¿Altura o llano?

En los últimos días el jugador Diego Bejarano dejó entrever la posibilidad de jugar partidos de eliminatoria en Santa Cruz, lo dijo ántes del partido Bolivia – Chile por una fecha amistosa FIFA. El jugador argumenta que la mayoria de los jugadores son de aquella ciudad y sería lindo, prosigue él, jugar frente a familiares y amigos.

Por cierto, la reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y los fanáticos del balonpie opinan en diferentes rumbos, como que el futbolista tiene razón, o que no la tiene. Se piensa que sería un fracaso jugar en el llano, aunque otros creen que no. Muchos piensan que la altura garantiza victorias y otros creen que no es precisamente así. Otros descalifican a Bejarano, llamandolo “tronco” y cuestionando su convocatoria a la actual selección, etc. Típico de los millones de “técnicos” que tiene la Verde.

Es que esto de jugar en la altura o en el llano para las eliminatorias parece ser un tema urticante al momento del análisis, pero vayamos hilando más fino y para hablar con la cabeza fría, habrá que revisar estadísticas y determinar si realmente la altura es preponderante para facilitar una clasificación a un mundial.

Ya quedó clavada en nuestra historia (y no sólo en la deportiva) la recordada clasificación al Mundial USA 94, con una camada de futbolistas de brillantes condiciones , que parecen no tener herederos hasta el día de hoy. Aquel equipo dirigido por un español de apellido Askargorta le dio a Bolivia uno de esos momentos de felicidad similar a la conquista de la Copa América en 1963. Si del 63 aún nos llega el eco de apellidos de leyenda como Carranza, Aramayo, García, Ugarte, Camacho, Ramirez, etc, del 94 aún resuenan en nuestros oidos otros apellidos ilustres como Sanchez, Etcheverry, Baldiviezo, Borja o Ramallo.

Pero ¿ cómo clasificamos a USA 94? Lo hicimos luego de 8 encuentros en el grupo designado. Los 4 encuentros de local fueron victorias en la altura paceña. Y de visita, fueron determinantes el 7 a 1 a Venezuela y el 1 a 1 con Ecuador. Y así, “Bolivia gana y se va al mundial”,parafraseaba la canción.

Luego ya no pudimos estar en la cita de Fancia 98, pese a 4 victorias y, a la vez, 4 empates en nuestro principal reducto.

Para el mundial Japón – Corea 2002, sólo 3 victorias, 4 empates y una derrota en el Siles nos señalaron la ausencia a dicho evento.

Alemania 2006 tampoco tuvo presencia boliviana luego de 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas dolorosas en el stadium miraflorino.

La mala racha continuó para el mundial de Sudafrica 2010, con 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas en los 3600 metros de altitud.

Brasil 2014 tampoco pudo ser, (pese a la cercania geográfica, diran algunos). Sólo 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas en el principal reducto paceño.

Y Rusia 2018 se sintió mucho más lejana con 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas en la altura de la Sede de Gobierno.

Finalmente , tuvimos que ver desde la distancia a Qatar 2022, pues no logramos capitalizar totalmente los metros sobre el nivel del mar con, apenas, 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas en nuestra localia.

Parecería que tiene que ser la calidad deportiva de los atletas la que nos lleve a otro mundial y no tanto ciertas ventajas geograficas que, a estas alturas, ya entran en la duda. Luego de USA 94 y a partir de las eliminatorias para Francia 98 resulta que de 57 encuentros oficiales de eliminatoria jugados en la altura, ganamos sólo 23 (40,3%), empatamos 19 (33,3%) y perdimos 15 (26,3%).

Y es que la altura parece no garantizar nada. Chile ya tiene tres victorias oficiales en La Paz, Argentina se anota con dos triunfos y para no quedarse atrás Venezuela tambien logró un triunfo en el Siles.

Debería jugarse en diferenters ciudades. Es muy posible y valedero. Si se insiste con la altura, al menos debería probarse otros matices y ambientes de altura como el Agustín Ugarte de Potosí o el Jesús Bermudez de Oruro. Y claro, de acuerdo a estrategias y requerimientos físicos para cada encuentro bien pudieramos recibir a los visitantes en Cochabamba, Sucre o Santa Cruz.

Y el fútbol seguirá en evolución, por lo que algún día, ojalá no muy lejano, se pueda jugar sin mayor extrañeza en Cobija, Trinidad o Tarija. Y el sueño de integración del fútbol boliviano estaría logrado. Digo.