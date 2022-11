Cómo reaccionar frente a grupos de choque

Bolivia es un país con suficientes heridas, y no todas son visibles. Quienes participamos en activismo en calle, hemos visto repetidas veces represión policial desproporcionada a distintas protestas ciudadanas: Desde la represión a grupos indígenas en Chaparina el 2011, a las repetitivas represiones a marchas de personas con capacidades diferentes el 2012 y 2016, a las represiones policiales que vivimos en Santa Cruz esta semana pasada. Sin embargo las heridas menos visibles, porque así lo planea el gobierno para proteger su imagen, son las que infringen los que llamamos “grupos de choque”, es decir, grupos de personas que en alianza al gobierno son organizados específicamente para agredir a quienes protestan en contra de los intereses del partido en poder. Dado que esto ya se ha vuelto una situación repetitiva en nuestro país, así como lo es en Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿Qué debemos hacer quienes queremos protestar pacíficamente cuando somos agredidos por estos grupos?

Para empezar tenemos que entender qué son los grupos de choque, o paraestatales: Son grupos violentos, contratados informalmente pero que sí reciben dinero o compensación por ejercer violencia, que emplean los gobiernos autoritarios para poder reprimir protestas en contra suya sin tener que ser responsables por dicha represión ya que en teoría no es hecha por instituciones de fuerza del estado (policías o militares). Es una forma efectiva para los autoritarismos de atacar a su población sin verse directamente responsables por estas violaciones a los derechos humanos. Así, al iniciar violencia en puntos de protesta, los grupos de choque generan justificativos para que inicie la represión policial con el fin de “resguardar el orden”. También esta violencia justifica la criminalización y persecución jurídica de quienes convocaron la protesta, la expansión del miedo en la población por el riesgo que implica salir a protestar, y que se reduzcan los números de protestantes. Por donde se lo mire los grupos de choque traen beneficios tangibles al gobierno, siempre y cuando cumplan su objetivo: iniciar violencia en protestas que, sin estos ataques, se mantendrían pacíficas.

Estos pasados días de paro cívico en Santa Cruz hemos visto numerosos casos de violencia generada por grupos de choque. El primero de Noviembre en la zona de la Guardia llegaron grupos de personas armadas afines al MAS que, escoltadas por efectivos de la Policía, reprimieron a los manifestantes que intentaban levantar el cerco. Ese mismo grupo de choque atacó al periodista de Unitel Mario Rocabado, golpeándolo con piedras y palos y dejándolo en el suelo. El accionar en conjunto de la policía boliviana con estos grupos irregulares es público, documentado e innegable. En un video que compartió la diputada María René Álvarez el 2 de noviembre, se puede el momento en que un efectivo policial entrega cartuchos de gas lacrimógeno de forma irregular a un civil, quien la diputada indica era simpatizante del MAS. Hay más ejemplos similares en redes y prensa.

Si la meta de los grupos de choque aliados a un gobierno autoritario es generar violencia en protestas para justificar represión policial, persecución judicial, y generar miedo en la población para disminuir los números en calle, el antídoto lógico tiene dos componentes claros: Uno es no caer en el miedo ni propagarlo, y el segundo y más importante es, ante todo, no caer en violencia. Debemos recordar que el verdadero oponente no son las personas que vienen a provocar violencia en estos grupos paraestatales, ellos son percibidos como solo “herramientas” contratadas por el verdadero oponente está sentado en el palacio de gobierno y no quiere negociar. Nuestra mejor contrapeso, nuestro poder, para exigir demandas legítimas en esa negociación es justamente nuestra unidad con muchos números de personas en calle, nuestra capacidad de protestar de forma masiva y noviolenta, y este contrapeso se reduce si hay violencia. Al mismo tiempo, si nuestra meta es defender pedidos legítimos y democráticos, nuestra protesta para hacerlo debe ser también legítima y democrática, el fin se construye en los medios. No debería haber espacio para la violencia en democracia, y por lo tanto, no debería haberla tampoco en nuestras protestas exigiendo democracia. Está en nosotros decidir cómo reaccionamos ante un gobierno opresor: Respondiendo con su mismo veneno de violencia y división, o fortaleciéndonos en nuestra propia valentía y en la unidad de nuestra propia gente.