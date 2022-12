Cooperadores internacionales

Hubo un tiempo en que entidades binacionales de cultura presentes en Bolivia -particularmente en La Paz- ensayaron el desarrollo de una labor coordinada, de mutuo apoyo. Esa voluntad dio resultados positivos tanto para artistas como para el público local, pues facilitó proyectos que de manera individual no hubiesen podido costear los ensayistas: la Alianza Francesa y el Goethe-Institut. Esos centros, dirigidos en su momento por Xavier Ferrand y Peter Panes, respectivamente, mostraron que sin perder la especificidad de su misión, podían trabajar juntos y fortalecer su presencia más allá de la enseñanza del francés o del alemán.

La repercusión de ese gesto fue enorme a nivel de prensa, como se puede verificar en las publicaciones del año 2000. Y, por tanto, los proyectos que se fueron concretando en teatro, artes visuales, música, recibieron cobertura y la consecuente respuesta del público.

No duró mucho el ejercicio, ciertamente, y, apenas cambiaron las cabezas de los centros, pasó al archivo de los buenos y esperanzadores ejemplos.

Todavía hubo otro gesto europeo en 2017, cuando se creó un carnet de lector único que debía servir para acceder a las mediotecas de la AF, el Goethe y el Centro Cultural de España en La Paz. Que este último no exija documento alguno al lector seguramente restó contundencia a la medida que no pierde, de todas maneras, el valor de la buena voluntad.

Permítaseme ahora dar un salto.

Ante las puertas de la Alianza Francesa, en la avenida 20 de Octubre de La Paz, llama la atención, en estos días de fiesta, el asentamiento de vendedores callejeros y hasta de recolectores de desechos reciclables que han convertido la entrada en una especie de depósito temporal de sus sacos.

Nunca antes había pasado. Esa esquina, con el edificio diseñado por el arquitecto Juan Carlos Calderón -y que se erigió en 2003 por impulso del inquieto director Jean-Francois Guegano como una respuesta al dinamismo de la entidad-, estaba llena de vida. Una vida que la daban sobre todo los jóvenes que entraban y salían de las aulas, o que se instalaban en los sillares dispuestos en el muro exterior, pero también otra gente que acudía a las actividades culturales en La Galerie: charlas, coloquios, exposiciones. Y, como saben los periodistas culturales, al menos los que buscan mirar frente a frente a sus entrevistados, sus citas podían hacerse en la salita de piso superior sin más requisito, para acceder, que saludar, como casero reconocido, al recepcionista del lugar.

Se puede alegar que en estos días hay vacaciones y por eso esa sensación de abandono; pero en verdad que todo este 2022, con las clases virtuales, las puertas cerradas de la Alianza han sido como un recordatorio doloroso de que una pandemia alteró ritmos y golpeó duro a las entidades culturales.

El Goethe-Institut -que en los años 90 había creado una agenda mútiple bajo la dirección de Josef Borhorst, la que se mantuvo con Panes- ha tenido este 2022 un perfil bajo, sobre todo por las clases no presenciales de alemán que han restado dinamismo a la casa ubicada en la avenida Arce.

Muy distinto es el caso del Centro Cultural de España en La Paz, que desde su creación hace 10 años, con María Pérez como delegada de esa misión, no ha hecho sino crecer hasta que, en este 2022, bajo la conducción de Juan Sánchez, ha tomado el liderazgo ya no sólo de las entidades de cooperación, sino del Ministerio y las Secretarías Municipales de Culturas.

Volvamos del salto.

Suele ser difícil criticar a las cabezas de los centros binacionales de cultura. Como llegan de afuera, aparecen ante los ojos locales como benefactores a los que solamente hay que agradecer, no exigir. Pero, no es así. La gestión de gente como la nombrada es la prueba de que hay buenos y no tan buenos administradores de los centros culturales... o de las embajadas y sus agregadurías culturales; que hay enviados con ideas que se transforman en edificios y otros que no dejan ni huella.

Y si de hacer favores se trata, pues localmente se les entrega también esperanzas y energías que justifican su trabajo y su salario. Creo que se puede y se debe demandar más a Alianzas, Goethes y demás tucuimas.