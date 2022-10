¿Azar o conjura?

En su Informe de Fondo (IF) N° 394/21 del Caso 13.546 sobre la petición de “responsabilidad internacional del Estado Plurinacional de Bolivia (.) por (.) ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de la presuntas víctimas” respecto al operativo del Hotel Las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que “el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial (.) en perjuicio de las víctimas” (CIDH, 2021) recomendándole reparar las violaciones, rehabilitar a las víctimas, investigar/esclarecer los hechos, identificar responsabilidades, imponer sanciones y prevenir “las graves violaciones de derechos humanos reconocidas” (ídem).

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece que el IF será notificado al Estado “quien no estará facultado para publicarlo” (art. 50.2). El Estado debe “solucionar el asunto” o probar en contra, sometiéndolo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (art. 51.1 CADH). Procedimiento de por medio, vencido el plazo, la CIDH decidirá “si el Estado ha tomado medidas adecuadas y si publica o no su informe” (art. 51.3 CADH). Debido a la cualidad “preliminar” del IF 394/21 más la posibilidad de emisión de un Informe “definitivo” de Fondo (art. 47.1 Reglamento CIDH -RCIDH-) en caso de que el asunto no sea solucionado o juzgado por la Corte IDH (art. 47.1 RCIDH), CADH y RCIDH prohíben al Estado su publicación “hasta que la Comisión adopte una decisión [definitiva] al respecto” (art. 44.2 RCIDH). Se teoriza erradamente sobre imaginario informe “final” (EJU, 3/10/22).

En el caso concreto, el Ministro de Justicia (MJ) señaló que el IF 394/21 “fue notificado el 26 de julio al Procurador General del Estado [PGE] y esa instancia, con la reserva respectiva, comunicó a la Cancillería [C] y al Ministerio de Justicia [MJ]” (P7, 2/10/22). La lógica y sana crítica indican que es difícil de creer que la CIDH filtrase su propio informe para perjudicarse, según insinuó el MJ narrando su reclamo “a la CIDH por la afectación a la reserva” (íd.). En cambio, sí es posible que la filtración ocurriese en PGE/C/MJ, o en todas sucesivamente. Si el MJ afirma que el PGE comunicó el IF 394/21 “con la reserva respectiva” (íd.) a C/MJ, la responsabilidad se reduce a estas dos entidades, debe ser investigada y sancionada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Publicado el IF 394/21, el daño al SIDH y a la reputación del Estado boliviano fue hecho, siendo ineficaces la simulación de “confidencialidad” (P7, 27/9/22) y la ficción tardía de respeto de la CADH (íd.). No se pierda de vista que el IF 394/21 describe una realidad autocrática en el Estado boliviano.

También, el MJ aseveró que el informe “tiene dos posibilidades, que (.) aceptemos su contenido o que rechacemos su contenido, no tiene otras alternativas” (P7, 2/10/22), luego que “solo hay dos caminos (.), un acuerdo entre los peticionarios o que el caso vaya a la Corte Interamericana” (EJU, 3/10/22). La ciencia indica que la alternativa implica tres posibilidades: 1) la solución amistosa “en cualquier etapa” (art. 40.1 RCIDH) aunque el MJ erró señalando que el plazo para conciliación “feneció el 26 de septiembre” (EJU, 3/10/22), 2) someter el asunto a decisión de la Corte IDH (art. 51.1 CADH), pese a que dudando de su pretensión la PGE omitió someterlo, y 3) cumplir las recomendaciones de la CIDH (art. 44.2 RCIDH). Sobre esta, se habría remitido el IF 394/21 al Ministerio Público para que decida si “abre o no un proceso penal” (EJU, 3/10/22).

La filtración develó omisión y también que la iniciación de “investigación penal” sería cumplimiento de la recomendación “3” del IF 394/21 con simultánea admisión de que el proceso/operativo del Hotel Las Américas fue inconvencional/inconstitucional y generó responsabilidad a sus decisores/ejecutores. ¿Azar o conjura?