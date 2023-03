Carta, a la CIDH en su visita a Bolivia

Estimada CIDH, en su visita a Bolivia, están ante una experiencia extremadamente interesante. Ustedes están con la responsabilidad de coordinar y dirigir los trabajos de un gran grupo de profesionales caracterizado por un ejemplar compromiso y sensibilidad con los derechos humanos y la justicia, a pesar de las enormes limitaciones con las que trabajan.

En su visita a Bolivia ustedes deben reforzar y ratificar la autonomía e independencia de la CIDH. Por esa situación ustedes deben tener las mejores condiciones para llevar a cabo su trabajo y observar la situación de los derechos humanos en mi país.

Esta no es una tarea sencilla, todo lo contrario. La precede una pausada reflexión. Las razones principales que deseo compartir. La primera obedece al interés de recuperar la democracia y la institucionalidad de mi país, Bolivia ha caído presa de la ambición de algunos ciudadanos que se escudan en el poder autoritario de un partido político, denominado Movimiento al Socialismo, pasando así de una inestimable libertad a la mayor servidumbre. Sería bueno que el gobierno del Presidente Arce Catacora pudiera conservar el amor a la libertad, a la ejecución de las leyes, a las buenas costumbres y el respeto a los derechos humanos, pero su presidencia no puede evitar dos excesos: la burocracia ineficiente y la corrupción descarada de su gobierno.

El principio de la democracia se ha corrompido en Bolivia, porque el amor a las leyes y a la patria se han degenerado, cuando el sistema penitenciario y las cárceles y encarcelados de mi país han sido totalmente olvidados, cuando centenares de mujeres en Bolivia mueren víctimas de feminicidios y los culpables salen libres, porque tenemos un sistema de administración de justicia totalmente sometido al poder político. Es así, señores, esta es una verdad que puede ser corroborada por las víctimas y sus historias, la ambición entró en el corazón de magistrados, jueces, fiscales, malos abogados y la avaricia se adueñó de todos.

El principio de la democracia se ha corrompido en Bolivia, porque se persigue un espíritu de igualdad extrema, este abuso de la democracia hace que los menos aptos puedan ocupar las funciones públicas, por ello la mayoría de los bolivianos estamos sometidos a aquellos de entre nosotros que poseen menos capacidad y menos sabiduría para tomar decisiones.

Si bien se habla por parte del gobierno de una política de descolonización y despatriarcalización del Estado, lo cierto es que nunca en nuestra historia hemos tenido un gobierno tan colonialista y machista en el poder. Si quieren corroborarlo pueden hacer muchas entrevistas a las servidoras públicas de mi país que tienen por jefes a funcionarios públicos que acosan sexualmente a mujeres indefensas que, con tal de no perder el cargo público, se encuentran sometidas al poder patriarcal de un Gobierno ciego, sordo y mudo cuando le conviene y que tiene un discurso falso de la defensa de los derechos de la mujer, de género y generacional.

Mi país me duele profundamente, componentes de la CIDH. Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para revertir la crisis de derechos humanos que vive Bolivia, en especial con las mujeres. Si bien la CIDH escuchará a las organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos, espero que escuchen a las organizaciones y personas correctas, porque el gobierno boliviano se ha dado a la tarea de dividir a las organizaciones de la sociedad civil y conformar organizaciones paralelas que defienden los intereses de un partido político antes mencionado y cuyas voces no reflejan lo que realmente sucede en Bolivia.

La grave situación que se vive en las cárceles de Bolivia, exige prioridad, tiempo y agenda por parte de la Comisión. Lo que veo y siento en mi país me ha hecho pensar que es mi obligación ética reflejar lo que está aconteciendo en Bolivia. No tengo certeza aun desde dónde lo haré, talvez haciendo artículos, pero tengo claro qué quiero y qué no quiero para mi gente y mi país.

En Bolivia todavía tenemos hombres y mujeres valiosos que no aceptan la injusticia, la impunidad ni corrupción como realidad y norma de vida. Puede sonar utópico, pero sobre esos valores y principios se ha construido Bolivia. Pero con el actual gobierno los derechos humanos han ido perdiendo terreno en forma y fondo.

Confío que una entidad de casi más 60 años de historia tendrá la sabiduría, capacidad y condición de recomendar acertadamente al gobierno de Bolivia de proteger los derechos humanos en Bolivia, en particular de las víctimas y las personas más desfavorecidas. (en especial las mujeres)

Tienen un gran desafío, espero no caigan en las garras de los corruptores, que son todo el gobierno boliviano en su conjunto, me avergüenza el gobierno que hoy toma las riendas en mi país, ellos solamente piensan en el propio interés, son corruptores y pequeños tiranos que han degenerado a todo un pueblo especialmente a los más humildes y desfavorecidos, utilizándolos solo para conservar el poder. El tirano que gobierna Bolivia se encuentra en él chaparé, se elevó por encima de todos a base de demagogia y populismo barato, pero pronto el pueblo se dará cuenta de su error y todo el pueblo perderá hasta las ventajas que había creído obtener de su corrupción.

En mi corazón no tengo sino agradecimiento por el trabajo que están desarrollando, Bolivia tiene intactas las esperanzas y los sueños compartidos conjuntamente con la labor de la CIDH. Todos los bolivianos y las bolivianas estamos al servicio de la causa de los derechos humanos. Por favor sean imparciales, son nuestra última esperanza, hagan algo por nosotros, estamos completamente indefensos, la historia los juzgará si tienen un verdadero compromiso y dedicación en la defensa de los derechos y garantías constitucionales, la cual el gobierno de Bolivia se ha dedicado en quebrantar durante toda su vida partidaria, háganlo por el orden constitucional y el respeto a las leyes.