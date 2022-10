“Año de la despatriarcalización”: la gran patraña

El 6 de enero, con bombos y sonajas, el gobierno de Bolivia anunció, a través de la ministra María Nela Prada que, mediante decreto supremo, se declaraba 2022 como “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres” . Cada vez que escucho o leo cosas de este tipo surge en mí, espontáneamente, una sonrisa despectiva, y es que son tantos años que vivimos en un régimen plagado de exabruptos, despropósitos, contradicciones flagrantes entre el decir y el hacer, que nada de lo que anuncian me genera las menor expectativa.

El 9 de octubre de este mismo año, como para confirmar mi más absoluta desconfianza en la retórica masista, me entero que “Bolivia condenó las marchas feministas en Irán y apoyó al régimen. La embajadora en Teherán, Romina Pérez, habló de “disturbios” y no de protestas durante un encuentro con el alcalde de Tabriz, en noroeste del país” . ¡Habrase visto! Ahora, resulta ser que la susodicha, convocada a la sede de Gobierno para responder por sus declaraciones, afirma que el medio iraní, “Irán Internacional”, “distorsionó” sus declaraciones ¿Le creemos?

En la misma fecha, el periódico Página Siete da cuenta de que, en lo que va del año, el Ministerio de Salud identificó “1.363 niñas gestantes y sólo 253 (18,56%) accedieron a la Interrupción Legal de Embarazo” . Ante esto, la directora ejecutiva de la “Coordinadora de la Mujer”, Tania Sánchez (exdirectora de una oficina gubernamental con propósitos de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres) declara que “la cifra es alta” ¿Respecto de qué o en relación con qué? Es obvio que esos embarazos fueron producto de actos de violencia sexual. Sin embargo, ¿qué nos puede sorprender de esta dramática situación cuando es de conocimiento público la “afición” del expresidente Evo Morales por las niñas menores de quince años? Eso es un delito, se llama pederastia, pero nadie osa ponerle un dedo encima al gran jefe del Movimiento Al Socialismo. Tampoco nos puede sorprender que estas cosas sucedan cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la restitución en su curul del senador suplente (masista, obviamente) Hilarión Padilla, acusado de violación.

El 1 de septiembre de este año, el Director de la “Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal”, Sergio Fajardo, informaba que, a esa fecha, se registraban 62 feminicidios en Bolivia, 19 casos menos que en el mismo periodo de 2021. ¡Albricias! Habría que celebrarlo ¿verdad? Sólo que, a la fecha, la cifra ya se incrementó a 69 casos, y no hay semana en que nos anoticiemos de uno, dos, tres casos más. Así es que no hay porqué alegrarse. La violencia en contra de las mujeres no cesa y deja secuelas de por vida en las que lograron sobrevivir, tanto cuanto en huérfanos y todo el entorno familiar.

Así vienen las cosas en el mentado “año de la despatriarcalización”, otra patraña discursiva del gobierno masista que, cada vez que sale una noticia con repercusiones de escándalo, hace como que se “alborota el gallinero” para calmar nuestra indignación, y ahí se queda. Esto también es posible porque cuenta con la complacencia y complicidad de entidades de la sociedad civil, otrora defensoras de los derechos humanos de las mujeres, que hoy tienen el triste rol de alcahuetas del gobierno, al mezquino precio de contar con su “no objeción” para seguir subsistiendo con recursos de cooperación internacional.

En suma, en este 11 de octubre “Día de la Mujer Boliviana”, mal estamos, muy mal, y nada hace pensar que vayamos a mejorar.