El filósofo y crítico literario Walter Benjamin vislumbró tal potencia en la crítica que, estaba seguro, ésta podía volverse más valiosa que la propia creación. Si los románticos del siglo XIX idealizaron al creador –poeta, pintor, escritor–, Benjamin puso en ese mismo nivel al crítico. Lo consideró un brujo, ése capaz de perseguir verdades “fuera de los objetos en que han sido encriptadas”, como interpreta el profesor de pensamiento social Mark Lilla.

La crítica que así ocupaba a Benjamin, por si fuese preciso aclararlo, no tenía nada que ver con la acción de buscar errores, de hallar defectos, o de adular o, para hablar de lenguaje de hoy en redes, de poner un dedo hacia arriba o hacia abajo. A lo que Benjamin apuntaba es a la necesidad de reflexión, es decir, pensamiento.

Es cierto que ese pensamiento, esa reflexión, demanda de quien lo/la ejercita públicamente –el crítico, la crítica– conocimiento y la misma rigurosidad que se exige a quien escribe un poema o lleva a escena un espectáculo.

Crítica profesional, claman los artistas. Tienen derecho de hacerlo; pero es muy probable que en esa exigencia persista un poco de la mirada romántica de que la obra es lo más importante y no así lo que genera en quien atiende (mira, escucha).

Está bien eso de contar con académicos capaces de analizar los códigos de una creación artística. De hecho, hacen falta críticos/as en Bolivia. Esas voces formadas ilustran, iluminan, tienden nexos entre obra y sociología, filosofía, etc. Pero sería muy cómodo dejar en esas mentes la lectura de una realidad –la artística en tanto parte de una sociedad variada y dinámica- como si el resto de las personas no sintiese, no pensase.

Lo más urgente, creo, es trabajar en la mirada crítica de todos, de todas. Algo que alarmantemente no se hace en la familia, donde prima la autoridad del adulto, a través de cuyos ojos el niño y la niña deben mirar las cosas. Algo que falta en la escuela, institución llamada a formar y que no puede estar más lejos de ello. No se me olvida el orgullo de una mamá, presidenta de los padres de familia de un colegio “de prestigio” –no importa cuál– confesando con orgullo que en lugar de abrir la mente de hijos e hijas para evitar la violencia habían decidido como adultos fijar el largo de la falda de ellas. Por supuesto, ni les habrán preguntado a las afectadas: sólo son hijas, sólo son alumnas.

Que la gente, pese a todo, contra todo, es capaz de iluminar la escena, de ilustrar también, de sacar conejos de todos los colores de la chistera es cierto, aunque no todos estén dispuestos a aceptarlo.

Yo lo aprendí de un muchacho de nombre Bernabé, adolescente que era parte del grupo de teatro alteño Ojo Morado, integrado por menores en situación de riesgo. Estábamos los dos en un bus a la espera de que suban los otros integrantes del grupo para ir rumbo al teatro Adela Zamudio de Cochabamba. En la radio, el chofer había sintonizado música que para mi gusto era “fea”. En algún momento, Bernabé y yo nos miramos y él me sorprendió con una expresión mágica: “Qué lindo, ¿no?”. Una venda, la del prejuicio, se me cayó. La belleza no está solamente en el objeto. Sentirla no es una cuestión académica. El que mira, el que escucha, la puede encontrar y ayudar a otros a vislumbrarla. Eso es brujería.

Por otro lado, por muy formado que el crítico esté en cierto tipo de arte, jamás logrará ver todo lo que una pieza encierra. Jamás. La verdad que allí puso quien la creó es apenas una parte; la verdad que el experto encuentra es otra parte. Las verdades, múltiples, infinitas, las señalan los otros, las otras. Y todas valen en la medida en que reflejan mundos diversos y en tanto mueven conciencias distintas. La confrontación de ellas, abierta, sin prejuicios, es lo que permite ampliar el propio universo.

El padre Luis Espinal sostenía: una crítica es un punto de vista; no es LA verdad. Porque, ya está dicho, no hay una sola y descubrirlo es uno de los objetivos del ejercicio de la crítica.

Con esa premisa, desde 2018 que, a nombre de la Red Boliviana de Periodismo Cultural, se convoca a un concurso de crítica amateur de teatro. Modesto, pero fiel a la etimología de lo amateur: el que ama, y revelador en sus resultados. Ahora que sería ideal hacerlo también alrededor de la danza, de la música, de los audiovisuales, de los productos digitales, etc. No para juzgar, sino, como aspiraba Benjamin, para reflexionar y, digo yo, para hacer la brujería de entender (nos).