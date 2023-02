Bolivia, un Estado de papel

El Estado de Derecho nace como reacción al Estado absoluto en el que dominaba el poder del monarca, cuya voluntad se imponía asumiendo atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales, lo que ponía al pueblo indefenso, sin posibilidad de protegerse de los abusos y atropellos de la monarquía.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (art. 9.4 de la CPE), el modelo adoptado en Bolivia es el Estado Constitucional de Derecho, establecido sobre el principio fundamental de legalidad, el respeto y vigencia de los Derechos Humanos y un amplio catálogo de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.

La Sentencia Constitucional 067/2015 señala que “...dentro del modelo del Estado Constitucional de Derecho, el contenido de la ley no está supeditado al arbitrio de una sola persona, autoridad o una estructura de poder existente al interior de un Estado. En ese marco, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales son consideradas verdaderos límites al poder”.

El Estado de Derecho, por tanto, se organiza conforme al principio de separación de poderes, en el cual se reconocen y se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del sometimiento de la administración estatal a la ley.

En Bolivia, el principio fundamental de legalidad, no rige, ni es respetado por la burocracia estatal ni por otros actores. Tampoco el principio de respeto a los Derechos Humanos ni las garantías constitucionales. En nuestro país la aplicación de las leyes está sujeta a la voluntad del poder de turno, que actúa generalmente, sin respetar las normas, ni los límites impuestos por la CPE y que son la garantía de una convivencia social ordenada, que generan las condiciones necesarias para el desarrollo de una sociedad.

Como agravante, en el Estado boliviano no existe separación de poderes, pues es de conocimiento público, que el Órgano Legislativo actúa bajo la instrucción del Ejecutivo. El Poder Judicial por su parte, es acusado de recibir instrucciones desde distintas esferas del Ejecutivo (en gestiones pasadas, incluso se habló de la existencia de un “gabinete jurídico”, encargado de ejercer presión sobre los operadores del Órgano Judicial, para garantizar que su accionar responda al interés del Ejecutivo).

El Órgano Electoral y el Tribunal Constitucional han sido cuestionados por emitir resoluciones a la medida de las necesidades de poder Ejecutivo y el partido en función de gobierno.

Hoy en el país se denuncia la vulneración flagrante de los derechos constitucionales de líderes cívicos, sociales y políticos, además de los atropellos y abusos en contra de otros ciudadanos, peligrosa realidad que podría convertir a Bolivia en una nueva Nicaragua, similar a la del dictador Daniel Ortega, donde los jóvenes universitarios, los líderes sindicales y sociales, los periodistas, sacerdotes y por supuesto los políticos, son detenidos y enviados a cárceles nicaragüenses y otros desterrados como en las antiguas monarquías totalitarias.

Bolivia no puede correr esa suerte, y para ello todos los ciudadanos, gobernantes y gobernados, que creen en la Democracia como forma de organización de la sociedad, deben construir un Estado moderno, con poderes independientes, con una justicia proba dirigida por autoridades de muy alto nivel y prestigio social, con remuneración acorde a sus altas facultades y deberes, que garanticen la equidad de todos los ciudadanos ante la Ley, la vigencia del Debido Proceso, la imparcialidad, la celeridad, la independencia y transparencia, donde unos no puedan sobornar y otros no sean sobornados o presionados para torcer la justicia. Así se dará inicio a la construcción de un verdadero Estado Constitucional de Derecho que el pueblo merece.