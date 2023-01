Comunismo, la peor desgracia de la humanidad

Después de mucho analizar la situación política mundial actual, tomando en cuenta hechos tan importantes como la guerra de Ucrania, la cantidad de dictaduras existentes en varios países en los últimos años y el surgimiento de una nueva guerra fría que establecería un nuevo orden mundial, he confirmado y reafirmado una idea central: “la peor desgracia para la humanidad es el comunismo”.

Seguramente ud. pensará que está afirmación es exagerada. Algunos también pensarán que más bien el comunismo ha sido la receta para mantener a raya el expansionismo imperialista estadounidense. Sin embargo, los hechos e interpretación histórica que expondré a continuación permitirán corroborar mi controversial “hipótesis”.

Empecemos por la Segunda Guerra Mundial, que, sin lugar a dudas, es la peor catástrofe para la humanidad, con un estimado de 50 millones de personas fallecidas. Los dos países europeos causantes de este cruento conflicto bélico, Alemania e Italia, estaban gobernados por dos tiranos que llegaron al poder por propugnar principalmente un discurso anticomunista. En efecto, Hitler y Mussolini se instalaron en el poder por representar una alternativa a la creciente influencia del marxismo, y así obtuvieron el apoyo de las clases altas y el empresariado, incluso de la propia aristocracia, que prefería entregar el poder a fanáticos nacionalistas y autoritarios que a los revolucionarios bolcheviques, quienes pretendían destruir las bases morales, económicas, religiosas, políticas y sociales de la sociedad italiana y alemana. Es decir, para muchos, Hitler y Mussolini representaron un mal necesario para no caer en las fauces del comunismo marxista.

Siguiendo estos mismos pasos, España en 1936 prefirió entregar el poder a Francisco Franco para evitar a los comunistas, dando lugar a la imposición de una dictadura de casi 40 años, que tuvo miles de personas fallecidas. En Latinoamérica todos rechazamos y censuramos las dictaduras de los años 70, pero muy pocos se cuestionan la razón del porqué se llegó a a gobiernos autoritarios. Al igual que en Alemania, Italia y España, los países sudamericanos antes que ser víctimas del comunismo prefirieron la mano de hierro de dictadores que conjuraron este mal, no obstante, el sacrificio de ciertas libertades que esto implicaba, pero no de todas ellas, como en el caso de haberse instaurado el comunismo.

Así se pueden encontrar muchos otros ejemplos históricos de conflictos, guerras y derramamiento de sangre provocados por el comunismo y sus seguidores. Quizá el ejemplo más palpable y actual de ello es el caso del dictador Vladimir Putín, quien es un hombre criado en la ex Unión Soviética, un fanático que se formó en la poderosa KGB y estructuró su espíritu y su mente con los antivalores que pregona el comunismo, y quien ahora es el principal protagonista de una brutal guerra de exterminio contra Ucrania.

Ahora bien ¿qué pasó con los países donde se impuso el comunismo? Como todos saben, en estos países se instalaron las más sanguinarias dictaduras, como la Mao, Stalin, Pol Pot, Kim Sun y Fidel Castro, por citar algunos casos. En la China Comunista se calcula el asesinato de más 80 de millones de personas, en la Unión Soviética 20 millones de personas asesinadas, en Corea del Norte dos millones de personas asesinadas, y así la lista de las crueldades comunistas no deja de sorprendernos.

En resumen, la historia ha demostrado que las sociedades no quieren una reingeniería social como pregona el comunismo, no quieren perder sus valores morales y religiosos, aman la libertad y la democracia, pero en determinados momentos sacrifican sus propios derechos y libertades para evitar la imposición de dictaduras comunistas que, como se explicó, resultan ser muchísimo más crueles, despiadadas y restrictivas de los derechos más fundamentales. Por estas razones afirmo, con absoluto convencimiento, que el culpable de los mayores males de la humanidad en los últimos 100 años se llama COMUNISMO, que ahora ha mutado en el denominado Socialismo del Siglo XXI, que en esencia es lo mismo y que persigue la destrucción de las sociedades libres y democráticas. Sin comunismo, ni gente que obtusamente cree en la eterna lucha de clases, la historia no estaría llena de tanta sangre.