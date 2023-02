Aniversario 462

En la víspera se armó un zafarrancho porque el Alcalde se iba de viaje, “en lo peor de la crisis del dengue” y él decidió quedarse por el reclamo y... aparentemente se calmaron las aguas cuando la realidad es que estando o no estando en la ciudad, el Alcalde no ha dado muestras de hacer lo suficiente para combatir el mosquito, porque si así fuera, no tuviéramos una sola plaza amontada, no tuviéramos llantas en desuso tiradas por toda la ciudad, incluso después de la minga en la que participaron los tres poderes; minga que apenas llegó la noche se hizo “chinga”, porque no hubo mantenimiento y sostenimiento, de manera tal que... dejémonos de historias: con o sin el Alcalde, nada va a cambiar en lo cotidiano.

Las escuelas siguen con problemas, el aseo de la ciudad, recojo de basura, etc, no se van a mejorar porque sí. Sépase que el burgomaestre está pensando en proyectos faraónicos que, “dizque son” los que quedan en la mente de las personas... que lo demás, es parte de la cotidianeidad; el dengue ataca con más dureza cada cierto tiempo y cada cierto tiempo mueren más personas y la gente se preocupa por ellos, lo importante es el tren, son “las obras que quedan”; da lo mismo, consecuentemente, que el Alcalde esté o no en la ciudad.

Y no es que a uno no le interesen obras importantes, pero esto debe tener un correlato con la construcción de la ciudad y ese es un tema irresuelto.

Un par de días antes, volvió a arder una parte del mercado Mutualista y como si fuera gran cosa, un mediocre funcionario que apenas articula dos palabras juntas y sin sentido cree que salvó la responsabilidad Municipal al mostrar un papel en el que decía que habían conminado a los comerciantes a desalojar el lugar; de eso pasaban como 120 o 20 días, cuando lo cierto es que dejaron que éstos se asienten varios meses atrás, poniendo en riesgo a la ciudad y los demás comerciantes que al parecer no hacen las cosas tan mal.

No hay autoridad Municipal por más que la Secretaria de Planificación Andrea Daza nos avise que ya se aprobó el crédito para la construcción de la “modernidad en mercados”, cuando para eso se tiene que saber qué es municipal y qué no es, y si se va a actuar sobre el total o la parte; si se van a respetar las calles internas, si va a haber espacios para emergencias, en fin, planificar todo y dejar establecido de quién es el mercado y si vale la pena que el gobierno municipal gaste una plata grande para dejar que los comerciantes sean los que hagan y deshagan, vendiendo un metro y medio por persona, con el afán de llenar y atiborrar de socios el lugar... porque así se recauda más en el sindicato y se tiene más fuerza sindical y más presencia en las calles... de nada sirve lo que se está haciendo y, lamentablemente, dentro de unos años de nada va a servir recordar que uno lo advirtió, porque la plata municipal ya habrá sido dilapidada y ésta seguirá siendo del dominio de gremiales y transportistas caóticos que nunca nos van a permitir tener mejor calidad de vida general; el muladar la montonera del 4to mundo seguirán siendo los que manden grandes partes de la ciudad mientras en otros lugares la modernidad trata de mostrar otra cara.

Lo único que se hace con esto es mostrar una ciudad de espaldas a las otras que, se desarrollan a ellas mismas.... El trabajo municipal debió estar dirigido a eso: a mantener la armonía del desarrollo; no les dio la gana nunca. Desde hace muchos años la planificación es el capricho del que manda... sea, Percy, Angélica o Johnny... cada uno tiene su idea y tras de ello se va. ¿Seguir o bien hecho? No, eso no les da la gana y no lo van a hacer, parece que no es buen negocio: político y económico.

Aniversario 462 de la fundación de la ciudad, la que heredó el nombre de la tierra que vio nacer a don Nufrio de Cháves, al que después el centralismo le cambió el nombre y gramática de la escritura, pero ese es otro tema, se escriba como se escriba, “habemos muchos” a los que nos alegra que haya sido él quien vino por acá a “poblar y desencantar la tierra”, aunque sus huesos se quedaron en Chiquitos, la idea viajó hasta este lugar donde estamos ahora.

