Crisis universitaria y su compromiso con el país

Bolivia está atravesando por una crisis de identidad como nunca en su historia había acontecido. Mientras en una cara de la moneda la añoranza y los recuerdos que todo pasado fue mejor cada vez brillan menos, en la otra está la incertidumbre de no saber qué pasará mañana mientras nos enfrentamos a la desintegración del país y las hordas de la delincuencia pagada buscan amedrentar a la población de a pie. Cuán amarga se escribe nuestra historia al estar aterrorizados por la capacidad de odio, resentimiento e ignorancia del populismo desenfrenado que nos quiere dominar y de los otros sin capacidad de organizarse que se siguen defendiendo.

La crisis no se ha dejado esperar en las universidades, la falta de ética y moral son las banderas que más se levantan, donde la independencia y libertad que eran nuestras premisas de vida hoy parecerían estar conculcadas y para ello recordar hechos del pasado cercano como el de dirigentes dinosaurios, los constantes fracasos de los Congresos Universitarios, el inoperante Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y los permanentes interinatos de autoridades que deben ser electas, son entre otros los síntomas de una urticaria lacerante que está pudriendo nuestro Sistema de Educación Superior; sin embargo, lo más lamentable en esta crisis es que parecería que hemos olvidado el compromiso y la responsabilidad que tienen las universidades con el país, pues su contribución en los últimos años ha sido muy pobre y el nivel de profesionales que se están formando, es la prueba más fehaciente de esta deuda que no la estamos amortizando. Salvando, claro está, las excepciones que sin duda existen.

Esta crisis ha llevado a criticas muy profundas que se han constituido en motivo de debate nacional. Muchos analistas y entendidos pusieron las cartas sobre la mesa y entre ellos dos expertos, se refieran a este tema en términos bastante técnicos y duros. Manuel Contreras y Henry Oporto, en una entrevista televisada vinculada a la educación, cada uno a su turno, enfatizó el primero sobre la importancia de la educación superior porque sirve para el desarrollo y progreso del país y forma capital humano. Ha destacado que las universidades cumplen tres roles, forman profesionales, realizan investigación aplicada y son un medio de ascenso social, además busca impactar a la sociedad con la interacción constituyéndose en incubadora de ideas políticas y sociales, promoviendo el debate. Orienta de este modo a todos hacia una mejor toma de decisiones-. -Oporto por su parte indicó que la universidad ha extraviado sus objetivos esenciales, ha generado una crisis muy profunda, ha mostrado el escándalo de dirigentes y deja ver una descomposición moral, todo esto debido a un problema de gobernabilidad o gobernanza. Asimismo, la universidad pública es caótica, sin autoridad, hay transgresión de normas, hay indicios de despilfarro de recursos. No hay control ni rendición de cuentas, se aprecia resistencia a la evaluación y a exigencias de procesos transparentes y efectivos de acreditación. También se han desvirtuado la autonomía, el cogobierno y la formación de excelencia, se ha impregnado de un populismo endémico, responde a estrategias de poder basado en el clientelismo, corporativismo y corrupción y son rehenes porque están secuestradas por intereses corporativos y políticamente en sectarios, todo lo que explica la distorsión de sus objetivos-

Las universidades y su COMPROMISO CON EL PAIS son cruciales por la responsabilidad que implica la formación de conductores del mañana, quienes deberán guiar nuestro destino; aunque la formación está cuestionada no solo por los analistas o estudiosos investigadores sino por hechos concretos y el mejor ejemplo son quienes imparten justicia en nuestro país que no solo provienen de la universidad pública sino también de la privada, lo que permite ser contundentes en afirmar que la calidad de la formación ha caído a un nivel de descontrol que los culpables buscan como esconder su fracaso, echando la culpa a la pandemia.

Esto no es todo, en la universidad pública hay dos temas adicionales críticos, cuestionados y ya mencionados, la Autonomía y el Cogobierno. -Contreras considera que estos dos conceptos han pasado de ser una panacea a una triste caja de pandora para la universidad boliviana y en su interior hay hasta un convencimiento que la autonomía y el cogobierno están moribundos como modo de gestión, eran héroes y heroínas con pies de barro-. Estas afirmaciones no son nuevas para quienes estamos vinculados a la universidad desde hace mas de 30 años y es evidente que sentimos como una alergia sobre la piel su funcionamiento conducente a beneficiar a grupos de poder en unos casos o a proteger a otros sin promover sus verdaderos propósitos, a cuyo acontecer se debe vincular el presupuesto universitario que depende en gran porcentaje de la voluntad del ejecutivo de turno en el ministerio del ramo el que transfiere del TGN aproximadamente 85% de los ingresos que se utilizan para cubrir sueldos de autoridades, docentes, personal administrativo y servicios no personales, 14% son recursos propios y 1% tasas y derechos; destacando que ya se rompió el paradigma de la universidad pública gratuita porque los recursos propios que se recaudan por distintos conceptos representan importes que se utilizan para contratar personal, cubrir algunos gastos y contribuir para realizar algunas inversiones.

Sobre el cogobierno, mucho se puede especular, lo cierto es que con poca efectividad y con responsabilidad de algunos involucrados sobre todo en temas académicos, continúa actuando incluso como un mecanismo de autocontrol, el que también ha generado ronchas sobre todo en algunas autoridades que impiden se realicen los procesos electorales correspondientes. Sin duda, mucho se puede decir sobre este tema, pero existe una verdad ineludible cuando está bien utilizado, continúa siendo un mecanismo de compromiso e identificación de los estudiantes para con sus carreras y consecuentemente con la universidad.

El ser parte del debate sobre la educación superior no solo pasa por opinar sobre lo que se ve o lo que se supone acontece, pasa por identificar causas y consecuencias, actores y responsables, involucrados y aprovechadores y aunque sabemos que no hay verdades absolutas la crisis a la que hacemos referencia en estos párrafos tiene desde mi óptica dos responsables, el primero el Estado que para este y otros temas hoy no existe y los actores dentro de todas y cada una de las universidades; por ello la REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR debe surgir de dichos actores, quienes propongan un nuevo modelo de gestión educativa que se discuta y en consenso con la sociedad civil beneficiada, sea aprobado para su obligatorio cumplimiento.