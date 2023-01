Carta abierta a la mayoría de masistas paceños

“¿Por qué usan el chicote en lugar de su cabeza? Porque saben que el otro tiene razón. ¿Por qué agreden en grupo (huayqjean) en lugar de dialogar? Porque sienten que solos tienen poco valor. ¿Por qué la violencia en lugar de la palabra? Porque temen que el otro tenga la verdad”. ANDRÉS GÓMEZ

“Si cualquier grupo o plataforma se atreviera a impedir alguna protesta o concentración masista, no tengo la menor duda que al día siguiente estarían presos en Chonchocoro por “golpistas”, “fascistas” y “terroristas”. Esta no es una lucha de “izquierda” vs. “derecha” o “progres” vs. “fachos”. Mientras el gobierno destruye toda institucionalidad democrática, la población sufre las consecuencias de una inevitable ruptura del tejido social”. FRANCO ALBARRACÍN

La minoría de ustedes -mercenarios- cree que la vida política de un país se resuelve a los golpes en una pelea callejera y así justifican su servilismo. Con analfabetos políticos como esos el debate es imposible. (Estoy consciente, sin embargo, que algunos de los activistas de esta minoría saben lo que hacen y lo que están enmascarando. Porque mientras lanzan petardos y gases, y golpean y apresan, y hacen de la violencia la noticia del día, la corrupción y los tráficos siguen moviéndose impunemente en las alcantarillas del poder descansando por un rato del ojo avizor de los pocos centinelas que los observan).

La mayoría de ustedes, en cambio, se imaginan como izquierdistas. Como gente que estaría defendiendo un ‘proceso de cambio’ positivo para el país y para los intereses de los pobres, marginados, objetos del racismo colonial. Pero como han perdido a los mejores de sus intelectuales orgánicos, están reducidos a las consignas de memoria y son incapaces de sostener un debate serio que explique su degradación y refute los datos y las tendencias de su divorcio.

“Indudablemente, este es un recurso para polarizar el debate público y encubrir los hechos reales, en función de estrategias partidarias para controlar el poder. Además, sirve como coartada para solapar la pereza intelectual, sustituyendo los argumentos por pugnas de consignas, una copiosa inflación de símbolos y retórica confrontacional, y un exacerbado fanatismo manifiesto en dogmas asumidos como realidades”. MIGUEL MIRANDA

(Estoy consciente, en este otro costado, que la importante disputa de narrativas entre autoritarios, totalitarios y demócratas es, al mismo tiempo, una coartada. Diseñada por unos pocos estrategas de los negocios desde el poder para que la oposición se concentre en su estrategia y ponga a un costado la vigilancia de los tráficos y la previsión. Porque como ya no son un proyecto de país, solo les queda defender el poder y los negocios del poder).

¿Recuerdan esa consigna suya de 2019 -ahora sí, guerra civil- que hacía evidente su nula convicción democrática? Es esa sensación política la que, ahora como antes, guía su conducta. Destruye la conquista de la generación política de 1982 que fue la construcción de una democracia formal. Agrede los derechos humanos básicos. Patrimonializa y prebendaliza el Estado. Impide el debate de proyectos de país. Y, sobre todo, los devela como autoritarios, cómplices de los totalitarios.

Triste momento el suyo. Creen que defienden al país cuando lo que hacen es servir de soporte a un Estado ‘FONDIOC’. O, peor, promueven un Estado fallido. Y cuando pierdan en las elecciones, porque van a perder, los van a abandonar a su suerte. ¿Qué harán entonces? Les recuerdo que ya se han comido los petardos del 10 de enero de 2023.