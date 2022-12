BoA y sus retrasos

Llegué una hora antes de mi vuelo en Boliviana de Aviación. Fue un gran error de cálculo. Pude haber llegado dos horas más tarde, y aun así hubiera esperado otra hora adicional antes de abordar el avión que me llevó a Cochabamba. Semejante atraso no es lo más grave que ocurrió. Hasta la pérdida del gato Tito, con toda la carga emocional de su desconsolado dueño, se opaca ante el escenario que presencié protagonizado por los pasajeros enojados por la prolongada espera.

No fue un drama humano ni animal el que presencié en la sala de preembarque cerca de la salida No. 4. Fue una expresión de profundo descontento y desencanto por una práctica que, muchos de los pasajeros frecuentes ya conocían, y vociferaban una bronca por una puesta en escena que volvían a protagonizar. El escenario, por cierto, podía ser distinto, pero no los personajes; funcionarios de la empresa disimulando su incomodidad y recibiendo insultos y diatribas que deberían escuchar los ejecutivos de la empresa y no ellos. El guion, con pocas variaciones, ya lo conocían por las múltiples veces que lo oyeron y en el que su parte se reduce al anuncio del número de minutos adicionales que los pasajeros deberían continuar esperando.

Lo que verdaderamente me sorprendió fue la exclamación de “privaticen BoA”. Exclamación que salió de una primera persona, furiosa, por cierto. Curiosamente, fue seguida de un coro que repitieron la frase con gran estruendo.

Si en un vuelo de BoA a Tarija se perdió el gato Tito es más que un descuido, especialmente en estos tiempos de humanización de las mascotas. Pero, que, por un atraso de un vuelo, que, ciertamente, es la seguidilla de muchos otros, se llegue a exigir se privatice la casi monopólica empresa estatal, llama a la reflexión y debería especialmente hacer sonar la alarma para que los gobernantes reaccionen.

Gritos, como “que se privatice”, expresan más que un descontento por el atraso de un vuelo. Es una muestra en contra de una empresa pública que no acepta ingresen otras empresas internacionales al mercado. Parecería ser que es la mejor, y única en las grandes capitales del mundo, para traer y atraer más visitantes a este país. Expresiones de esa naturaleza deberían abrir los oídos de los gobernantes.

Ya no se trata de que un gatito, llamado Tito, se escapó de su jaula. Aunque este asunto llegó a que “La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) anunció que iniciará una investigación y proceso administrativo contra BoA” (Página Siete, 13/12/22). Se trata de un necesario despertar de las autoridades para que se preocupen de hacer funcionar a BoA, como deben hacerlo todas las empresas públicas.

Que la gente descontenta pueda colocarse en la situación de exigir la privatización de una empresa debe preocupar enormemente al gobierno. No sólo porque su modelo se basa en la creación de empresas públicas, y en su momento la nacionalización de las más importantes, sino porque se dará cuenta que algo se está haciendo mal. No es suficiente una llamada de atención de la autoridad respectiva del sector, es necesario una autocrítica que se manifieste en un cambio en la gestión de BoA.

A mi vuelta a La Paz, estaré seguro de estar a la hora que marca mi pase a bordo. Tal vez tenga la suerte de salir a la hora programada y no me encuentre con otro grupo furioso por los repetidos retrasos. También espero que el gobierno haga todo lo posible por mejorar la imagen de esta empresa pública.