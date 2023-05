Comisión contra la impunidad de las violaciones en la iglesia católica

Luego de que se haya destapado el caso del sacerdote pederasta, Alfonso Pedrajas, no debería quedar rendija alguna para tibiezas. No sirve de nada salir ahora a decir que no hay que generalizar al señalar a todo el clero ni tampoco citar ejemplos de curas intachables. Eso no es otra cosa que ponerse -consciente o inconscientemente- en la acera del perpetrador.

Creo que ya ha quedado bastante claro que hay que dejar de poner las manos en el fuego pues claramente la iglesia es una estructura que ha socapado y socapa el abuso sexual infantil. Los curas violadores no son casos aislados sino la muestra de la podredumbre que produce la impunidad clerical. Podredumbre arraigada en los cimientos pese a los múltiples escándalos que han salido a la luz.

¿Por qué estos casos toman tanto tiempo en destaparse?, ¿por qué las víctimas no alzan sus voces para denunciar?, ¿por qué siguen ocurriendo pese a la supuesta indignación que ha manifestado la iglesia? Plantear estas preguntas nos llevará probablemente a profundizar en el tema y a entender que básicamente todo esto sigue ocurriendo porque nada ha cambiado realmente. Los curas violadores siguen gozando de impunidad, la iglesia no escucha a las víctimas y la justicia jamás llega. Ni siendo adultas las personas afectadas se animan a denunciar pues saben que ese es un camino que no conduce a nada.

Si nada cambia es evidente que estamos condenados a repetir la pesadilla por los siglos de los siglos.

Por eso hoy más que nunca urge exigir la conformación de una comisión que investigue, sistematice y saque a la luz pública a todos los curas violadores y al séquito de encubridores dentro de la iglesia católica. Necesitamos una comisión contra la impunidad para romper la histórica cultura del silencio en la que descansa tranquila la pederastia clerical. Necesitamos que se revisen los casos y que se abra un canal permanente de denuncias sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Esta sistematización demostrará que no se trata de un caso aislado o de un sacerdote que cometió un “error” como dijo el arzobispo cruceño, René Leigue. Una base de datos abierta y pública permitirá que más víctimas se animen a contar y que la iglesia deje de minimizar el problema que hay bajo sus sotanas.

Algunos países que han ido por esta ruta han evidenciado que es la única forma de quitarle el as de intocable a los sacerdotes violadores. Por ejemplo, el periódico El País de España que empezó la primera base de datos pública sobre violaciones en la iglesia católica, detectó que cuanto más se denuncia más casos aparecen y que la iglesia se ve acorralada al extremo de pasar de la negación a admitir los hechos. El periódico empezó una base de datos el año 2018 y para entonces sólo encontró 34 casos registrados en cuatro décadas. Actualmente esa base de datos tiene 953 casos y contabiliza a 1.802 víctimas, sólo en España.

Además de exigir que se investiguen y hagan público todos los casos -no sólo el de Pedrajas- es un buen momento para alertar que la iglesia es la principal opositora a la propuesta de que se enseñe educación sexual en las escuelas. Y esto no es casual, responde a seguir sosteniendo la cultura del silencio que ha permitido las violaciones por parte de sus miembros. Por eso, no más silencio reproductor de impunidad en ninguna esquina. No más complicidad clerical ni hipocresía institucional.

¡Por la verdad, memoria y justicia de las víctimas!