabajo de personal médico en zonas urbanas y rurales con donaciones de distintas organizaciones, barrios y ollas comunes. Aunque muchas veces no nos damos cuenta, nuestra solidaridad, resiliencia y fortaleza como sociedad son verdaderamente grandes.

Esa misma capacidad de movilización y articulación solidaria es la que debemos mantener activa en esta nueva crisis, entendiendo que en tiempos de escasez una actitud de egoísmo no es la solución. Esa frustración y confrontación por supervivencia es lo que buscan los autoritarismos, nos quieren asustados, callados y divididos, así somos más fáciles de controlar. La solución pasa por lo contrario: es justamente la capacidad de compartir la que nos puede sacar adelante cuando los recursos faltan. Por ende, el activismo en pro de los derechos de nuestras comunidades debe ser no sólo de protesta sino también de servicio en esta etapa. Ante un estado corrupto y débil, debemos ser una ciudadanía altruista y grande.

La crisis económica también puede servirle al gobierno como excusa para endurecer el autoritarismo bajo el que ya vivimos. Ante la frustración por la falta de trabajo y de ingresos, sumada a un aparato judicial que no sirve y constantes conflictos políticos, es posible que aumenten el número de protestas, que haya más grupos radicales y por ende mayor número de arrestos, represión policial y persecución política. Esa es la receta que se ha visto ya en Venezuela y Nicaragua, regímenes aliados y cercanos al gobierno de Arce.

Ante este escenario, dos acciones: Primero, la unidad y coordinación de las distintas partes de nuestra sociedad, como los sectores gremiales, de salud, de educación, etc, cada uno ya con conflictos con el gobierno actual, y con pedidos y movilizaciones que podrían articularse. Como ya vimos el 2019, cualquier gobierno teme a una sociedad civil movilizada en unidad y en masa. Y segundo, debemos acompañar y apoyar a las familias de quienes ya son presos políticos o víctimas (heridos) por acciones de represión de este gobierno, entendiendo que al apoyarles y exigir que se cumplan sus derechos estamos exigiendo también los de nosotros mismos.

Finalmente, en este momento de crisis económica debemos recordar que nuestra mayor riqueza como país somos nosotros mismos. Si permitimos que la situación económica nos lleve a adoptar una cultura de personas corruptas, ladronas o estafadoras, es decir, si permitimos que rompa la moral de nuestra sociedad, perderemos la base y humanidad sobre la que deberíamos construir la Bolivia por la que venimos luchando hace años. En cambio, si estos tiempos difíciles nos convierten en personas solidarias, resilientes y atentas a las necesidades de otros, fortaleceremos aún más la convivencia democrática y justa que soñamos construir. A medida que entramos a esta época en que las pérdidas se ven inminentes, no nos perdamos a nosotros mismos ni a la Bolivia que soñamos. La verdadera esperanza de Bolivia está en los valores democráticos que decidamos personificar y sostener como ciudadanía, sin importar las circunstancias externas que vivamos.