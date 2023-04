Chismes privados, chismes públicos

La diputada Daisy Choque advirtió al exministro Carlos Romero con iniciarle un proceso penal por difamación y calumnia, si sigue con “chismes de cocina”. Esto a raíz de escandalosas denuncias aun sin prueba por parte de Romero contra el gobierno de Arce y sus ministros. El hecho ha adquirido ribetes de escándalo y amenaza con agravarse, no tanto por lo que se dice, sino por quienes son los protagonistas. Se trata nada más y nada menos que dos exponentes importantes de las dos alas del MAS (arcista y evista) que están protagonizando una encarnizada y temprana pelea por la candidatura de 2025. La diputada Choque ha alcanzado un perfil político importante al lado de Arce diferenciándose de muchas militantes evistas que no se atrevieron a cuestionar al jefe del partido. Choque habla fuerte y firme y no parece probable que la expulsen como ocurrió en el pasado con Rebeca Delgado, a quien se le reprochaba ser “librepensante”. Claro, ella está con el presidente.

Antes del dominio de las redes un chisme era un comentario o noticia no verificada, sin origen identificado. El “chisme de cocina” era aquella historia asociada principalmente con las mujeres consideradas incapaces de un pensamiento complejo y que podían incendiar una familia por chismosas. No todos los chismes eran falsos, aunque muchos no se podían probar y su éxito - si así se puede calificar - consistía en la confianza que se le tenía a la chismosa. El chisme en general es inocuo y sólo algunas veces se eleva a la categoría de intriga. Éste parece ser el caso que comentamos. La llegada de las redes sociales a nuestra vida cotidiana ha acortado la distancia entre vida privada, vida pública y vida íntima. La diputada Choque acusa al ex ministro Romero de basar sus acusaciones en chismes de cocina desvalorizando uno de los lugares asociados con la virtud de alimentar, nutrir, sobrevivir y compartir. Un lugar donde - así lo demuestran las encuestas de uso del tiempo- las mujeres pasan muchas horas mientras además de cocinar apoyan a sus hijos e hijas que hacen tareas en la mesa de la cocina y donde seguramente circulan historias no confirmadas sobre la vecina, la maestra o la amante del portero; en fin, historias sabrosas que promesa de por medio, son guardadas en el más absoluto secreto. Y claro, alguien abrirá la boca y contará el chisme corregido y aumentado aunque en la mayoría de los casos la sangre no llegará al río. No parece ser el caso del ex ministro Romero, cuyas denuncias se han “cocinado” para circulación pública y se parecen a las que ya nos tienen acostumbrados los funcionarios de gobierno y sus amigos. El cuento del golpe, por ejemplo, podría considerarse un chisme, pero no lo es, en su preparación han participado presidentes y ex presidentes, ex senadoras, académicos de todas partes que han convertido el relato en una herramienta destinada a convencer a incautos y otros no tanto pero sobre todo para reproducir el poder de algunos mentirosos como el actual presidente y el ex presidente Morales que se ofenderían mucho de ser tildados de chismosos de cocina. Un chisme desaparece pronto, una noticia falsa se instala en el corazón y los bolsillos de las manadas políticas y califica para tener un título en inglés: fake news. Las acusaciones de Romero son tan poco creíbles como las del fiscal Lanchipa o el Ministro de Justicia y huelen a ají de lengua, son denuncias contaminadas que deben probarse no en el sentido de degustar, sino en el sentido de mostrar evidencia. Las denuncias de Romero parece que salen de un laboratorio y pueden ser explosivas aunque tampoco se descarta que queden sepultadas en el baúl de la mala memoria que alienta la impunidad. Por eso le pido a la diputada Choque, que se olvide de nuestras cocinas y exija que Romero pruebe lo que dice y exija las pruebas. No vaya a ser que a los masistas les vuelva la cordura y todo termine en un abrazo con olvido y perdón.