Adivina a quien se está invitando a cenar

Si las cosas siguen como están, no le quedará otra al gobierno que invitar a la suegra (el FMI) a salvarlo de la situación. Para no tener que llegar a este extremo, la agenda que tiene el gobierno por delante es grande, pero tiene que ponerse a la altura de las circunstancias.

Las dificultades actuales con el bajo nivel de reservas internacionales y el ataque contra el tipo de cambio no se han producido por casualidad ni son obra del Maligno (los analistas). La acumulación de déficit, del orden de 7% del PIB, es la causa más profunda. Los déficit fiscales causaron además déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Fue grave haber financiado una fracción importante con créditos del BCB, lo que repercutió directamente en la caída de reservas internacionales, aún si los préstamos fueron en moneda nacional.

Un alto déficit fiscal un año vaya y pasa, porque es en gran parte exógeno, es decir fuera del control del gobierno, por clarividente que fuera. Lo grave es la acumulación de déficit. La solvencia exige que en algún momento se constituyan superávit para poder pagar la deuda contraída para financiar los déficit. No se puede dejar ese momento para el día del juicio final.

El financiamiento de los déficit consecutivos se le está volviendo cada vez más difícil. La caída de la calificación crediticia y el aumento del riesgo país, tienen repercusión inmediata en nuestro acceso al mercado privado internacional de capitales, y pueden afectar a los créditos de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), es decir de los bancos oficiales internacionales. Las IFIs tienen empero criterios más amplios y consideraciones de mayor alcance que las Agencias Calificadoras de Riesgos, que no siempre han hecho análisis completos. Luego de la crisis financiera internacional del 2008 fueron muy criticadas.

No hay que ser un premio Nobel de Economía para darse cuenta del origen de la precariedad de nuestras reservas internacionales. Además de los problemas que nos son propios, estamos frente a un contexto internacional muy difícil. Peor todavía, tenemos grandes debilidades en nuestros sectores exportadores, Salvo la agroindustria cruceña que se pronostica tendrá un buen desempeño, en los otros sectores no se tendrá suficiente producción para exportar. El caso más dramático es el de hidrocarburos, cuya producción no cesa de caer desde 2015, con la sola excepción del 2021.

Dado el potencial de la agroindustria cruceña, están a contramano las restricciones a sus exportaciones. Ellas deberían estar levantadas ya,

La difícil situación actual de las reservas podría prolongarse, si no se toman oportunamente las medidas adecuadas. El problema no está sólo en atender las colas de nuestros conciudadanos que demandan dólares en pequeña cantidad, sino en el de cómo pagar las grandes importaciones, sobre todo, del sector público.

EL SPNF va a verse obligado a bajar su déficit a la mala, por falta de financiamiento. El Presupuesto General del Estado 2023, que sea dicho de paso es demasiado ampuloso, va a quedar como un adorno. Los proyectos de inversión se ejecutarán según las disponibilidades de caja y las presiones de los directamente interesados, con gran pérdida de eficiencia. No serán siempre las mejores inversiones las que se ejecutaran, sino aquellas para las que conseguido un poco del escaso dinero de fuentes externas y las de los interesados que más chillan (o que más dinamitan).

Si se quiere mantener la estabilidad económica no se puede descartar solicitar el apoyo del FMI. El gobierno de Boric, en Chile, que ciertamente no es neoliberal, no ha tenido empacho alguno en solicitar un crédito del FMI, como nos lo recordaba en un artículo reciente mi colega y también ex presidente del BCB, Gabriel Loza.

Chile por su historial de estabilidad económica ha podido acceder a un préstamo grande, el de Línea de Crédito Flexible. Nosotros también tendríamos a la estabilidad económica de 38 años como tarjeta de presentación, aún si no estamos en buenas gracias, después de haber devuelto, en el peor momento posible, el Instrumento de Financiamiento Rápido obtenido el 2020.