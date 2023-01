En su intento torpe y violento de enterrar la verdad del fraude del 2019 con el arresto de Luis Fernando Camacho, el gobierno del MAS ha convertido a toda la población de Santa Cruz en el símbolo del futuro de la democracia boliviana. Es en las calles cruceñas donde hoy se lucha para delimitar los límites del abuso autoritario de un gobierno que nunca fue tímido en expresar su deseo de mantenerse en el poder indefinidamente. Y aunque la lucha hoy se sufre en una ciudad específica, así como lo dije luego del arresto de la ex presidenta Añez, ya es momento para que nacionalmente asumamos la única salida no sólo a las intenciones autoritarias de este gobierno sino al ciclo de revanchismo en el que nos vemos sumidos desde gobiernos anteriores: Ante la tiranía, unidad. Ante la persecución política, unidad. Ante un estado autoritario que busca dividirnos para mantenerse en el poder indefinidamente, unidad. Santa Cruz, los ataques que vive hoy y el sacrificio de su ciudadanía pueden ser la causa y la base sobre las cuales construir esa unidad, porque el país así lo necesita.

La estrategia clásica de autoritarismos para derrotar movimientos de protesta masivos es el conocido “Divide y vencerás”. Para ello, una de las narrativas que utilizan las tiranías es primero, personalizar causas enfocándolas en una sola persona (no en principios), y segundo, desvirtuar y deslegitimar a dicha persona con constantes ataques a su carácter, personalidad, ideología, u otros. Esto lo han hecho con incontables líderes de oposición en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, etc. Esta estrategia tiende a dar los resultados que los regímenes esperan, ya que es muy fácil polemizar y satanizar a una sola persona con rumores o noticias falsas, o a veces hasta exponiendo y exagerando sus propios (y humanos) defectos. Pocos ciudadanos comunes saldrían a luchar por alguien que quizás no conocen y cuya integridad dudan, peor aún si eso arriesga su seguridad. Desprestigiar líderes es una forma efectiva de dividir la oposición a tiranías. Esa polarización y división es la que el gobierno intentó lograr con Camacho.

Por eso es importante recalcar hoy: Esto no se trata de “defender” a Camacho de forma ciega porque nos gusta (idea que de hecho, insulta la inteligencia de la ciudadanía cruceña). Se trata del estado de derecho. Se trata del debido proceso. Se trata de la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica. Se trata de los derechos de una autoridad electa democráticamente. Se trata de respeto al voto de quienes lo eligieron. Se trata de frenar el abuso policial y el uso desmedido de la fuerza, que encima se ejerce con orgullo e impunidad. Se trata, una vez más, de la ruptura del orden democrático. Esos son los derechos y principios que generan unidad hoy, incluso entre quienes no votaron por Camacho. Esos son los derechos y principios que deberían unirnos siempre.

Escuché por ahí que no sirve llorar sobre los muchos errores de la oposición, sino de pensar en acciones concretas a futuro dada la emergencia del momento. Estoy plenamente de acuerdo, reconociendo la autocrítica y el pedido que ya hicimos muchos desde el mismo 2019: Debe haber unidad real, en coordinación, en estrategia y en discurso, de la oposición de todo el país para lograr avances concretos. Es una vergüenza que tanto tiempo después del fraude electoral, la oposición boliviana no haya logrado coordinar siquiera un relato y una narrativa clara y unificadora, más aún una estrategia que nos dé seguridad y un plan a seguir. La ciudadanía sí está a la altura del momento histórico y responde a lo que se le pide, esto lo demuestra Santa Cruz, el “pueblo fiestero”, recibiendo el Año Nuevo protestando en la calle bajo balines y gas lacrimógeno. Ante esto, ¿No pueden nuestros partidos, CONADES, comités, y otras organizaciones, coordinar por lo menos un discurso en conjunto que nos dé coherencia frente a la comunidad internacional?

Santa Cruz hoy puede ser la ciudadanía y la visión sobre la que se construya la unidad nacional que necesitamos. Ya pasó el tiempo de sospechas, recelos, regionalismos y hasta resentimientos luego de lo ocurrido (y lo que no ocurrió) el 2020. Es momento de reconocer que ante la tiranía, el único camino es la unidad. Y la persecución política que vivimos nos marca claramente el siguiente pilar a trabajar bajo esa unidad imperativa: La reforma judicial.