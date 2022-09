Comprar “lo nuestro”

He secuestrado el titular (“plagiado” suena feo) de un muy interesante ensayo —aún inédito— que acabo de disfrutar leer del docto —y polemista— amigo Antonio Saravia.

Tampoco voy a dedicarme a escribir sobre las desventuras hoy —peor mañana, a pesar de las loas oficiales— del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, herencia “duende”.

Voy a referirme a otro “nuestro”: “nuestra” oposición al Poder del MAS-IPSP; más múltiples, diversas y sordas entre sí que los malhadados constructores de Babel.

En la elección de octubre de 2020 nos dimos —por eso es “nuestro” el resultado, más allá de la confianza que tengamos en el padrón— una Asamblea Legislativa Plurinacional donde, por primera vez después de la Legislatura de 2005-2009, los elegidos que no se adscribían al MAS-IPSP eran más de un tercio de la suma de senadores y diputados: 70 (15 senadores, 55 diputados) = el 42 % del total de ambas Cámaras (en 2019, cuando el fraude prorroguista del Evo-Álvaro, en la Legislatura hubo 74 asambleístas opositores elegidos pero nunca juraron).

Y aunque la anterior presidencia de la Asamblea —con la gestión suplente de Eva Copa por desbande masista— manipuló sus 2/3 de bancada MAS-IPSP para reducir el requisito de esa mayoría para muchas decisiones y elecciones, no podríamos decir que esposó las manos de los nuevos legisladores: al fin y al cabo, los 53 de la Legislatura anterior (UD y PDC sumados) pudieron actuar con bastante empeño y relativo éxito frente al “rodillo” oficialista —y no podría decirse que ambas bancadas de la pasada Legislatura era coincidentes entre sí ni la de UD siempre dentro ella misma.

Han pasado dos años de training parlamentario, muchas veces ring, y la inexperiencia parlamentaria inicial de la mayoría de los elegidos no-MAS pudo ser disculpa o atenuante en su debut —de la mayoría, no de todos—, en una etapa de muchos gritos y pocos resultados (se le atribuye a Marx —Karl, no Groucho— que dijera «cuando se acaban los argumentos, buenos son los insultos» pero si lo dijo, erró como en otras muchas cosas) pero no lo es ahora, a dos años de estar en la Asamblea.

La elección a la Defensoría del Pueblo del candidato del Masismo pudo ser una viveza aprovechando lo no suficientemente explicitado del Reglamento de la Asamblea, pero esa picardía no hubiera existido si hubiera estado el 42 % opositor presente en la Asamblea. Treinta y dos diputados opositores de ambas bancadas pidieron licencia ese día, seis por baja médica —tres y tres por lado— pero la gran mayoría —cruceños y no cruceños— fueron a celebrar en el aniversario del inicio de la lucha independentista de la región. Loable civilista y patriótico regional, ¿valió la pena fracturar el muro que varios meses mantuvieron contra la elección de otro Defensor masista?

Cual güelfos y gibelinos —o vicuñas y vascongados de nuestro Potosí colonial—, ambas bancadas pocas veces nos dieron muestra de acercamiento y afinidad (basta recordar a la senadora Barrientos, entonces jefe de bancada en Comunidad Ciudadana declarando más proximidad con la bancada azul que con la verde), hasta hoy que celebraron juntas —o, al menos, en la misma ciudad y al mismo tiempo.

Que casi la mitad de los parlamentarios “opositores” pidieran licencia en consuno para viajar; que sus jefes de bancada se las aceptaran; que sus asesores no les advirtieran de la posible jugada —o lo hicieran y no les dieran oído—; todo es criticable y reprensible, muestra de falencias profundas. Pero que sus líderes —menudos líderes— se rasguen las vestiduras como romanos achacando la culpa de elegir al Masismo y no a ellos mismo, eso es muestra de cuán empobrecidos están los liderazgos de las oposiciones.

La próxima elección presidencial y a la Asamblea es en 2025. Como todo augura, incluyendo cainismos opositores por medio y esperando que no haya implosión en la economía, la batalla por el Poder será entre un MAS y otro MAS (menos). CREEMOS y Comunidad Ciudadana necesitan fundarse orgánicamente, entenderse a ellos mismos y a los que no piensan exactamente igual, formar cuadros y potenciar nuevos liderazgos —hay emergencias que no deben ser frenadas—, repensar lo que piensa y espera la parte del país que no cree en un MAS y descree del otro, saltar el Rubicón regional y definir qué tipo de liderazgos se asumen.

Porque como dije en mi anterior columna sobre Chile: Amerita más análisis y menos hormonas. Para comprar lo nuestro.