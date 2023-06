Arce, entre asumir el rol o renunciar

Desesperado por desmarcarse de las responsabilidades que corresponden al cargo que ocupa, el “niño ministro”, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, salió en el caso del narco-avión de BOA, que “llevó a España” casi media tonelada de cocaína (entre 478 y 484kgs) a repartirlas en varias dependencias de Estado, dando señales de que no está dispuesto a no hacerse cargo solo, de lo que se puede concluir sería una acción de gobierno, habida cuenta de cuántas reparticiones gubernamentales fueron involucradas como participantes en el escándalo delictivo que dejará marcada la gestión del gobierno del presidente Arce Catacora.

De acuerdo al ministro Eduardo del Castillo, en la nota de El Deber/jueves 8 junio, Tema del Día/pág 4, se violaron 7 controles o filtros para introducir la droga al perímetro de responsabilidades de gobierno, a saber: 1.- la línea aérea recibe y controla la Unidad de Seguridad de la Aviación Civil (Avsec).2.- control con rayos X y verificación de la carga. (línea aérea y la Aduana). 3.- control (aforo) manual de la carga (FELCN) 4.- armado y precintado del contenedor. (línea aérea y FELCN) 5.- custodia y traslado de la carga a la plataforma principal. (línea aérea y FELCN) 6.- control por CCTV, (Naabol y FELCN) encargados de vigilar los contenedores en plataforma. Y 7.- traslado de la carga a las bodegas (buzones) (línea aérea y FELCN).

7 pasos, en 5 de ellos hay responsabilidad compartida de la FELCN, que depende del Ministerio de Gobierno en el viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, el que, desde la época de Evo Morales, está a cargo de un dirigente cocalero, antes Felipe Cáceres y ahora Jaime Mamani Espíndola, el mismo que, en el operativo de “Valle Sacta” obligó al Cnel. Yerko Terán a “exfiltrar”, o sea salir de una factoría de cocaína en Chapare, que fue dejada intacta para que sigan “produciendo”, habida cuenta que las fuerzas de Tarea entraron a incendiar otra fábrica en la zona para dar la apariencia de que se cumplió pese a la denuncia pública realizada por Evo Morales, que no tuvo el coraje de hacerla oficial. Todo esto lo denunció Terán el mes de abril del año 2022. Historia vieja que sirve simplemente para ubicar a Mamani Espíndola y lo que significa todo esto.

Todo lo escrito hasta este punto deja en claro una acción en la que están involucradas muchas reparticiones de gobierno, que es lo que se encarga de marcar del Castillo para no quedar “pegado” como único responsable, pero es imprescindible preguntarse qué pasó fuera del enmallado de Viru Viru y eso lo debe responder únicamente Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, como Ministro de Gobierno a cargo del control y la interdicción de estupefacientes, entre otras tareas, como las de mandar policías a apalear opositores, mejor si es en Santa cruz, resguardar tomas de tierras, gasificar periodistas y otras actividades que sí hace muy bien (depende del lugar desde dónde se las mire).

478 o 484 Kgs de cocaína cristalizada en factorías de “algún lugar” en el vasto territorio nacional ¿dónde se produce? ¿de dónde llegaron? ¿Chapare?, primera opción, claro. Si uno fuera malicioso diría que a lo mejor es la droga que no encontraron en el más grande operativo de la historia, donde se encontraron 27 pozas de maceración y 7 laboratorios, pero... “ni un gramo de cocaína”. Pero no vamos a llegar a tanto.

Otra opción: la Chiquitania cruceña, atestada de fábricas con sus respectivos laboratorios, como la encontrada en el parque Noel Kempff a los días de la de Chapare, otra fábrica vacía, sin un solo gramo de cocaína (aplicaría la misma malicia). La Chiquitania debe ser, por lejos, el espacio o territorio nacional con más pistas clandestinas de aterrizaje del país y así nos va. Cada una de las fábricas citadas tenía capacidad para fabricar entre 80 y 120 kilos diarios de cocaína, de acuerdo a lo dicho por el propio Ministerio de Gobierno.

