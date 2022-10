Compañeros de ruta

La política exterior boliviana no deja de sorprendernos. Pareciera que con ella el país se ha arrimado a países parias de la comunidad internacional, lo que contribuye a nuestro creciente aislamiento.

Parafraseando a Evo Morales, no se puede entender por qué Bolivia sigue apoyando a Irán Rusia, Venezuela y Nicaragua. En la última Asamblea General de las Naciones Unidas nuestro presidente estuvo de mimos con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Es cierto que la reunión fue antes de los acontecimientos más recientes: el asesinato por la “policía de la moral” iraní de una joven mujer, Mahsa Aminí, de las numerosas manifestaciones que le siguieron y de las muchas víctimas, muchas de ellas, niñas de escuela. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tenía que haberle advertido a nuestro presidente de la discriminación y difícil situación de las mujeres en la República Islámica de Irán, que no es para nada nueva. Los besos y abrazos al iraní nos hicieron quedar mal.

Las declaraciones de amor loco por la teocracia iraní de la embajadora boliviana en Teherán están fuera de lugar. Queda la duda si ellas contaban con la autorización de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. El que Irán sea enemigo jurado de los Estados Unidos, en parte por las torpezas del expresidente Trump, no justifica la posición boliviana.

Las relaciones con Rusia debieran ser también examinadas con ojo clínico. Rusia, con un comportamiento imperial del siglo XIX, ha anexado territorios de un país vecino. Sigue bombardeando a poblaciones civiles. El presidente Putin llama a su brutal invasión de Ucrania, Operación Militar Especial y es delito penal referirse a ella como guerra. Hay numerosos rusos, viendo el sol a cuadritos en los calabozos.

Hay una probabilidad diferente de cero de que los ucranianos hagan desalojar a los invasores rusos de su territorio, incluyendo la Crimea anexada el 2014. Estaríamos apoyando a un país abusivo, pero además posible perdedor.

No hay una información completa de la adquisición por nuestro gobierno de las vacunas Sputnik V para combatir la pandemia del Covid-19. Falta también una auditoría de esas adquisiciones. Por informaciones fragmentarias de la prensa se sabe que no llegaron en los plazos ni en las cantidades comprometidas. El verdadero alivio para la escasez de vacunas el año pasado vino del mecanismo de la cooperación internacional COVAX y de los Estados Unidos, no de Rusia.

Por otra parte, nuestro comercio internacional con el país del zar Putin es prácticamente inexistente. Tampoco hay cooperación financiera significativa. El apoyo ruso en tecnología nuclear tiene muchos cuestionamientos por los expertos y los especialistas de la ecología. Aún por afinidades electivas, el que Putin sea anti-occidental no lo hace progresista, ni revolucionario.

De Venezuela y Nicaragua ya se ha dicho mucho y nada bueno. Es dudoso que le convenga al país tener relaciones privilegiadas con los gobiernos de estos dos países.

No es solo la política, la economía internacional también presenta un panorama muy complicado. No hay vientos de cola que nos favorezcan, muy al contrario. Es muy posible que los países de economía avanzada entren en recesión, cuyos efectos se pueden derramar a los países en desarrollo.

Si la situación mundial se deteriorara aún más, con repercusiones perjudiciales para nosotros, habría que pensar seriamente en reanudar las relaciones con el FMI, que tiene las espaldas financieras más grandes. Alinearse con los piqueteros argentinos y con la señora Kirchner para despotricar contra el FMI no está en el mejor interés del país. Si nuestro gobierno se ha hecho ver las canillas con la revisión del Artículo IV, ¿por qué se ha enojado tanto con las recomendaciones? Como no se tiene programa con el FMI, bastaba decir que no estamos obligados a aplicarlas. Descalificarlas con el argumento de que repiten lo mismo desde hace veinte años es, por decir lo menos, imprudente. No hay que ser un premio Nobel de Economía para darse cuenta que el rosario de déficit fiscales desde el 2015 crea una seria vulnerabilidad.