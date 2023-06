Apología a la ineficiencia e indolencia

Las autoridades policiales reportan que los feminicidios no cesan acorde a los reportes que ellas mismas elaboran, y de antiguo preocupa a la población más sensible las agresiones y violencia intrafamiliar que no se denuncian y reportan, y estos casos sobrepujan a la realidad que significa fehacientemente la existencia de un mundo sórdido de hombres agresivos y neuróticos sexuales.

Las autoridades reportan y lo hacen mecánicamente sin meditar con sensibilidad, dolor por el prójimo, y sobre todo sin investir con resoluta coacción el concepto de autoridad, tocante a esta deformación de las sociedades, específicamente del hombre.

Se erige con esta constante que no se detiene una verdad irrefutable: se interpreta, o que las actuales leyes no son lo suficientemente draconianas y ejemplares o que las autoridades no las implementan rigurosamente; entonces, el órgano legislativo debe percibir ese claro y diáfano mensaje de la sociedad y actuar.

Ante este panorama que no demuestra atenuación progresiva de los feminicidios y de violencia, la Policía y los operadores de justicia, pese a las leyes draconianas vigentes, están irradiando a la población la natural sospecha de corrupción y cohecho en los casos de las innumerables víctimas: mujeres y niñas. Se debe perseguir este delito con obsesión, así como una polilla se obsesiona con la luz.

Esta etiología criminal, que se basa en la psicología y sociología criminales, debe afrontarse desde el hogar con padres formados para erradicar desde tierna edad en los varones, en base al diálogos esclarecedores y constantes, el sentimiento de supremacía, muchas veces patrocinado por los propios padres. Naturalmente esta labor debe continuarse obligadamente en la escuela como programa analítico de enseñanza.

Se debe evitar que estos desgarradores eventos que registran cronología casi diaria contra la mujer, el ser más importante de la creación, asuman la rutina y la indolencia: primero en las autoridades que están obligadas a introducir todos los medios posibles para reducir y eliminar este ilícito y, segundo, en las sociedades, pues son éstas las que poseen la fortaleza indeclinable para demostrar su inconformismo con la actuación de las autoridades y el valor intrínseco de su empatía espiritual.

La imaginación estructura los celos más trágicos: el celoso imaginativo construye absurdas quimeras que lo obsesionan, no teme lo que sabe sino lo que ignora. Por ello la moral cristiana no es obsecuente cuando pregona que debe preferirse al celoso que sufre y perdona al celoso que odia y mata.

Hoy convivimos con horror el incremento espeluznante de casos de feminicidios y agresiones a la mujer en Bolivia como efecto, teniendo como causa o fundamento a los celosos imaginativos cuyos celos son odio que ciega, vanidad que los convierte en verdugos.

Lo razonable a este inextricable tema que en esta columna se analiza como critica a la indolencia e ineficacia de las autoridades pertinentes seria que el hombre sea digno y renuncie al amor de la persona cuya ilusión sentimental no ha podido preservar, por su acendrado machismo no superado y su afán de posesión, de lo contrario, está latente su ingobernable potencialidad en la comisión de feminicidios, agresiones y violencia intrafamiliar.