El tema es preguntarse cómo llegó desde Chapare o desde la Chiquitania la cocaína que entró a Viru Viru, si fue por tierra debe responderse ¿cómo es que pasaron los varios controles de la FELCN diseminados a lo largo de las carreteras? Y si fue por aire debieron haber aterrizado en cualquier pista cercana a la ciudad; a estas alturas ya debiera saberse si fue así ¿Acaso la DGAC no lleva registro de los aviones que entran y salen, es decir levantan vuelo y asientan en el territorio cruceño?

Si se la mira a detalle, la droga incautada en España tiene en algunos paquetes el “conejito de Play Boy”, en un sello negro en el envoltorio (estoy enviando a los medios, donde se publica el presente artículo, el detalle fotográfico) y en otros no se nota sello alguno, aunque puede haberse hecho en alto relieve en el envoltorio, de manera que puede ser que la droga se haya recibido de 2 envíos diferentes, complicando mucho más la logística.

A Viru Viru se llega sólo por una carretera, evidentemente el día ocurrido no hubo control de la misma, eso puede significar que se liberó la zona, que no sería la primera vez en este país.

¿Puede “zafar” del Castillo? Puede, pero no debiera porque su ministerio es el llamado a evitar que esto ocurra y ocurrió; haya sido con o sin su conocimiento (concedamos el beneficio de la duda) pasó y el ministerio a su cargo no hizo nada para evitarlo. En este caso corresponde la destitución por cómplice o por negligente o inepto, pero nada de eso ocurre y el niño ministro sigue en su cargo, es por esa extraña dependencia que el presidente Luis Arce parece tener del mismo.

A ver, del Castillo (y Montaño, de Transportes) están decididos a ser los instrumentos de Arce en todo lo que se necesite en materia de represión, sobre todo si se necesita actuar con fuerza y violencia en Santa Cruz y él (Arce Catacora Luis Alberto) lo ha probado y como tal, da la impresión de que no se atreve a hacer nada sin sus operadores, es decir, Arce parece depender de ellos para sentirse seguro. Otro es el “Torquemada de la palabra” Richter, así sea sin su saco rojo.

El presidente no parece darse cuenta que el único imprescindible para su gobierno es él; si no lo nota, es claro que no está hecho para el cargo y una persona en esas condiciones debe evaluar si es o no, útil al país y si no “se halla apto”, renunciar; eso es pedir demasiado pero estamos complicados, también en demasía.

Es verdad que en Bolivia hasta García Meza ha sido presidente; antes de él hubo Melgarejo y otras “joyas”, pero ese es consuelo de tontos. También es cierto que el presidente se pilló el cargo porque Morales lo cruzó a Choquehuanca y de ahí salió él. Es cierto que podemos hacer un recuento de los no-méritos políticos del presidente Arce, que fue un burócrata no político y un ministro reducido a hacer y cumplir los mandatos y deseos de Evo Morales, siendo uno de los que llegaba a arreglar lo mal hecho por el Jefazo; podemos decir lo que se nos antoje pero el hecho es que “es presidente” y debiera encontrar cómo honrar la primera magistratura del Estado, cosa que no está haciendo porque parece depender de sus “operadores” que no son ni más ni menos que “la cabeza de los chocadores” que sacan a sus huestes paragubernamentales a “enfrentar” a los enemigos; eso es viejo, lo hacen Cuba, Venezuela y Nicaragua, y veamos cómo les va a ellos.

Sostengo que el presidente tiene que terminar el mandato constitucional de otra manera y para eso tiene que actuar como lo que es: un presidente elegido y dejar de ser el que cayó en el cargo por descarte del jefe, al que ya no obedece. Arce debió ser el presidente que cree institucionalidad democrática; esa institucionalidad debía haberlo ayudado a corregir el rumbo en momentos como estos, pero prefirió lo otro, la montonera y así nos va.

Y como no lo hizo, ahora no nos queda más que, en pro de evitar más daño al país, plantear, en voz alta y haciendo uso del derecho de expresión, que: o rectifica el rumbo y se asume como el primer responsable por la suerte del país, o renuncie al cargo que no puede ejercer como se debe; el presidente no puede depender de 2 o 3 “operadores” de barricada” para hacer gobierno. Si eso es lo que quiere o, todo lo que da, con el riesgo que implica tener a Choquehuanca, el guerrero del arcoíris en ese cargo o... volver al Chapare, con un tal Andrónico que sería retroceder al cocalero... debiera renunciar.

¿Difícil, no?