Y se re-comienza a hablar de la Santa Cruz Metropolitana y el único que parece tener la idea clara, entre los que nos gobiernan, es el Vicegobernador Mario Aguilera, a quien escuché (en más de una oportunidad) hablar del tema con Maggy Talavera y me di el gusto de imaginar eso que estoy buscando... un desarrollo integral, una idea que no deja cosas al azar.

Pero... ese parece ser sólo su pensamiento porque si en la Gobernación hubiera voluntad de consolidar autonomía y no hacerse del poder a como dé lugar, por encima de la institucionalidad, hace rato hubieran dado lugar a la suplencia por ausencia del titular, preservando el espacio que se ganó en las urnas. El Gobernador ese asume “privado de libertad del Recinto Penitenciario San Pedro de Chonchocoro”. Luis Fernando Camacho Vaca, lo dice en la carta escrita al director del recinto Penitenciario San Pedro de Chonchocoro; asume tal condición/situación, cuando pide ser trasladado a la celda donde se instaló una cámara en la que violaron su intimidad personal y la de su esposa (eso es violatorio a los DDHH);.

En esa carta, el gobernador asume la responsabilidad del traslado y acepta que “se ha revisado el ambiente” en presencia de su hijo, comprometiéndose a “cuidar el área para no causar destrozos”. Más adelante avisa: “Desistiré de toda denuncia que causare el espacio de referencia”, lo que convierte la carta, no en una rendición, porque no corresponde siquiera considerar esa situación, pero sí, en un grito de angustia sobre su situación personal. Hablemos de la salud y del futuro, porque sabe que no lo van a liberar, salvo que el gobierno tenga necesidades políticas, lo que no significa que vayan a tener pactos o acuerdos porque esa posibilidad no pasa por mi cabeza, pero, Arce puede sentir la necesidad de mejorar su situación en Santa Cruz y, liberar al Gobernador puede ser una señal que lo hace “no tan malo”. Esa es la manera de actuar del masismo y, a nadie debe extrañarle lo que hagan.

El 24 de febrero (eso de adelantar la fecha de la celebración se ha vuelto una mala costumbre en este departamento; así se pierde el valor de lo ocurrido; a alguien se le antojaría adelantar el 6 de agosto) escuchamos al secretario jurídico de la gobernación leer una carta “de puño y letra” de Luis Fernando Camacho. En ella se nota que mantiene el espíritu contestatario y destaco esto: “no hay odio en mí para quienes me secuestraron y tratan de doblegarme en este confinamiento con sus métodos de tortura blanca, lejos de mi terruño”.

Ese texto muestra que en realidad, el Gobernador no ejerce su cargo por lo siguiente: está fuera de la ciudad (artículo 10 del estatuto, radicatoria de la Gobernación) y porque esa “tortura blanca es lo que se llama el impedimento para ejercer la normalidad del cargo; no lo dejan recibir a sus colaboradores, cuando lo hace, es una vez por semana por 15 minutos (el propio E Suárez se ha quejado de ello) y así no va a haber gestión.

La suplencia temporal en manos de Aguilera es lo que corresponde y debe darse; esa no es una imposición del MAS que, quieren hacerlo ver así, sino una decisión de sentido común; que preserva el cargo del Gobernador y salva la gestión que no tiene absolutamente nada de regular.

Aunque sea “políticamente incorrecto” decir eso, es lo que corresponde; tantos años de hacer y decir no pueden cambiar porque a unos cuantos fanáticos les molesta que hayamos quienes decimos las cosas que molestan al poder circunstancial. Así nomás es... así se molestó más de uno cuando entramos a la huelga de hambre en busca de democracia... (1977) “lo vas a llenar el país de comunistas; con Banzer estamos bien”, dijeron.

Hoy no hay nadie que diga que fue un error; hoy todos hablan de democracia y la reivindican.