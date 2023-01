Para dar cumplimiento a las metas del Milenio para reducir la pobreza, se acuñó la teoría de que era fundamental impulsar un crecimiento pro – pobre, ahora que la pandemia del covid aceleró las tendencias al crecimiento del desempleo y/o a la informalidad en el empleo, se hace necesario que el Estado incorpore en sus planes y proyectos un crecimiento pro – empleo. De esta política no deben estar excluidos los gobiernos departamentales y locales.

Como estamos frente a una crisis del empleo decente (trabajo asalariado, con protección social, que incluye la legislación laboral y la seguridad social), tenemos la oportunidad no sólo estimular la creación de empleo, sino que tenemos al mismo tiempo la posibilidad de apoyar la creación de empleo sostenible que opere en actividades amigables con el medio ambiente.

Todos sabemos que en la actualidad los sectores donde se concentran una gran cantidad de los empleos están en las actividades relacionadas con la minería, con la industria forestal, dos sectores uno que contamina el medio ambiente y el otro que provoca la desertificación provocada por la tala de bosques. Uno ubicado en el occidente y el otro en el oriente. Los empleos en la economía informal que reproduce lo que ocurre en la economía formal. La minería informal es mucho más depredadora que la formal. Los chaqueos son otra forma de preparar la tierra para la siembra y este método se ha convertido, en los últimos años, en uno de los factores contaminantes extremos en el país.

La evolución histórica y política del país ha creado las bases para la generación de empleo no están dando resultado. Uno de los elementos que más entorpece es la legislación laboral, la misma que protege en exceso a los trabajadores. Pero también la administración del trabajo que realiza el Ministerio de Trabajo está parcializada con los trabajadores y no ocurre otra cosa en los juzgados. Este panorama hace que poco atractivo el invertir para realizar alguna actividad productiva. Por otro lado, muchas de las organizaciones sindicales tienen una relación tóxica con los empleadores y estos están prácticamente en situación de indefensión. El diálogo social en estas condiciones no parece prometer mucho.

Pero también sabemos que la creación de nuevos empleos no es una tarea solitaria de un actor económico y/o político, es el resultado del esfuerzo colectivo. El gobierno central y los gobiernos departamentales y locales deben entablar un proceso de coordinación básico para encontrar las vocaciones productivas de cada región y de cada municipio. A partir de ello distribuir las responsabilidades entre los tres órganos estatales para lograr potenciarlos y al mismo tiempo crear programas de fomento de las actividades seleccionadas en cada región.

Las políticas económicas nacionales necesariamente se tienen que complementar con políticas económicas regionales y son precisamente las políticas regionales las que deben hacer énfasis en las políticas de empleo. No se puede crecer en forma neutra, se tiene que direccionar (no obligar) a que las inversiones se dirijan a las actividades que demanden mano de obra, de preferencia en actividades diferentes a las mineras o a aquellas depredadoras del medio ambiente. Los tiempos han cambiado, todos los días se emiten alertar y la naturaleza dan señales de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de producción y de vida. El calentamiento global da señales evidentes de que el planeta está “furioso” por lo que le estamos haciendo.

Este tipo de coordinación interestatal y los programas económicos monetarios, impositivo de infraestructura son los que en última instancia provocaran la emergencia de nuevos empleos. Los gobiernos locales y departamentales deberán realizar esfuerzos de coordinación para la creación de mercados locales que aprovechen la mano de obra disponible. De esta manera los esfuerzos estatales de formación de mano de obra tendrán nuevos objetivos los mismos que estarán vinculados a la vocación productiva regional y/o local.