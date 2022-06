Cambia... todo cambia

Casi renuncio a escribir la columna de hoy. Mi visión positiva y generalmente optimista de la vida ha sido severamente desafiada. Salgo a la calle llena de enmascarados, como en una enloquecida película de bandidos. Si sonreímos, nadie ve la sonrisa para devolverla. Esa frágil y hermosa forma de intercambiar saludos con los amigos, ha virtualmente desaparecido. Las máscaras han reemplazado la sonrisa y la mueca. Han empañado nuestros rostros, forzándonos a ocultar lo que sentimos. Hasta siento, en el uso de las palabras de hoy, la imposición de enmascararlas, de la misma manera en que enmascaramos nuestros rostros.

Hoy, la vida es diferente en muchos aspectos y especialmente cuando hay dos realidades que luchan por el interés, el tiempo y la pasión de los humanos: la de carne y hueso con sus virtudes y defectos, y la de la pantalla mágica que nos trae todo menos comida. Hoy, para quienes la vida se desarrolla principalmente en la pantallita mágica de teléfono o computadora, todo es casi igual. Para quienes la vida era principalmente dirigida al contacto humano de amistad, familia o aventura, las cosas han cambiado radicalmente.

No es que yo sea enemiga de la informática. No. El hecho innegable es que, sin computadora, no estaría yo escribiendo feliz y contenta en mi propia máquina del tiempo y de los sueños. Claro que tener poder computacional a mano no soluciona el problema central, ese de tener ideas, de soñar con el futuro aunque incierto, de hacer planes optimistas en un momento de la historia humana en que una plaga, el Covid, cambió todo, desde las formas de trabajo hasta las relaciones personales a todo nivel.

Cambió todo, y no para bien. Amistades truncadas, actividades abandonadas, pasatiempos olvidados, iniciativas perdidas. Las máscaras protegen, dicen, y lo creo, pero también son formas de enmascarar sentimientos, reacciones, o esas expresiones de gusto o desconfianza tan necesarias para la comunicación humana. No es primera vez que la humanidad enfrenta estos desafíos, por supuesto, pero creíamos, en estos tiempos de ciencia y avances que llegan hasta las fronteras del sistema solar, que habíamos vencido lo peor. No. Resulta que no somos invencibles. La Peste Negra del siglo catorce cambió la realidad europea, y general, de formas radicales. El mundo no volvió a ser el mismo, y todo, incluyendo la literatura fue afectado, en algunos casos con mayor creatividad, en otros en pérdidas culturales así como de vidas humanas. Ahora, enfrentamos otros cambios.

No quiero ser tremendista. He sido y soy optimista. La humanidad ha sorteado desafíos y amenazas peores. Pero soy realista. De esta plaga, saldremos con cambios en actitud social, en formas de trabajo, en relaciones humanas, en cómo nos vemos como individuos o humanos. No será igual. Las máscaras dejarán de ser de uso corriente, pero la actitud enmascarada, inevitable por hoy, dejará sus huellas en nuestras almas.

Podemos recuperar, podemos superar la crisis, pero habremos cambiado en formas sutiles, subcutáneas, por así decirlo. De nosotros dependerá que estos cambios sean positivos. Por mi parte, no veo la hora de poder dar la mano libremente, de abrazar sin temor, de volver a los tiempos de estar juntos piel a piel entre hermanos y amigos.

Cambia, todo cambia, dice la canción. Hemos cambiado, hemos adoptado actitudes de defensa necesarias, pero contrarias a la visión de confianza que habíamos cultivado. Espero que al salir de la obligación enmascarada podamos volver a mirarnos cara a cara, a abrazarnos sin temor, a sentir el toque cálido de manos estrechadas, de sentarnos hombro a hombro, y de ser parte de una humanidad que no se oculta detrás de máscaras de tela o mentiras. Quiero volver a ver, y a que me vean, tal como soy.