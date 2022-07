Comer es no solamente la respuesta a una necesidad biológica: es una expresión de la cultura de quien come. Traduce la relación de un grupo humano con su contexto, con su historia: qué se producía y produce en el entorno, qué se sabe de los productos y sus cualidades, cómo se aprovechan sus sabores, cómo se combinan para dar lugar a los platillos, qué otras necesidades satisfacen éstos aparte de las del hambre.

Con cada bocado se actualiza, pues, un mundo. Muchos mundos, en verdad, aunque en todos ellos muevan hoy sus fichas agresivamente las industrias de alimentos y su necesidad de cautivar paladares y, por tanto, de homogenizarlos de tal manera que se borren las diferencias culturales y, con ellas, productos y saberes.

Cómo entender, si no, que en un país como Bolivia, donde las sopas sean probablemente el producto de la alquimia más elevada, reinen hoy -baste recorrer supermercados, pero también mercados populares y tiendas de barrio para confirmarlo- las sopas procesadas: rápidas, uniformes, saladas... químicas.

Cómo explicar, si no, la reducción drástica de la cantidad de alimentos de la canasta familiar de los bolivianos: de 46 a 12 productos entre 2010 y 2019, según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Algo que, como argumenta Roger Carvajal, investigador y docente de la UMSA, afecta a la agricultura tradicional que va dejando de lado el cultivo de, por ejemplo, tubérculos como la racacha o la papa walusa, de probado valor proteínico, que los consumidores ya no conocen y que, por tanto, ante la falta de demanda, van desapareciendo de los mercados.

En el otro lado de la balanza, pesan cada vez más los alimentos y bebidas de importación, particularmente procesados y ultraprocesados, los que suelen contener poco o ningún alimento entero o natural. De hecho, entre 2000 y 2013, según investigación de la OPS/OMS, Bolivia se ubicaba entre los tres países de América Latina con las tasas más rápidas de crecimiento en las ventas de los ultraprocesados.

Paralelamente, en el país persisten la desnutrición (datos publicados en 2016 por el INE revelaron que el 53,7% de los niños y niñas menores de cinco años sufre de anemia y el 24% presenta desnutrición crónica en las áreas rurales) y la malnutrición (en las urbes más del 60% de las personas padece sobrepeso u obesidad).

“El Estado debería fomentar el consumo de alimentos más sanos, nutritivos”, es una de las conclusiones que, con datos como los mencionados, emergió de un foro nacional sobre sistemas alimentarios en Bolivia, propiciado por la ONG Unitas a principios de año. En dicho foro se habló, por ejemplo, de mecanismos como el desayuno escolar que, en los municipios, tiene el objetivo de combatir la desnutrición, de la que no se salvan las urbes, aunque para ello haga falta investigación, de manera que se sepa exactamente qué tipo de bocadillos entregar a niños y niñas: para combatir qué tipo de deficiencias.

Que una medida aislada, por muy voluntariosa que sea, no es suficiente, lo probó la presión de padres y madres de familia en tiempos de cuarentena por la Covid-19. Exigieron dinero en efectivo o dotación de fideos, arroz, aceite y azúcar y no quinua y otros cereales, por ejemplo.

Algo está mal. Algo no llega a la población o se queda en último plano frente a la poderosa campaña de las multinacionales de alimentos. ¿Qué hacer?

Comer puede ser un acto político –es decir, de decisión, de elección- si quien come hace conciencia acerca de lo que se va a llevar a la boca y de las implicaciones que esto trae cada vez, sobre todo, que dispone en la mesa los alimentos que tomarán niños y niñas.

Para ello, quien cocina y quien se sienta a la mesa necesita estar informado/informada sobre el poder que implica ese acto de comer. En tanto no haya esa información, diálogo, debate, vanos serán los intentos de imponer “alimentos sanos” a través de subsidios o paquetes cerrados como el prenatal y de lactancia, por ejemplo. Para este caso, billetera móvil, sí; pero sin descuidar la obligación estatal, social, cultural, de descolonizar los paladares.