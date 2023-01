Bloqueo, luego existo

La frase dicha hasta en forma automática le quita su verdadero sentido al “pienso, luego existo” que, más bien, es dudar de todo, que es el procedimiento metodológico para encontrar una verdad que no admita dudas y que se convierte en método y no una postura mental definitiva. Descartes llega a la conclusión que, si no es posible eliminar la duda, por lo menos no puede dudar de que piensa que está dudando. Por lo tanto, “yo pienso” derivaría a dos únicas conclusiones: primero que pienso y luego que existo. La única forma de encontrar la verdad es mediante la razón, es el pienso, luego existo, y la misma forma se aplicaría al ejercer ciudadanía. “Cogito, ergo sum” es el aforismo de Descartes, quien procuraba establecer una verdad absolutamente evidente mediante un sistema deductivo sosteniendo que el cogito o pensamiento, que son todos los actos conscientes del espíritu, implica siempre duda. La frase en su sentido literal estricto debería traducirse por “pienso, luego soy” en el sentido de que, rigurosamente hablando, no es lo mismo ser que existir.

A lo que nos toca; hay en el bloqueo un pedido de estima, de presencia, de reconocimiento –¿acto posterior al conocimiento?–, un deseo de existir o, mejor, de ser, de afirmar la vitalidad de uno mismo –si no como individuo, como gremio–, otorgado por la gracia del reconocimiento y la aceptación del otro o de los otros. Esta autoestima se construye mediante las relaciones interpersonales y, más concretamente, en virtud del reconocimiento mutuo basado en la reciprocidad. El bloqueo es una exigencia de atención y de reciprocidad, de la que nadie que quiera vivir puede dar cuenta, es el verdadero paso de la conciencia, a la autoconciencia y a la conciencia colectiva, pero no la propia sino a la de los otros, de aquellos que detentan el poder, una contradicción severa para y en el socialismo.

Los sujetos que necesitan ser reconocidos para que sus demandas sean visibles, asumen que sólo en la responsabilidad absoluta del otro se llega a ser sujeto primero, y sujeto de atención después. Bloqueo, el bloqueo existe, luego, yo existo, expresado como silogismo, esto es, dos premisas y un resultado lógico que se deduce a partir de ellas; el individuo invisible se torna visible, por medio del bloqueo, y ello confirma su existencia. En latín de Google escribiríamos interdico, ergo sum.

El bloqueo implica que los sujetos que realizan tal acto, necesitan del otro para poder construir una identidad estable y plena. Popper decía que el irracionalista insiste en que las emociones y las pasiones, más que la razón, son los resortes principales de la acción humana. Si el resorte es la búsqueda de la convulsión, el motivo sería irracional convirtiéndose en crimen, y es que el irracional apela a la violencia y a la fuerza bruta para demostrar que existe y la respuesta no es la satisfacción de sus demandas, sino la resignación colectiva ante la naturaleza irracional del ser humano; pero si el motivo es el reconocimiento de la existencia de un problema a resolver apelando a la autoridad, es que se logra el reconocimiento mediante el reconocimiento de la propia existencia.

Bloqueo, algunos bloqueos buscan fines loables, mis bloqueos son loables, no es un silogismo sino una falacia y es el camino por el que nos quieren hacer transitar, pero, y esto es lo jocoso, por la misma vía que fue bloqueada con anterioridad por quienes quieren presentar sus bloqueos como loables; diferenciar los bloqueos de esta forma, es emplear la mala voluntad y la incapacidad, sin método. Siempre que explicamos algún fenómeno lo hacemos desde nuestra propia experiencia acerca del mismo; mientras que “el otro” tratará de explicar desde su perspectiva aquello que considera su realidad considerándose como alguien que construye su mundo. De este modo, ante el mismo fenómeno, diferentes observadores presentarán diversas explicaciones y muchas de ellas probable o intencionadamente sesgadas por sus propios intereses, manipulando y confundiendo la vivencia con la experiencia jugando con lo que sería la “verdad verdadera” de sus acciones.

Como sabemos los afectos son más rápidos que la racionalidad; en una comunicación afectiva, no son los mejores argumentos los que prevalecen, sino la información con mayor potencial de excitación. Así, por ejemplo, los fake news concitan más atención que los hechos. Un solo tweet con una noticia falsa o un fragmento de información descontextualizado puede ser más efectivo que un argumento bien fundado. Si consideramos que Descartes también dijo “excepto por nuestros pensamientos, no hay absolutamente nada en nuestro poder”, tendremos que la forma de manipular a los irracionales es mediante la manipulación de sus afectos, pero tratando de que ellos piensen que son sus propios pensamientos y decisiones “racional” y personalmente adoptados.

Para finalizar, el “pienso, luego existo” implica duda, el “bloqueo, luego existo” implica reconocimiento de un problema, la frase “bloqueo, algunos bloqueos son buenos, mis bloqueos son buenos” es una falacia interesada y manipuladora, de los irracionales sólo asumimos que existen en tanto faceta del comportamiento humano a los que deberemos ver con resignación aunque, en contraposición a Popper, no con desprecio. Cuando la finalidad del bloqueo se asume como justa, podremos pedir “bloqueadores de todas las corrientes, uníos”, porque dura es la lucha, pero venceremos.