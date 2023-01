Comercio exterior ¿fue malo o bueno para nuestros hidrocarburos?

El año pasado, se habló mucho de nuestros superávits comerciales, pero poco de la otra cara de la moneda. Según datos oficiales, los meses de agosto a octubre 2022, tuvimos un saldo comercial negativo acumulado de $us. 713 millones; con la información publicada por el boletín de COMEX del INE, si comparamos el periodo de enero a octubre de 2022 con el 2021, las exportaciones crecieron en un 29%, pero nuestras importaciones un 44%, es decir, el ritmo de crecimiento notablemente es diferente, más acelerado en este último.

Haciendo un estudio breve, comparando ambos periodos, la actividad económica que más creció en “exportaciones” fue Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca con un 92,7%, en cambio la categoría económica que más se incrementó en “importaciones” fue Combustibles y Lubricantes, en 139,7%.

Como se observa, los gastos en importaciones crecieron más, por efecto “precios o costos”, sobre todo en carburantes, lo cual trajo un mayor déficit fiscal, gastos en subvenciones y fuga de divisas de nuestras RIN; que según el último reporte del BCB, su valor asciende a $us 4.000 millones, pero apenas un 26% son divisas, producto de lo explicado anteriormente.

Todo lo anterior nos trae a hacer un breve análisis de cómo está nuestro sector hidrocarburífero y sobre todo del gas natural que, según los últimos reportes nacionales, la exportación de hidrocarburos, comparando enero a octubre de 2022 con el 2021, creció en $us. 653,7 millones, mientras que la importación de combustibles y lubricantes, comparando el mismo periodo, se incrementó en una cifra extraordinaria de $us. 2.131,1 millones, claramente hay un balance negativo en el sector. Sin embargo, YPFB anunció hace poco que la renta petrolera por venta de hidrocarburos, tanto al mercado interno y externo, llegará a unos 5.900 MM $us para este 2022 pasado, de los cuales $us 3.027 MM, de enero a noviembre, corresponden a la venta de gas natural; también indicaron que la importación de carburantes, hasta la fecha, era por un monto aproximado de 3 mil millones de dólares, misma que se incrementó por la variación de precios ocurrido a consecuencia del desajuste del mercado de petróleo y energías por la guerra en Europa.

Revisando el boletín de COMEX octubre 2022 del INE, se pueden analizar datos interesantes, el valor de la exportación “acumulada” de la actividad “Extracción de Hidrocarburos” de enero a octubre 2022, comparado con el mismo periodo del 2021, creció en un 34,9%, específicamente el GAS NATURAL en 36,3%, pero combustibles (PETRÓLEO) decayó en un 98%. Respecto a nuestras IMPORTACIONES, haciendo el mismo análisis comparativo, “Combustibles y Lubricantes”, de enero a octubre del 2022 comparado con el 2021, creció en 139,7%, específicamente la importación de diésel y gasolina en 139,8%.

Es evidente que el incremento de las importaciones de carburantes fue mucho mayor que la exportación de hidrocarburos, no solo en términos de tasa de crecimiento interanual, sino que también en términos monetarios; por ejemplo, de enero a octubre 2022 exportamos un valor en GAS NATURAL de 2.528,3 MM $us. sin embargo, hemos importado en diésel y gasolina un monto de $us. 3.655,4 millones. Esto claramente muestra un déficit comercial energético en el sector hidrocarburífero, donde se observa que la producción gasífera nacional sigue en declinación mientras que el costo de importación y subvención de carburantes tiende al alza, más ahora por factor de precios internacionales.

Con los datos del INE, se estimó que la producción de gas natural, durante el 2014-2021, descendió en un 24% del total del país, en Tarija, principal departamento productor, en un 43%. De enero a octubre de 2022, la producción nacional llegó a 12.946,12 MMm3, si comparamos con el mismo periodo del 20221, 18.641,01MMm3, la misma decreció en 31%; esto también se evidencia en su “índice de volumen de producción” el cual durante todo el 2022 fue negativo, este pasado octubre tuvo un valor de -8,8%.

Finalmente, los promedios de comercialización y producción igualmente están en descenso, por ejemplo en diciembre de 2021 el promedio mensual fue de 41,75 MMm3/día, ahora, a noviembre de 2022 fue de 39,04 MMm3/día; si bien la gestión 2022 continuó el descenso en el sector hidrocarburífero, lo cual se evidencia en su variación acumulada (-9,86%) dentro del PIB nacional en el primer semestre, este pasado año lo que “salvo parcialmente” a esta actividad económica fue la guerra rusa ucrania, sino el déficit de este sector hubiera sido mayor.