Al Chávez lo que es de Chávez

Ni bien se supo del fallo adverso a Bolivia en el litigio que ha iniciado contra el país la AFP Previsión BBV, y que obliga al Estado a cancelar a esta entidad la suma de 106 millones de dólares, el instinto político nacional encontró como obvio chivo expiatorio al procurador general, Wilfredo Chávez. Ya junto con la noticia del fallo, aparecieron las declaraciones de quienes pedían su cabeza; metáfora por demás truculenta, me parece, pero es la usual.

La lista de errores y quizá delitos, defectos y metidas de pata de toda índole que llevan el nombre del Sr. Chávez es probablemente demasiado larga para reproducirla aquí, pero me atrevo a sugerir que está lejos de ser obvio que en este caso él sea el principal culpable de lo que será un daño económico nada despreciable para las arcas nacionales.

Es posible, claro está, que él, demasiado ocupado con persecuciones locales, no haya adoptado la mejor estrategia legal para la defensa de los intereses nacionales o, que habiendo elegido bien la estrategia, no la haya sabido ejecutar. Pero hasta que salgan a la luz todos los detalles y análisis, es igualmente posible que la posición boliviana haya sido imposible de defender, aunque hubiésemos tenido al abogado de O.J. Simpson de nuestro lado. Es muy fácil alzar el dedo y señalar al chivo más obvio, en lugar de analizar como es debido los hechos. Sin este análisis, las acusaciones no pasan de exabruptos, frutos de la frustración o del cálculo

político.

Los que leemos periódicos sabemos apenas cuatro cosas de los antecedentes del litigio en cuestión, cuatro cosas que con seguridad no llegan a la mitad de lo que es necesario saber antes de juzgar y acusar.

Entre esas cosas está el hecho de que nuestro Gobierno plurinacional, empeñado como está en desmantelar todo lo que huela a “neoliberal”, y con especial ahínco lo que fue fruto de medidas del Gobierno del diablo Sánchez de Lozada, decidió hace muchos años hacerse cargo de la administración de los fondos manejados por las AFPs. Y quién –así dicen las malas lenguas–más empeñado estaba en ese cambio era quien fue premiado con la codiciada primera silla en las últimas elecciones.

Evitando caer en la misma ligereza de los que ahora piden la cabeza de Chávez, no me animaría a afirmar que esa decisión de transferir al Gobierno la administración de esos fondos era buena o mala. Lo que sí es evidente a la luz de los hechos es que la operación fue mal planificada, comenzando con la pésima estimación de las dificultades de desarrollar el software necesario y la contratación de una empresa que no fue capaz de desarrollarlo en tiempo ni siquiera aproximado. Todo esto está en los periódicos.

Cabe, pues, en primer lugar determinar quién tomó esa decisión de transferencia, quién decidió la contratación de la empresa de desarrollo de software, quién acordó plazos imposibles de cumplir, quién dirigió todo el proceso, etc. antes de juzgar a quien no tuvo más remedio que defender al Estado boliviano en un litigio que, como consecuencia de esa serie de errores, estaba quizá perdido, hiciera lo que hiciera el equipo de abogados del Gobierno.

De lo que me parece que no queda duda es de que hubo una serie de desatinos gubernamentales que llevaron al daño económico de 106 millones al Estado, más lo que con casi seguridad se perderá en el litigio similar iniciado por la otra AFP, más todos los costos incurridos en las operaciones fallidas, malos contratos, costos legales, etc.

La pregunta es ¿quiénes son los verdaderos responsables por estos daños? Echarle la culpa a Chávez es como decir que todos los goles son culpa del arquero, incluso los de penales. A mí me parece que el hueco, como se dice, está más abajo; o, en este caso, mejor dicho, más arriba.