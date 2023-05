Asuntos varios: industrialización, migraciones forzadas y Ecuador

Hace un mes que no escribo esta columna. Ahora que lo hago, me debato entre varios temas que me han llamado la atención y que me preocupan. Como no me decido por un tema específico, tomaré algunos y los lanzaré para su consideración.

Comienzo diciendo que la primera semana de mayo me llamó la atención el discurso del presidente en ocasión del día del trabajo. Me quedé pensando en el punto central de su discurso relacionado a constituirse en el gobierno de la industrialización de Bolivia. La “industria con sustitución de importaciones” es una meta a la que todos desearíamos llegar, indiscutiblemente, pero dentro de nuestra realidad boliviana la palabra industrialización sonó a un proceso de principios del siglo XX, y el discurso presidencial a una esperanza no ignorante, sino algo inocente de un proyecto germinal y básico. Este proyecto suena todavía dependiente de nuevos imperialismos (el chino) y de modelos que nos mantendrán dependientes y quizás de peor forma que antes porque se quedan en ideología (Venezuela).

Hace poco días atrás pasé por Ecuador, y en un breve paseo por mercados textiles, vi con lástima lo que vengo observando desde hace casi dos décadas en otros países, incluido Bolivia: la industria china ha devorado industrias nacionales y ha sido inteligente en la expansión de sus productos y de su poder económico. En este paso por el país hermano me llamó mucho la atención que inversionistas y trabajadores chinos llegaran por centenares al país mientras existen problemas diarios que se han agudizado en los últimos años y que afectan al ecuatoriano de pie: la pobreza, la criminalidad, la escasez laboral.

Por otra parte, los modelos de otros países a los que el gobierno boliviano ha apoyado, defendido a ciegas y hasta enarbolado por años, muestran un rostro triste, injusto y mezquino de sus gobiernos. Dudo que exista un estado en los Estados Unidos que no atestigüe la penosa diáspora venezolana (más aguda en los últimos cinco años), así como casi todos, sino todos, los países latinoamericanos. Venezuela exporta la pobreza que su gobierno ha causado bajo la bandera ficticia de la igualdad, y el hecho de que miles de venezolanos deseen ahora regresar a su país, no se debe a que extrañen sus bondades, sino que encontraron duras restricciones migratorias en otros países, malos tratos de la poblaciones que se ven en derecho de defender, quizá torpemente, su idea de nación, una crisis económica que afecta a todos, y gobiernos que deciden proteger sus fronteras de masivas olas migratorias. En Ecuador este rostro venezolano ocupa, como en otros países, el comercio informal, las esquinas de lugares transitados, los mercados con mano extendida en actitud de limosna.

Los emigrantes siempre existiremos. Los que dejamos nuestros países por diferentes razones, desde las económicas hasta las personales, siempre existiremos. Los emigrantes recrearemos nuestros respectivos países en donde estemos y la construiremos desde fuera, pero las migraciones deberían darse por voluntad propia, no por desprotección de un Estado, por persecución política, o porque políticos desprovistos de visión observan lo que quieren observar y causan éxodos de compatriotas para costear su miopía ideológica. La política cambia, las tendencias políticas cambian, los políticos encuentran conflictos y los conflictos internos ocurren. La vida pasa y nuevos actores políticos entran en dinámicas diferentes. Pero si el costo de la imposición de una política la pagan sus ciudadanos de una manera sólo vista en los últimos veinte años, entonces es hora de que las políticas sean cambiadas pronto. Y si no cambian las políticas, entonces que se cambien a los políticos, desde líderes a congresos (que se los disuelva), como ahora ocurre, para algunos peligrosamente, en Ecuador. Esta movida política de la “muerte cruzada”, política contemplada en el cambio constitucional que hizo Correa en el 2008, ha divido a la población ecuatoriana, una población que, asombrosamente, no ha reaccionado violentamente en las calles o con enfrentamientos entre correístas y quienes están a favor del presidente Lasso, sino que muestra su dignidad y su cansancio por la política en general y por sus líderes.

Volviendo al inicio de esta columna: industrialización sí, un gobierno que trabaje por sustituir las importaciones por industrias nacionales con jóvenes capacitados y mallas curriculares de avanzada y maestros idóneos, sí. Pero si el discurso pesa más que la realidad, si nuestras mallas curriculares son cosméticas y no sabemos siquiera sobre los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial, si nuestros proyectos incluyen nuevas formas de imperialismos y, sobre todo, si llevar a cabo estos proyectos económicos de la mano de ideologías obsoletas incluyen emigraciones masivas de nuestros hermanos, entonces, no. Entonces el proyecto no sólo será indigno, sino un fracaso.