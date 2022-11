¿Autoritarios o dictatoriales?

Las dirigencias y militancias del MAS son autoritarias o dictatoriales? Esto se preguntan muchos al intentar definir al MAS y a sus gobiernos. Unos, dicen que vivimos en una dictadura; otros, expresan que estamos ante un gobierno autoritario, pero que aún no hemos llegado a una dictadura. En todo caso, ni unos ni otros aseveran que estamos viviendo una democracia. No obstante, hay quienes afirman que sí vivimos en una democracia, pero, de baja calidad. ¿El proyecto del MAS es democrático o más bien autoritario? Para dar una respuesta a esta interrogante no hay que hacerlo con la molestia por los excesos represivos que generó el gobierno de Morales, ni por la represión que ahora encabeza Arce contra Santa Cruz. Si se lo hace de ese modo, con la bronca contra esos actos represivos, la respuesta sería fácil: autoritarismo o dictadura. Pero, es preciso cavilar con más calma y caracterizar el origen del MAS, mostrar las fuentes de las cuales abreva. El MAS, aunque se pinte de indígena o indigenista, no lo es, ese atuendo se lo puso de manera interesada e instrumental al final de la campaña electoral con la cual obtuvo su primer gobierno. La ideología del MAS no tiene una fuente indígena, antes bien, proviene del sindicalismo revolucionario, de ése que entiende que la forma sindicato es la principal frente a la forma partido. El sindicalismo revolucionario en la historia política del país está íntimamente emparentada con el nacionalismo revolucionario.

El norte, la utopía de ese tipo de sindicalismo no fue ni es construir democracia, menos aún democracia representativa, su camino es el de la edificación del socialismo, llámese socialismo sin apellido, o socialismo del siglo XXI, su búsqueda está enfilada a construir una dictadura, la del proletariado, la pueden matizar diciendo dictadura del pueblo, de los pobres, de los indígenas, pero al fin de cuentas, dictadura. Su objetivo no es la democracia, su lógica política es la del amigo-enemigo, para ellos no hay adversarios, sino enemigos a los cuales destruir, aniquilar, matar si es necesario para conseguir su objetivo. No creen en el sistema plural de partidos, ni en la libertad de prensa ni libertad de expresión o de pensamiento. Toman a la democracia de manera instrumental, si les sirve para llegar al poder -como lo hizo el MAS en 2005-, la usan, pero, después la niegan, pueden acudir al fraude como el que hizo Morales en 2019, lo hacen sin sonrojarse, pues creen que es una táctica para acercarse al poder absoluto, destruyendo o eliminando enemigos en el trayecto. Así lo hicieron el Porvenir en Pando. Por eso montaron la patraña del Hotel las Américas para arrinconar, encelar o eliminar a sus enemigos regionales ubicados en Santa Cruz. Y con certeza, ahora, están maquinando patrañas, o represiones de todo tipo contra Santa Cruz, pues la quieren de rodillas para seguir en su camino, transitando de gobierno autoritario a dictatorial. Si Santa Cruz quiere censo en 2023, el gobierno no quiere censo en 2024 como prioridad, lo que desea ahora es destruir a la oposición regional de Santa Cruz para tener el camino abierto para consumar su proyecto dictatorial -ése del libreto del socialismo-. De ese tamaño es el problema que estamos viviendo los bolivianos. Por esa razón quienes creen en la democracia, en La Paz, Oruro, Potosí u otro departamento, su deber es apoyar a Santa Cruz para proteger a Bolivia del proyecto dictatorial del MAS. Aclaremos, no es solo apoyar a Santa Cruz, es luchar por la democracia que trata de ser conculcada por el MAS, por eso, ahora están unidos los precandidatos Evo y Arce en ese proyecto de aniquilar enemigos.

La tecnología de eliminar enemigos del MAS es clara, la usó Morales en 2019 queriendo cercar a la Paz, impidiendo el ingreso de alimentos, ese acto de lesa humanidad ha quedado sin castigo, y hoy el método se repite. La alianza Evo- Arce la trata de replicar cercando a Santa Cruz, impidiendo la entrada de alimentos. ¿Otra vez quedará impune ése que huyó de Bolivia en 2019 demostrando cobardía? Tengamos claro los bolivianos que el proyecto del MAS es buscar el socialismo, es decir, construir su dictadura. Nada más que ahora, en el 2022, tal dictadura tendría como centro el Chapare, es decir, el narcotráfico. Es hora de que todos los bolivianos defendamos la democracia.