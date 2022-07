Quizás lo que les voy a contar les va a parecer realismo mágico. Durante la mañana del pasado miércoles 6 de julio, los grupos de WhatsApp de Riberalta (municipio de Beni), empezaron a llenarse con el dato viral de que aterrizaría un avión de BOA en la ciudad. Tal anuncio, alimentó la esperanza de la gente y levantó expectativa, al punto de que los exaltados integrantes de los grupos pedían fotografías y videos del avión aterrizando. Otros incrédulos, anunciaban que irían hasta el aeropuerto para ver el aterrizaje de la nave con sus propios ojos. Había algarabía convocante para mirar de forma colectiva al cielo fulgurante.

¿Por qué tanto entusiasmo por un avión?, se preguntará usted, estimado y curioso lector.

Resulta pues, que estamos aislados en el norte de Beni.

Es verdad que ese dato no es nuevo. Aquí el Estado siempre llega tarde, si es que llega. A pesar de no ser frontera pareciera que tenemos más cercanía con alguna patria vecina. Comemos pollo, aceite y azúcar importados de Brasil, y en vez de “chiquichoc” hay “mocoquinha” en las tiendas. Pese a la gran cantidad de población, faltan especialidades médicas y durante lo peor de la pandemia, nos faltó hasta aspirinetas. Estamos aislados en el norte, siempre lo hemos estado. Pero con lo de los vuelos suspendidos, ya quedamos confinados.

Supuestamente iban a ser diez días, pero ya vamos contando el doble. El 19 de junio, Ecojet suspendió todos sus vuelos y con ello selló nuestro destierro. Los dos aviones (CP 2889 y CP 2814) que aterrizaban están en reparación y nadie invierte en certezas ante la desconexión. Llegaron hasta Riberalta, el Ministerio de Obras Públicas, la DGAC, NAABOL y la ATT para garantizar rimbombantes que el 29 de junio se acabaría el destierro. Hoy sabemos que esa promesa se oxidó con el viento. Ecojet sigue en pausa hasta un próximo aviso y el monopolio que ostenta podrá seguir manteniéndonos en vilo.

Desde hace casi veinte días, no hay posibilidades de evacuar a los enfermos. Tampoco están llegando los medicamentos. No hay pasajeros entusiastas en la sala de preembarque, ni besos apasionados de despedida en las puertas de salida, tampoco encomiendas preparadas con chivé, gusanito, charque, copoazú y pacú. El traslado vía terrestre es demasiado complejo. No sólo porque es una ruta larga hasta la ciudad capital, sino por las características de aquel recorrido. Hay que sacar lo aventurero para atravesar los ríos, bañarse de polvo y enfrentarse al calor infernal.

Desde luego, este texto no pretende ser una súplica para que Ecojet retome sus habituales vuelos comerciales; por el contrario, es un reproche a todos los niveles del Estado por no haber garantizado hasta hoy la conexión y haberlo dejado todo en manos privadas. Es una vergüenza que hasta ahora no se haya podido consolidar el servicio de la aerolínea estatal para este rincón de más de cien mil habitantes. Nuestro pecado debe ser -parafraseando a un senador riberalteño- que nuestra tierra colorada produce almendra amazónica y no la hoja sagrada.

Es evidente que Boliviana de Aviación no es precisamente la aerolínea bandera de la prolijidad; pero su operación al menos, rompería el monopolio instaurado y marcaría otros parámetros para el coste económico. Durante este último tiempo, la operación exclusiva de una aerolínea en la zona, instauró sin cuestionantes tarifas abusivas para los pasajeros. No hubo defensa posible a las fortunas demandadas por la empresa señalada. Y quizás decir abusivo es quedarse piadoso, ¿cómo es posible que el precio del pasaje en la ruta Riberalta-Santa Cruz cueste lo que cuesta ir desde Santa Cruz hasta Buenos Aires o Sao Paulo?

Por eso fue el entusiasmo cuando se supo lo de BOA. Parecía que iba a ser el fin del aislamiento, la inauguración de la vertebración y el quiebre definitivo del monopolio abusivo. Fue una verdadera lástima que la alegría fue efímera. “Por razones técnicas y de seguridad” el anunciado avión finalmente nunca besó nuestro suelo y nos dejó a todos aquí, así, alzando los ojos al cielo.