Algo está sucediendo

Algo se está moviendo en el mundo artístico cultural. Algo poderoso impulsado por gente de las artes escénicas, sobre todo, jóvenes, en particular, y que tiene la fuerza de la unidad, de la búsqueda en alianza de mejores días para todos y todas quienes deseen sumarse con voluntad, trabajo e ideas.

Un proyecto en movimiento es el llamado “Intersecciones”, prelanzado el 28 de enero en La Paz y cuya presentación y convocatoria pública se hará en breve. Encabezado por Camilo Gil Ostria, Katy Bustillos, Samadi Valvárcel, Toto Torres y Darío Torres, esta empresa es tan necesaria como ambiciosa. La investigación es el eje de Intersecciones y el objetivo es ir llenando de información los inmensos vacíos de que adolece la historia del teatro en Bolivia.

“Intersecciones” prevé una labor de largo plazo, con muchos ejes en perspectiva que tienen que ver con identificar no solamente textos dramatúrgicos, publicaciones, autores, sino también la lógica y el concepto de trabajo de los grupos que escriben, con mente y cuerpo, en el espacio escénico. Dramaturgia en toda su riqueza y posibilidades.

¿Cómo hacerlo?, se han preguntado los impulsores. Pues hay que capacitarse en investigación y éste, el de la formación, es otro de los ejes del proyecto que, por supuesto, como todos los demás, deja por sentado que no podrá lograrse en solitario, sino que es necesaria la búsqueda de contactos con, por ejemplo, la academia.

Publicaciones periódicas son parte de las aspiraciones del proyecto. Que la propia gente que hace teatro hoy se apropie de la memoria para que se ubique en esa espiral que es la creación: nuevo, pero a sabiendas de lo que es lo viejo.

Otro proyecto en marcha es “Creciente”, propuesto por la Colectiva Maga Ecléctica –elenco autogestionado de mujeres La Paz-Sucre–, que motiva la articulación de una red de mujeres que trabajan en artes escénicas. El objetivo es que sean ellas mismas las que generen y logren las condiciones que les permitan crear y crecer en su arte, pero con el añadido de la solidaridad y la mirada atenta a un entorno del que son parte otras mujeres.

Ambas propuestas se han lanzado desde Casa Grito, un espacio independiente como hay muchos en el país, y no es casual que así sea. De hecho, ante el silencio o monotonía que se siente en los espacios estatales (municipales, departamentales o gubernamentales), son los independientes los que alientan y sostienen la labor creativa variada, los que descentralizan las actividades, los que dan trabajo y, según su propia dimensión y riesgo, los que generan recursos y ayudan a los políticos a disimular el desempleo.

Y aquí hay que mencionar una tercera obra que sigue la misma lógica de alianzas, unidad y solidaridad ya destacada. Se trata de la Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales de Gestión Independiente en Bolivia, puesta en marcha “para un accionar colectivo que permita la discusión sobre políticas culturales y enfrentar nuestra precaria situación actual”.

En estos días, esta coordinadora ha recibido, mediante formulario virtual, datos de emprendimientos culturales en el país para organizar este mismo año un encuentro nacional. Un encuentro en el que se debatirán los desafíos de las economías culturales para, se afirma, generar un plan de acción conjunto.

Se están pintando panoramas estratégicos en el campo cultural y los actores son protagonistas. Es alentador. Por una parte, se deja de lado a entidades anquilosadas como las que se crearon en el siglo XX para articular a los artistas y que han fracasado: Abaiem, Abda, Asoadanz y sindicatos como el de los artistas en variedades. Esa su lógica de directivas, con presidentes o secretarios generales decidiendo hacer –o no hacer- no atrae a los jóvenes, sobre todo porque éstos parecen darse cuenta de que competir por fondos o fechas en teatros no es productivo; que trabajar en solitario los obliga a tender la mano ante el poder de turno; que estar solos debilita cualquier ley promulgada, pues no hay la fuerza del grupo para obligar a cumplirla.

En fin, hay esperanzas. Todo dependerá, sin embargo, de que todos y todas estén dispuestos a sumarse y trabajar duramente. No son pocas las buenas ideas que se mueren por esa tendencia de delegar a otros -a los elegidos, al representante- lo que a cada quien le corresponde hacer si en verdad desea vivir del arte.