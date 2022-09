Cosas que celebrar

El domingo pasado tuvimos el Día del Peatón, en el cual había prohibición de andar en vehículos motorizados sin permiso especial. Esto me hizo recuerdo a años felizmente pasados y casi olvidados en que los regímenes militares -tristemente frecuentes- solían prohibir la circulación de vehículos, no para apoyar el ejercicio físico y la salud, sino para establecer un “mejor” control sobre la ciudadanía.

Durante uno de estos regímenes autoritarios, mi padre, Víctor Andrade Uzquiano, de 75 años de edad, fue “visitado” por miembros del Ministerio de Gobierno e “invitado” a comparecer ante sus autoridades, para “explicar” sus actividades recientes. Como era de suponer, mi madre y yo nos preocupamos muchísimo y yo insistí en acompañar a mi padre al ministerio (a una cuadra de distancia) para enterarme del resultado de su obligada visita.

Subimos al segundo piso del ministerio, que quedaba sobre la avenida Arce, y allí nos encontramos con varias personas, quienes saludaron a mi padre muy gentilmente, preguntando con extrañeza por qué se encontraba allí. “No sé” contestaba mi padre algo molesto. Así nos tuvieron allí varias horas hasta que fue llevado a la oficina de un mayor de Ejército. No me permitieron entrar con él, pero luego de una media hora, el mayor abrió la puerta y me invitó a pasar. Mi padre fue llevado a la sala de espera. Una vez que estuve sola con el mayor me dijo con cierto tono de suficiencia que seguramente yo no estaba enterada de que mi padre tenía otra familia en otra residencia “en Miraflores”. Pese al mal momento, tuve que sonreír, explicando al mayor que mi padre tenía un homónimo casi absoluto, un señor empleado de Ferrocarriles del Estado, y que esta confusión ya se había dado anteriormente.

El mayor me dijo “¿usted cree que nos vamos a equivocar de esa manera?, su padre lleva una doble vida y hace reuniones políticas en su otra residencia”. Tratando de ser lo más gentil posible explique al mayor que los dos Víctores Andrade U. tenían cédulas de identidad con números diferentes, aunque ambos eran beneméritos de la Guerra del Chaco. Sugerí al mayor que pidiera que revisen los registros del ministerio para aclarar la confusión. Me pidió que espere nuevamente y una media hora más tarde confirmó, un poco abochornado, que yo estaba en lo cierto. No pudieron detener a mi padre, pero dentro del espíritu duro y renuente de esos tiempos, agregó que “por si acaso” habían decidido residenciarlo en La Paz, indefinidamente. Agregó con énfasis que se trataba de la ciudad, no el departamento, y que debería estar “a disposición” del ministerio cuando lo convoquen a declarar.

Esa vieja y un poco lamentable historia viene al caso porque realmente los tiempos han cambiado, y nuestro país ha mejorado con la democracia, y el valioso aporte del sector privado, industria y finanzas. Ya no hay dictaduras militares, nuestros gobernantes son elegidos democráticamente, y nos encontramos por primera vez en muchos años, mejor situados como país que nuestros vecinos. Mejor situados no solo en términos de estabilidad, sino en términos de economía, aunque es obvio que esa estabilidad podría ser algo precaria si no se toman las medidas adecuadas hacia el futuro.

Pocas veces en nuestra historia hemos podido decir lo mismo de nuestra patria en comparación con los países que nos rodean, y vale la pena remarcarlo sin tintes políticos.

La verdad esto se debe al esfuerzo conjunto de toda la población. Estamos bien los bolivianos, y debemos reconocerlo. Este logro no es de una sola persona o de un solo gobierno, es el resultado la disciplina y trabajo de muchos bolivianos que defienden aguerridamente su democracia.

Es una autentica alegría, para esta columnista, poder decir que estamos mejor que nuestros vecinos. Esto no significa un triunfo absoluto, hay mucho que avanzar, mucho camino que recorrer, y mucho trabajo por hacer para que este momento se convierta en una realidad permanente. Podemos festejarlo, pero no podemos descansar sobre ningún laurel y debemos ver a este momento como un primer paso dentro de un largo camino al desarrollo permanente y verdadero.

Queda el gran reto de afianzar este logro dentro de una verdadera realidad estable y de fortalecer las bases de nuestra democracia, y el trabajo de millones de bolivianos, que nos permiten hoy día mirar el futuro con optimismo.

Es un gran paso, pero no es todavía garantía de estabilidad. Sin embargo, es para mí un buen momento para escribir esta columna con un tono optimista.