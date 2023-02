Carreteras, vitales para el desarrollo de un país

La inversión en infraestructura de transporte es indispensable para el desarrollo económico y social de un país, pues permite fortalecer los procesos de producción y promueve el crecimiento de la industria nacional y el desarrollo de la Economía Naranja.

Esto es posible porque el transporte por carretera, ferrocarril, marítimo o pluvial, y aéreo permite la adecuada y oportuna distribución y comercialización de la producción de un país o una región.

Hace décadas que La Paz, la región más industrializada del país a principios del siglo pasado, cedió el papel de motor de la economía nacional a la pujante Santa Cruz, debido, entre otros factores, a su falta de vinculación vial con las diversas regiones del departamento y su área de influencia en el norte chileno y sur peruano.

Una somera revisión a la realidad del departamento paceño nos muestra que no tiene una ruta directa hacia Cochabamba, pues necesitamos ir por Oruro para llegar a la ciudad del Valle.

Los 600 kilómetros que nos separan de Trinidad los debemos recorrer en más de 12 horas, porque no tenemos una vía asfaltada. A Chulumani, productora legal de coca, naranjas, bananas y otras frutas, que está en Sud Yungas, a 116 kilómetros, llegamos tras un viaje de algo más de tres horas.

La Paz-Ilo (el puerto peruano) se vinculan por un camino de 446 Km, que no termina de ser pavimentado, pese a las buenas intenciones de los gobiernos de ambos países. En 2010 los presidentes de Perú y Bolivia firmaron la Declaración de Ilo, en la que se comprometían al asfaltado de la carretera.

En abril del año pasado, el director ejecutivo de la Mancomunidad de Municipios de la Región Andina de Cochabamba, Franolic Huanca, manifestó que el camino Kilómetro 13–Cocapata–Covendo, daría paso a la integración vial de Cochabamba con La Paz, e incluso el Beni. La Mancomunidad ya presentó un anteproyecto de ley a la comisión de parlamentarios que representan a su región.

Esperamos que este paso sea seguido por autoridades e instituciones paceñas, y así juntos hacer realidad esta vinculación caminera

El departamento de La Paz, con sus 133.985 km² de territorio, es el tercer más extenso, después de Santa Cruz y Beni. Sus variados pisos ecológicos, que van desde los nevados andinos a la zona amazónica, le permiten obtener una gran variedad de productos, que sólo necesitan mercados.

La Paz no tiene los caminos que necesita, pero, aunque parezca paradójico, entre el 2021 y 2022 el sector gubernamental vinculado con las obras públicas no ejecutó todo el presupuesto que le fue asignado. De acuerdo a informes oficiales, en la gestión 2021 la Administradora Boliviana de Carreteras tuvo un nivel de ejecución financiera del 62% de su presupuesto, en obras de construcción, rehabilitación y conservación de vías; y, el 2022 los ministerios de la Presidencia, Desarrollo Productivo, Planificación, y Minería y Obras Públicas cerraron con una ejecución menor al 50% de sus presupuestos. Debemos tener muy claro que una red de carreteras permite atender las necesidades básicas de: educación; trabajo; alimentación; salud y economía Naranja. Por eso, toda región si hablamos solo de La Paz debe desarrollar su sistema vial, para así satisfacer no solo la obligación de viajar, sino también las necesidades esenciales de la población.

Hay razones de carácter económico y social, suficientes para que nuestras autoridades departamental, municipal y nacional extremen sus esfuerzos para que nuestro departamento tenga las vías camineras que necesita, adecuadamente concluidas. De esta forma La Paz tendrá la infraestructura adecuada, que permita impulsar su desarrollo económico y social, y así recuperar el sitial que tenía en el contexto nacional.

Los empresarios estamos dispuestos a trabajar junto a los gobiernos nacional y subnacionales para integrar el país.