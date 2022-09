Cínicos y cobardes

Ambos postulantes a dictador se odian en la intimidad, pero públicamente se adulan. Sin embargo, ambos envían a sus guerreros a enfrentar abiertamente a los contrarios sin ningún pudor. Cada vez la confrontación es más evidente y ya no lo disimulan, aunque ambos tienen un enemigo común imaginario al que culpan de lo que se hacen entre ellos: la derecha, por otra parte inexistente, ya que o bien sus líderes están en la cárcel o perseguidos o simplemente huidos del martillo de la (In) Justicia, evidentemente usada como brazo armado por el MAS (Gobierno incluido). Esto es lo que tienen las Dictaduras de Izquierda que campan a sus anchas por toda Latinoamérica a modo de logias hermanas que se van ayudando y retroalimentando entre ellas para generar zozobra, desesperanza, pobreza y unos movimientos migratorios dramáticos entre sus poblaciones cada vez más asqueadas por el manoseo populista de estos líderes sin escrúpulos. Son unas dictaduras cada vez más crueles y sanguinarias, aglutinan todos los poderes del País con total impunidad, machacan a sus oponentes políticos y persiguen a la sociedad civil que se oponga abiertamente a sus intereses.

En Bolivia más allá del MAS solo queda la nada, no hay ningún partido político o líder que tenga la capacidad para confrontar al régimen totalitario impuesto progresivamente desde el 2006 por Evo Morales y los suyos, haciendo uso de las recetas antidemocráticas de extrema izquierda más rancias del modelo cubano y venezolano. El único problema que se vislumbra en el horizonte político del MAS es la bicefalia abierta entre sus dos líderes, el histórico, Evo Morales y su delfín, ex-ministro de Economía bajo su mandato, Luis Arce Catacora. Al primero, le apoya fundamentalmente, la vieja guardia de ex Ministros y la República independiente del Chapare, que ansían interesadamente que vuelva su líder para tener asegurada nuevamente su peguita. Al segundo, le apoyan los llamados renovadores, que son ministros de nuevo cuño, muy ambiciosos y que Arce utiliza como ariete contra Evo cada vez con más frecuencia y virulencia. A Arce también le apoyan el enemigo N°2 de Evo (el 1 es el propio Lucho), el Vicepresidente del Gobierno, David Choquehuanca y Eva Copa, alcaldesa de la ciudad de El Alto, por cierto, lugar donde Evo es persona non grata.

Desde hace meses estamos asistiendo con estupor a una escalada del enfrentamiento entre los dos bandos de consecuencias inimaginables. Ambos líderes se mienten descaradamente en un ejercicio de cinismo propio de los dictadores más repulsivos, para inmediatamente después, culpar a la (imaginaria) derecha por alentar su división, demostrando una cobardía impropia de alguien que dirige o ha dirigido las riendas de este hermoso País. Evo no le va a perdonar jamás a Arce que no siga con el discurso prefabricado del Golpe de Estado porque el Presidente sabe que si esto continúa su recorrido, él sería un mandatario apócrifo, ya que implícitamente se tendrían que respetar los resultados manipulados e inventados de las Elecciones de 2019 donde Evo con un fraude descomunal, fue elegido por mayoría. Por su parte, Luis Arce tratará de impedir sibilinamente que Evo llegue a 2025 sin ninguna opción de ser candidato a presidente en las elecciones generales. Tiene tres años por delante para desacreditar su figura más aún si cabe, desvincularlo de las bases e iniciar, llegado el caso, algún proceso judicial en su contra que lo sepulte por completo.

El enemigo del MAS está dentro de este partido y concretamente, en la lucha cainita entre dos personas muy ricas que lo único que anhelan ya, es el poder omnímodo de la dictadura boliviana. Pero queda bastante tiempo para la pelea final, de momento seguirán con esta guerra de guerrillas, haciéndose daño de una manera cínica y cobarde hasta la victoria final.