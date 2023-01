La balanza comercial no los incluye, pero claro que los productos artísticos son parte del intercambio monetizable entre países. El producto de tal intercambio es el resultado de diversos y complejos procesos que incluyen formación, creatividad, novedad, mercadeo, inversión, promoción.

Exportar bienes artísticos tiene la cualidad de que éstos encarnan el siempre deseable valor agregado. Nada de simple materia prima y menos no renovable. Por el contrario: producto elaborado, inagotable y con el añadido inmejorable del ingrediente simbólico, ése que encarna valores, formas de comprender el mundo y la vida, ése que se presta para promover el diálogo con personas distintas.

Importar bienes artísticos implica, además de lo dicho antes, beneficiarse de lo que los otros han descubierto y que podría enriquecernos en múltiples sentidos del conocimiento y el sentimiento.

Lo malo, claro, es que en esa balanza el peso de lo que se recibe sea desigual, que lo que se compre sea más de lo que se venda porque, entonces, no solamente nos estaríamos perdiendo la oportunidad de mostrarnos desde lo que somos, sino que la voz propia comenzaría a perderse a fuerza de no escucharnos ni nosotros mismos. Algo así como, de tanto abrir sopa maruchán importada y omnipresente en los mercados, ir olvidando el sabor que tiene el chairo.

Es lo que nos pasa en Bolivia, me temo: compramos más símbolos de los que vendemos. Y qué difícil equilibrar la balanza. Cómo podrían una cineasta o un músico o un bordador de trajes folklóricos hacerlo sin plataformas de promoción locales, abandonados a su suerte, con talento –obviamente, porque ni que fuésemos cactus—pero sin herramientas para pulirlo y desarrollarlo y sin oportunidades para vencer fronteras.

Las excepciones son eso. Valiosas, heroicas, pero excepciones al fin. Este mes de enero, las Kory Warmis, mujeres comerciantes que hacen teatro desde 2015 guiadas por una teatrista como es Erika Andia –ex Teatro Duende, ex Teatro de los Andes—mueven sus polleras por escenarios del festival chileno Santiago a Mil, donde el público y los colegas de escena se sorprenden con el Dejá vu, esa reflexión sobre las violencias que tiene el vuelo de la poesía de la imagen. ¿Cómo han llegado las warmis hasta allí? Pues reuniendo peso a peso el dinero para el viaje; sin que a la ministra de Culturas, por ejemplo, se le mueva un pelo.

Ya hubo otras presencias bolivianas en Santiago a Mil. Igualmente, esfuerzos propios que sin posibilidades de continuidad dan la impresión de ser siempre primeros pasos que quien viene luego no puede aprovechar para facilitarse las cosas. Siempre pioneros, siempre solos.

Para tratar de resolver ese vacío, la Secretaría Mayor de Culturas de La Paz, en tiempos de Andrés Zaratti y con el respaldo de la gestión que encabezó Luis Revilla, organizó el primer Mercado de Industrias Culturales y Creativas, MICC 3600, con la intención de construir un espacio de promoción al menos bienal. La primera y única versión se hizo en 2018 y ya no se pudo repetir por la pandemia de 2020 y por el cambio de gestión en 2021.

Lo que esa plataforma develó, particularmente en las mesas de negocios con productores y directores de festivales internacionales, es la falta de experiencia de los y las artistas del país para venderse y venderse bien: conocer a la contraparte, saber qué tipo de producto requiere, mostrar seguridad a la hora de negociar, rechazar los workshops para teatro (mostrar minutos de una obra no ayuda, por el contrario, perjudica; sería mejor organizar minifestivales para que el productor asista a obras completas), disponer de material promocional de calidad, etc. Para los organizadores, quedó claro que había que actualizar directorio de posibles compradores; y que se podía empezar la promoción también a nivel nacional, para no quedarse en el eje central, como siempre, y así escuchar/ver al propio país.

Detectadas esas y otras falencias, lo siguiente era proponer información y formación puntuales. No se pudo hacer, por lo ya mencionado, lo que no significa que los interesados no deban presionar a las autoridades para retomar lo que demandó mucho esfuerzo y recursos. La balanza comercial boliviana, tan desequilibrada en general, tal vez podría ir moviéndose. Yo creo que el mundo, tan uniformado, podría apreciarlo tanto como lo hacen los que se “apropian” de morenadas, diabladas y otras

maravillas.