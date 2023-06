Comercio internacional

A nivel internacional tenemos que China y Estados Unidos, potencias económicas y militares, compiten por el liderato económico y comercial; en la gestión 2020 (luego de la pandemia del COVID) EE.UU. alcanzó a exportar a todo los países $us 1.43 billones e importó $us 2.40 billones mientras que China exportó al mundo $us 2.58 billones y sus importaciones fueron de $us 2.06 billones; como se puede observar, EEUU tiene un déficit comercial total de $us -0.97 billones mientras que China tiene un superávit total de $us 0.52 billones.

En la gestión 2022, el déficit total norteamericano llegó a $us -1.10 billones y el superávit total chino llegó a $us 1.37 billones y en la presente gestión la tendencia es la misma, vale decir que las exportaciones chinas van invadiendo lentamente el comercio mundial.

En el análisis del comercio entre China y Estados Unidos, tenemos que los bienes exportados de China a Estados Unidos en febrero de 2023 alcanzaron a $us 30.600 millones, mientras que Estados Unidos exportó a China solamente $us 11.600 millones, vale decir que la balanza comercial entre ambos países alcanzó a $us 19.000 millones a favor del gigante asiático; los principales artículos que Estados Unidos exporta a China son: soja, circuitos integrados y coche de lujo, mientras que China le vende a Estados Unidos principalmente: ordenadores (computadoras) equipos de transmisión y piezas de máquina de oficina.

Esta actividad comercial influye sobre el “poderío” de sus monedas de estas dos potencias, así tenemos que la moneda china (el Yuan) cada vez va ganando a más gobiernos de países que sí aceptan esta moneda como medio de pago, en este sentido ya existe una agrupación de países que tienen como moneda de pago y de reserva internacional al Yuan, que son BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a estos se suman Venezuela, Irán y otros países que sufren sanciones económicas que obligan a esos gobiernos buscar alternativas al Dólar para su actividad comercial.

Pero la hegemonía del Dólar, que se ve amenazada por el Yuan, no solo involucra que China reciba su moneda de los países que importan productos chinos, sino que entre esos países también se acepte el yuan como medio de pago y como reserva internacional para el pago de futuras importaciones, así tenemos como ejemplo que si Argentina recibe Yuanes como pago por las exportaciones de carne a China, esos yuanes sirvan de pago para que Argentina pague al Brasil por la importaciones de ese país, y que Venezuela, Rusia, India, Irán y otros países no tengan objeción en recibir y pagar con yuanes en las transacciones comerciales.

En la actualidad, es muy apresurado pretender afirmar que la hegemonía mundial del Dólar finalice en un corto plazo, sin embargo la tendencia de varios países es la de considerar al Yuan como medio de pago, ya que esa moneda tiene menores variaciones cuando estallan conflictos bélicos u otros femémonos que afectan a las finanzas internacionales. En este aspecto de seguir la tendencia de varios países y sobre todo de que Estados Unidos siga teniendo una balanza comercial negativa con China, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que Estados Unidos también acepte al Yuan como medio de pago?