Cambios impositivos, una tarea muy compleja

Un reciente estudio de una institución denominada Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social en base a la cual una fundación realizó una evaluación sobre la informalidad económica y la situación impositiva de Bolivia, al ser un documento que da mucha tela que cortar, en esta oportunidad sólo se destacan dos aspectos importantes: sustitución de los regímenes especiales y la propuesta de eliminación de algunos tributos.

En referencia a la sustitución de los regímenes especiales, propone que sean reemplazados por un impuesto a la renta; es decir, eliminar el Régimen Tributario Simplificado (RTS), Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y el Sistema Tributario Integrado (STI) y crear un impuesto a los ingresos en general, que también alcanza al sector gremial, agropecuario y transportista.

Si bien la idea en apariencia es conveniente, existen algunos puntos no tomados en cuenta. Por ejemplo, los regímenes especiales surgen por la necesidad de facilitar en el pago de impuestos a sectores que, por sus condiciones socioeconómicas, se ven imposibilitados de llevar contabilidad.

Es más, éstos no son una invención boliviana, ya que otros países también tienen este tipo de tratamiento: México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, entre otros, que, de igual manera, se enfocan en sectores para los cuales es complejo llevar contabilidad. No obstante, es evidente que se requieren ajustes a estos regímenes especiales, pero no es práctico que se supriman radicalmente por el mismo motivo que el resto de países aún los usan.

Por otro lado, es importante señalar que existen imprecisiones en el estudio realizado por esta fundación, pues señala que las personas inscritas en los regímenes especiales no tienen la obligación de llevar un Número de Identificación Tributaria (NIT). Al respecto, se aclara que, al estar inscritos en alguno de estos regímenes, se convierten en contribuyentes, por lo que ya cuentan con un NIT conforme los Decretos Supremos N.º 24484, 23027 y 24463.

En cuanto a la eliminación de impuestos, para evitar una “carga tributaria excesiva” propone que sólo se debería implementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y crear un nuevo tributo denominado Impuesto a la Renta de las Personas Naturales (IRPN), descartando el resto de tributos.

En relación a este punto, suprimir el resto de impuestos implicaría la renuncia de ingresos por participación y coparticipación tributaria de los departamentos, municipios y universidades conforme actualmente establecen los artículos 103, 104, 105 y disposiciones transitorias de la Ley N.º 031, de 19 de julio de 2011, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

En adición, una modificación de ese tipo no cambiaría la presión vigente sobre el contribuyente, ya que el común de sujetos pasivos (personas que pagan impuestos) sólo cancelan el IVA, IT e IUE, por lo que las sugerencias no tendrían impacto en sus obligaciones impositivas.

Ante esta situación, algunas personas podrán señalar que existen otros impuestos “opresores” que merecen ser desterrados de Bolivia; sin embargo, el resto de tributos son tan delimitados que sólo alcanzan a unos cuantos contribuyentes.

Entre estos podemos mencionar al Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF (para personas con elevados montos de dinero en dólares), Impuesto a las Grandes Fortunas-IGF (pagado por “ricos” con un patrimonio de Bs 30 millones en adelante), Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior-ISAE (para quienes viajan vía aérea al extranjero), Impuesto a los Consumos Específicos-ICE (aplicado a cervezas y tabaco), impuestos a los juegos y los impuestos a los hidrocarburos (pagados en esencia por empresas públicas), entre los más importantes.

En conclusión, los regímenes especiales no son de uso exclusivo de Bolivia, el resto de países también tienen regímenes especiales y sustituirlos requiere de un análisis mucho más profundo que su simple supresión, en donde se debe evaluar la realidad social y económica de sus contribuyentes; por otro lado, eliminar el resto de impuestos implicaría dejar sin recursos financieros a los gobiernos departamentales y municipales por participación y coparticipación tributaria, por lo que la tarea de arreglo al sistema tributario resulta no ser una tarea que debería tomarse a la ligera.