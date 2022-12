Camacho, el estorbo de Santa Cruz

Pienso que hay una lectura errada sobre la aprehensión de Camacho desde los analistas. He leído que la detención de Camacho es para que Arce pueda congraciarse con Evo Morales y yo creo no, es lo que menos quiere hacer Arce.

Arce quiere la reelección a la presidencia, pero tiene dos opositores al frente: Evo y Camacho. ¿Con quiénes tiene que simpatizar el presidente para ganar votos? ¿A quiénes tiene que convencer? No al voto pitita, ese es voto perdido, sino a los masistas “indecisos”, a un grupo militante de masistas que busca “renovación”, a la izquierda, al progresismo y a los sectores populares. Arce debe disputarle sus votantes a Evo Morales y con esta acción está ganando bastante simpatía, se está deshaciendo del primer estorbo y ¿piensan que va a soltar a Camacho tras haberse jugado todo por el todo habiéndolo detenido? No, es obvio que Camacho va a pasar un buen rato en las rejas. Soltarlo implicaría que el gobierno pierda credibilidad, legitimidad y pierda también las próximas elecciones.

Ahora bien, María Galindo dice que esto amplifica la imagen de Camacho que estaba por los suelos. A ver, en cualquier momento, si se detenía a Camacho se iba a reforzar su imagen como líder: en Navidad, en Año Nuevo, en cualquier fecha, pero, pero, pero... Ahora es un buen momento. Aprehendieron a Camacho en un momento en el que el Comité Cívico y sus bases se desgastaron totalmente tras su último paro y en el que es difícil volver a articularlos para movilizarse.

Este paro de 24 horas es una medida simple para calmar las ansias de la población cruceña que quiere bloquear, pero no busca en realidad resolver nada y dudo que influya en las decisiones del gobierno. De hecho, Camacho estará preso en Chonchocoro por cuatro meses tras la determinación de su audiencia y el Comité Cívico no se ha manifestado para agudizar sus medidas. Es un Comité Cívico amarrado y limitado.

Todo lo que podría ocurrir en Santa Cruz depende mucho de las decisiones de la élite cruceña y sus representantes, pero ¿estarán dispuestos a arriesgarse o dejarán a Camacho solo? Seamos sinceros, Camacho sólo entorpecía las demandas y el proceso político del Comité Cívico y el cruceñismo. Era un estorbo para Santa Cruz y se ve a una élite cruceña muy poco motivada a generar grandes medidas, porque saben que no soltarán a Camacho fácilmente y que no vale la pena más desgaste.

Lo que se pude avizorar es: el surgimiento de otro liderazgo en Santa Cruz (la reaparición de Rubén Costas no es casual) y si es así, el cruceñismo se olvidará de Camacho, como lo hicieron con Añez, la RJC y Pumari. Arce estará bien posicionado rumbo a las próximas elecciones y lo mejor: un Evo Morales “calladito” por un tiempo, porque ya no tiene de qué discurso agarrarse para hacerle frente al gobierno de Arce, quizás aún no pierda votantes y por eso la pregunta es: ¿Cómo deshacerse de Evo Morales en las próximas elecciones?