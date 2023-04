¿Existe un centro cultural, en el más amplio sentido de lo cultural, cerca de su vivienda? ¿Un teatro, un cine, un café, un parque con espacios para hacer ejercicios o simplemente respirar a sólo 15 minutos de caminata desde su casa? ¿No? Pues quizás sea hora de presionar al alcalde para que se entere de que hay en el mundo una propuesta llamada “Ciudad de los 15 minutos” y que está pensada no sólo para satisfacer las necesidades de expresión, de comunicación, de ocio de los vecinos –artistas y no artistas-, sino como instrumento para combatir la contaminación ambiental, la pérdida de tiempo y el consecuente stress que provoca viajar por largo tiempo en transporte propio o público.

Carlos Moreno, investigador franco-colombiano, y Anne Hidalgo, alcaldesa de París, afinaron la propuesta y, por ejemplo, en la capital francesa se tomó la medida de abrir los patios de los colegios públicos para que el fin de semana haya allí alguna actividad creativa.

Porque no se trata de ponerse a construir infraestructura en todo lugar: seguramente no alcanzaría ningún presupuesto municipal para financiarlo. Se trata de repensar la ciudad y sus espacios para darles el mayor provecho posible. Se trata de desconcentrar la movida cotidiana de tal manera que nadie quede al margen de la producción y el consumo cultural y artístico sólo porque vive en la periferie de la urbe.

En el municipio de La Paz existe, en comparación con otros del país, una envidiable cantidad de infraestructura cultural que depende de la ciudad: seis espacios escénicos y un cine, biblioteca, museos y galerías. Todos en el centro de la urbe, ciertamente, porque fueron construidos en La Paz del siglo XIX y XX; pero hay además tres casas distritales de cultura y una red de bibliotecas zonales.

Pero y pese a lo enumerado, si para lo urbano esa cantidad resulta insuficiente –también por ausencia de gestión, programación, información y promoción que llegue efectivamente a los vecinos– , ni mencionar lo que pasa con los distritos rurales que también son La Paz: Zongo y Hampaturi. Los habitantes de esos lugares –que no paran de migrar hacia el centro– no cuentan, no pesan en el POA de Culturas.

Lo propio pasa, seguramente, y con muchos menores recursos existentes, con otros municipios del país. Y por eso es que el ejemplo parisino bien podría estimular la imaginación de autoridades y vecinos. Cuántas unidades educativas existen en cada municipio. Qué podrían ofrecer a la población. No pocos establecimientos poseen teatros o coliseos. O auditorios, al menos, cuando no patios techados. Son lugares, me atrevo a afirmar, subutilizados. Quizás como canchas para deporte sirven para los estudiantes, pero los teatros no se usan, están cerrados con llave y se abren para graduaciones o actos así de cerrados. Cero interacción con el barrio donde se encuentran.

Debe haber otros sitios así. Templos, parroquias... Por ejemplo, el mercado Lanza de La Paz tiene un enorme auditorio en el piso superior. Está en el centro, es cierto, pero tal vez podría atraer más y mejor a los vecinos de la zona oeste, como no lo logra la Casa de la Cultura que está al frente y resulta cada vez menos amable para el visitante.

Hay que recordar en este momento la existencia de los espacios independientes, esos que respiran por voluntad y riesgo de artistas y gestores y que sin saberlo crean esa ciudad de los 15 minutos. Hay como una veintena en la urbe paceña, según ha identificado la red que últimamente intenta articularlos. Una buena parte de dichos espacios está fuera del centro y quienes habitan en el norte, sur, este y oeste sólo deben caminar un poco para llegar a Casa Grito, El Gallinero, El Búnker, Campo Lindo...

Si la política municipal cultural, que en La Paz se traduce en una ley, se aplica, los vecinos y vecinas bien pueden comenzar a exigir que dejen de haber espacios subutilizados y que los independientes que trabajan muchas veces más y mejor que los públicos –basta mirar la programación de unos y otros en este momento para confirmarlo– merecen el amparo de la ciudad. No por bondad de una Secretaría de Culturas, sino por obligación de los servidores públicos para hacer que lo cultural ayude a crear una sociedad mejor: menos contaminada, menos estresante, más creativa, más amable.