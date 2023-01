Comportamiento e ideología de superhéroe

“Se podría caracterizar a los superhéroes en dos tipos: aquellos a los que les mueve el amor y aquellos a los que les mueve la venganza. Los primeros son más ingenuos, pero más inocentes; los segundos son más cínicos, pero más avisados del terreno en que pisan. Me parece que los primeros son más aptos para la política mientras que los segundos suelen serlo para el poder”, escribe José Andrés Torres Mora en el prólogo del libro “Con Capa y Antifaz: La ideología de los superhéroes” cuyo autor es Julio Embid (2018).

Pero, ¿a qué viene todo esto?, pues a que nuestros superhéroes criollos –a juzgar por los adherentes y defensores que tienen en las redes sociales principalmente– parecen más guiados por el poder que por el amor al prójimo. Concebidos como un individuo, o como una agrupación de individuos, la política está atiborrada de superhéroes, sobre todo durante las campañas electorales donde esgrimen un discurso completamente beligerante; luego la cosa cambia, se visten de traje y se esconden en el anonimato de las oficinas de la administración pública, asumiendo los roles de torpes sin remedio y no por elección; “terminan irreconocibles hasta el punto que no les reconoce ni la madre que les parió” (Torres Mora dixit).

Probablemente Ortega y Gasett especularía que la existencia de minorías y masas es la génesis de la existencia de superhéroes enmascarados en ministros y gobernantes, yendo esta relación más allá del mero mecanismo social, generando en este proceso, casi sin querer queriendo y sin contar con la astucia del superhéroe, una aristocracia orteguiana, suponiendo que el pueblo, por propia decisión, muestra preferencia por convertirse en plebe, porque ser superhéroe requiere de cualidades reflexivas y éstas son cosas que exigen un difícil compromiso que la plebe no está dispuesta a asumir, ora porque el superhéroe se ha encargado de hacérselo creer, ora por simple modorra plebeya.

Nuestros superhéroes generalmente tienen inicios prometedores y los primeros días impresionan, aunque esta buena racha puede deberse a que no existe presión de la gente que les brinda una oportunidad generalmente traducida en 100 días. Son adorados por el “hombre-masa” que es diferente del “hombre-medio”, siendo el primero aquel que cree tener derecho a todo, sin ninguna obligación, que reclama derechos sin brindar nada a cambio, pero que es adorado por el superhéroe político porque es fácilmente manipulable tanto discursiva como financieramente.

A Torres Mora le llama la atención que el mundo de los superhéroes entre, a mitad de la primera década del siglo XXI, en una guerra civil, una guerra entre libertad y seguridad, una guerra entre los que temen más a la tiranía que a la muerte y los que temen más a la muerte que a la tiranía, un dilema al que nos enfrentamos desde hace más de 15 años y más veces de lo que parece, una guerra civil que, en nuestro caso y afortunadamente, es sólo anunciada al trote y con una mala pronunciación, terminando por hacer del anuncio algo risible de inicio, para convertirse en lamentable luego, pasando de Superman a Chapulín sin ningún rubor pero, eso sí, con trotecito rítmico de por medio.

No me puse a pensar mucho sobre si las antiguas historietas eran mejor que las actuales, lo que sí me encantaba era visitar las tiendas de canje y venta de revistas, ninguna historieta nos conducía a filosofar sobre superhéroes devenidos en gobernantes y ministros. Esas historietas eran mercancías pues tenían un valor de venta y un valor de canje, dinero en su estado puro. Las nuevas eran exhibidas en tableros donde se las mostraba a los curiosos, las destinadas para el canje en pilas que debían coincidir con el estado de la revista que se presentaba para el efecto. Esos recuerdos hacían que los héroes despertaran la imaginación; los superhéroes actuales despiertan el enojo y la decepción.

El sitio web de IGN (por Imagine Games Network) identifica 10 superpoderes con los que más sueñan las personas; llaman la atención el puesto 10 que es el de cambiar de forma y el 8 de invulnerabilidad, ambos ya concedidos a algunos que de ser superhéroes pasaron a ser gobernantes y ministros con superpoderes. En la película “La liga de la justicia” (nombrecito bastante sugestivo para el caso que nos ocupa), cuando Flash le pregunta a Batman qué poder tenía, éste responde “ser rico”. Esta simple respuesta se convierte en el leitmotiv de nuestros variopintos superhéroes locales con tintes de “folklore light”. Como el tío Ben le dijo a Peter Parker: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. ¿Hace falta decir algo más?.