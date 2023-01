Cinismo y ¿Complicidad?

Frente al secuestro del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el cinismo claro es del gobierno de Luis Arce Catacora. Lo que me llama la atención es la aparente complicidad de una parte del empresariado cruceño.

El gobierno central además de autoritario es cínico, ha secuestrado a Camacho bajo acusaciones de golpe de Estado. El 2019 no hubo ningún golpe de Estado, el ciudadano cansado de los atropellos de Evo Morales a la Constitución, hizo uso de su derecho a la protesta y forzó la renuncia de Morales.

Luis Fernando Camacho es el enemigo común que utilizan para tratar de reunificar las diferentes facciones del resquebrajado Movimiento al Socialismo (MAS). Si el gobierno de Arce Catacora quería congraciarse con los seguidores de Evo, y dejar a éste sin discurso, lo que ha hecho es seguir lavándole la cara a Morales, como escribí en un artículo anterior. No sé que cálculo político hicieron, pero el voto duro de Morales no lo van a conseguir, estos les van a seguir pidiendo más sangre, además los más extremistas no hacen ganar elecciones.

El gobierno de Arce Catacora y Choquehuanca es responsable de resguardar la integridad física del Gobernador de Santa Cruz. Ellos saben del riesgo que corre la vida de Camacho estando recluído en la cárcel de Chonchocoro. El operativo de secuestro a una autoridad departamental elegida democráticamente por su pueblo, no es otra cosa que terrorismo de Estado.

El gobierno de Arce Catacora y Choquehuanca es responsable del abuso policial y los atropellos a los Derechos Humanos en Santa Cruz. Los ciudadanos en Santa Cruz también tienen derecho a la protesta. La policía está reprimiendo violentamente a la población, utilizando gases lacrimógenos, quemando motorizados, está disparando a mansalva balines y los propios gases directamente a las personas, hay ciudadanos que han perdido un ojo o han sido heridos.

En cuanto a la complicidad, no quiero pensar que hay un acuerdo de hecho entre la élite política en La Paz y parte de la élite empresarial cruceña. Ayer vi el video de tres empresarios y productores de Santa Cruz. Me dio la impresión de estar escuchando a tres personas defendiendo sus bolsillos en nombre de unas cuantas familias productoras. Es cierto que aportan de manera importante a la economía nacional, pero olvidaron hacer notar que eso no lo logran sólo unas cuantas familias que concentran las tierras, eso se logra con la gente que trabaja cada día, con la que gente a la que le pagan una jornada diaria.

Ese video y la duda que deja en el pueblo cruceño no es menor. Ese pueblo cruceño que aguantó los 21 de paro y que sacaron del gobierno a Evo Morales. Aguantaron los 36 días de paro, gente que no ha tenido para comer, que no han podido ganar dinero en ese tiempo, pero que aguantó por convicción, rechazó el atropello a la democracia, gente que salió a las calles, que mostró solidaridad con sus vecinos.

Ese grupo de empresarios privados cruceños puede replantear su posición y empezar a pensar estratégicamente. El gobierno los seguirá excluyendo en el diseño de políticas, seguirá instalando nuevas normas contrarias al libre mercado, y su margen de maniobra de negociación seguirá siendo estrecho. El no actuar en apoyo a su pueblo, los hace cómplices.

Arce Catacora y Choquehuanca deben parar esta locura que en nada les favorece. El gobernador de Santa Cruz debe volver a Santa Cruz, él puede seguir enfrentando en libertad el proceso judicial del golpe inventado, no hay motivo del uso y abuso de la prisión preventiva.