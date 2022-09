Cómo servir mejor a las audiencias

En nuestras constituciones y leyes queda siempre de manifiesto la importancia que tiene el periodismo para la democracia. Las repúblicas independientes de nuestra América valoraron desde el primer momento a la libertad de prensa. Por supuesto, en las luchas políticas durante doscientos años el rol de la prensa ha sido un tema muy conflictivo. Pero nuestra historia no ha hecho más que ratificar el rol esencial que tiene el periodismo profesional para nuestra vida pública.

Además de informar, controlar, promover, y tantas otras acciones, hay que destacar que el periodismo también permite conocer mejor a la sociedad de la que formamos parte. Es a través de ese espejo que nos muestra quienes somos que podemos discutir nuestros asuntos públicos, entendemos lo que vivimos, y buscamos el futuro que queremos.

Por eso, la calidad periodística es un hecho central de nuestra vida democrática. En la medida en que los periodistas están mejor capacitados, el conocimiento de la sociedad sobre sí misma es más ajustado, los desafíos pueden ser mejor encarados y las comunidades tienen más posibilidades para progresar.

En el Programa Internacional de Periodismo Digital, que estamos realizando por segundo año junto con la empresa Tigo, la propuesta es contribuir a discutir qué se puede hacer mejor en el periodismo en cada región de Bolivia. Hoy el periodismo se hace desde múltiples plataformas, con muy diferentes dispositivos, se multiplican los estilos de ser periodista, crece la especialización temática, las voces de cada periodista buscan cada uno su tono adecuado, y eso impacta la vida pública.

Es un momento de grandes oportunidades. Los sueños profesionales de tantos chicos y chicas de Bolivia que quieren expresarse tienen hoy en las herramientas digitales mecanismos accesibles para poder hacerlo. Quienes ya están en carrera se pueden enriquecer con esta nueva diversidad de posibilidades y relanzar su vocación de servicio público. Los medios más establecidos están renovando sus rutinas y se suben a la nueva ola que les está permitiendo llegar a audiencias con las que antes ni soñaban.

El potencial de desarrollo es enorme. Dentro de diez años el escenario mediático va a ser irreconocible. La imagen del metaverso, que propuso el líder de Meta, es sólo una de varias posibles. Junto con la innovación tecnológica se puede también innovar en los contenidos periodísticos. Hay que abrir más la palabra a la audiencia, ser más preciso en la información y tener mayor flexibilidad para llegar a cada persona en la forma más directa posible.

Lo único que no podemos es seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Tenemos que conservar los ideales, los valores, los principios clásicos y, al mismo tiempo, convertirnos en una especie de laboratorio experimental para irnos adaptando a los nuevos tiempos. Para eso, tenemos que aprender de las experiencias propias y de las que ocurren en otras partes del mundo. Lo bueno es que una de las claves de este mundo es que ese aprendizaje lo tenemos a mano. No hay excusa para no buscarlo.