Carnaval 2023 en cifras y perdiendo los valores

La festividad del carnaval es el que mayor movimiento económico y de personas genera en muchos países y ciudades, y seguramente el carnaval de Rio de Janeiro es el más conocido en el mundo entero. Por aquí, nuestro carnaval de Oruro, declarado por la Unesco como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, es el más representativo y el que genera mayor movimiento y este 2023, participaron 52 conjuntos folklóricos, 65.000 danzarines y 15.000 músicos, y según la ministra de Culturas, Sabina Orellana, al día siguiente de la gran entrada, declaró que 300.000 personas presenciaron la entrada del Carnaval.

Si apelamos a datos de espectadores o de llegadas, existe varias versiones al respecto, diferencias abismales entre ellas y no se menciona fuentes, por ejemplo, en 2018 se habla de 420 mil espectadores, otras versiones mencionan a 500 mil, tampoco nadie disgrega cuántos son locales, nacionales o extranjeros.

En 2019 considero que se hizo un buen trabajo desde el INE y el Ministerio de Culturas con la “Encuesta del Gasto de Espectadores en la Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro 2019”, se estimó la presencia de 265.888 personas, distribuidas según el lugar de residencia: Espectadores locales 89.420 (33,6%); turistas nacionales 109.468 (41,2%); turistas extranjeros 67.000 (25,2%); pero según la Gobernación de Oruro sin mencionar fuente manifestó que ese año habrían llegado al carnaval 400 mil visitantes. Para el 2020, según la Cámara Hotelera de Oruro, las cifras habrían caído, con sólo 200 mil visitantes, otras fuentes oficiales manejaron números de más de 300 mil visitantes. En cuanto al 2022 según cifras oficiales 120 mil personas presenciaron el carnaval.

Pero más allá de los datos y números, ¿qué está pasando con los valores colaterales de nuestro mejor carnaval?, hablamos de la organización, del control policial, de la seguridad, del respeto a los bailarines, de la proliferación desmedida de las vendedoras ambulantes en medio de coreografías, de gente que entra, sale y camina el momento que quiere y se mete en medio de los danzarines, en el que los vallas son sólo adornos, ni hablar de los servicios higiénicos que no abastecen por la gran cantidad de espectadores, donde el costo del hospedaje es para no creer, desde un alojamiento con habitación doble que llegó a costar Bs 1.500. Un evento cultural tiene que conservar sobre todo su imagen, en el que la organización, la seguridad y la regulación es vital, no sólo por el respeto a los espectadores que asisten de manera presencial, sino porque los ojos de muchos países están al segundo observando por las redes sociales y las trasmisiones televisas lo que está ocurriendo.

Por otro lado, es imprescindible tomar en cuenta lo que otros países vecinos están haciendo con nuestro folklore y la realización de sus carnavales, es el caso del Carnaval de Arica de este año, a nombre de danzas ancestrales, ahí estuvieron el Caporal, Diablada, Morenada, Salai, Tobas, Tinkus y otros, además del folklore de su región, y tuvo fraternidades invitadas de Perú, Bolivia y Brasil, el espectáculo de baile y música duró 72 horas ininterrumpidas, no importando si era de día o de noche, con más de 16 mil bailarines, más de 60 comparsas de baile y más de 120 mil espectadores.

Por su organización y seguridad, podría convertirse en una competencia peligrosa para cualquier evento o manifestación cultural como es el majestuoso carnaval de Oruro, sino le dan un giro de 180 grados y no son autocríticos en la forma y fondo de cómo lo organizan cada año, sino se toma en cuenta y ponen énfasis a sus valores colaterales que son parte intrínseca de esta festividad y que lo hemos descrito más arriba. Más tarde, no importará lo que dijo la Viceministra de Turismo el pasado año, “Que es una de las festividades que más visitantes recibe al año, que los años 2018, 2019 y 2020, esta importante festividad recibió alrededor de 935.000 visitantes, de los cuales el 75% fueron bolivianos y el 25% extranjeros”.

Porque al final del camino, no sólo es revelar cifras y datos, aunque además estos carezcan de fuentes y hagan sacar pecho, se trata de saber de cuál es mi rol como entidad del estado para que esto mejore y sea cada vez más espectacular, mejor organizado, supervisado y regulado, para que el próximo año no sean solo 300 o 400 mil sino sean 700 u 800 espectadores entre locales, nacionales y extranjeros, y que estos últimos no sólo sean el 20 o 25% sean el 50%. A tener cuidado, sólo como ejemplo, con más de 500 dólares que cuesta un Hostal o un hotel de 5 estrellas 1.700 dólares en el Carnaval de Oruro, podría mucha gente preferir, con esos costos, ausentarse a otro país para disfrutar del carnaval y cubrir todas sus necesidades, pero sobre todo legarantice una buena organización y seguridad. Además, por favor no dejen que nos arrebaten esta vez nuestro folklore o manifestaciones culturales.