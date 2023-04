Crónica de una devaluación inevitable

Cuando, hasta hace poco y por varios años, se podía intercambiar libremente y sin limitantes bolivianos por dólares con un tipo de cambio fijo, se vivía una ficción. La ficción consistía en asumir que el boliviano era una moneda fuerte, tan fuerte, en efecto, como el dólar. Esa era la consecuencia de que era indistinto tener Bs. o dólares; si teníamos bolivianos teníamos exactamente el poder adquisitivo del monto equivalente en dólares ya que podíamos convertir ese monto en bolivianos a dólares siempre al mismo tipo de cambio.

Ese periodo de tiempo vivido hasta hace poco sólo se podía sostener mientras existieran suficientes dólares para sostenerla; acabados los dólares, acabada la ficción.

Para que una moneda tenga un poder adquisitivo similar al dólar la economía que representa tendría que tener niveles equivalentes de productividad que la de EEUU, o sea, tendría que ser una de las economías más ricas y desarrolladas del mundo. Aun economías equiparables a la de EEUU, o sea, a años luz de la nuestra, tienen monedas que fluctúan contra el dólar, a veces a la baja.

También países ricos en materias primas pueden sostener un TCF con el dólar, y eso sólo por el periodo de tiempo en el cual los precios de las materias primas que exportan aumentan significativamente; luego, acabado el ciclo al alza de los precios de sus materias primas, inevitablemente sus monedas se devalúan frente al dólar. Especialmente países que exportan hidrocarburos están sujetos a este fenómeno; Bolivia no es una excepción.

Precisamente entre el 2006 y el 2014, como consecuencia de precios de exportación de nuestras materias primas nunca antes vistos, principalmente del gas, se dio por primera vez una apreciación en el valor del boliviano en relación al dólar hasta el 2011, año en que se estableció un TCF. Este aumento en los precios también dio lugar a un aumento extraordinario en las reservas internacionales netas (RIN), de 1,123 millones el 2004, a 15,272 millones el 2014.

Resulta que, de 2015 al presente, como país hemos consumido a niveles pre 2015 mientras que nuestros ingresos han disminuido, por tanto, hemos vivido un nivel de consumo artificialmente alto, mayor a nuestros ingresos. Ese desfase fue posible sostener solamente porque las RIN permitieron financiar la diferencia todo ese tiempo.

Esa realidad se refleja, como se ha señalado repetidamente, en déficits fiscales muy grandes que se arrastran también desde el 2015. Pero no sólo el sector público gastó más recursos de los que recibió en este periodo de tiempo. El resto del país también consumió más de sus ingresos al poder tener acceso a dólares artificialmente baratos, provenientes de las RIN. Las RIN hicieron posible un TCF que no varió a partir del 2015 a pesar de que la realidad que la sustentaba cambió. A partir del 2015 el país recibía menos dólares de los que gastaba -con excepción del 2021 y 2022 que, sin embargo, respondían a coyunturas pasajeras, en primera instancia por las secuelas de la pandemia del covid que deprimió el consumo y por tanto las importaciones y en segunda instancia la guerra en Ucrania que disparó los precios del gas y granos, que no cambian la tendencia fundamental ya que en los últimos meses del 2022 de nuevo se empezó a importar más de lo que se exportaba- pero el tipo de cambio no reflejaba esa realidad. A través del mecanismo de transmisión de una moneda sobrevalorada, no sólo el consumo público sino también el consumo privado, tanto legitimo como a través del contrabando, fue mayor al que se podía sostener. A partir del 2015 este consumo sólo se podía mantener en la medida en que hubiera RIN que pudieran proveer dólares baratos.

Ante este nuevo escenario el gobierno intentó una serie de medidas por todos conocidas para captar dólares, la última de las cuales, ofrecer un tipo de cambio preferencial a los exportadores, detonó la corrida del dólar que estamos viviendo. Todas las medidas administrativas que hasta ahora se han tomado no han logrado evitar esta corrida porque sólo se dirigen a los efectos y no a las causas estructurales de este fenómeno.

Es posible que los créditos externos que están en proceso de ser aprobados, más la así llamada ley del oro que permitiría al BCB comprar oro con bolivianos y venderlo discrecionalmente por divisas, logren acumular suficientes dólares para parar la devaluación. Sin embargo, aún en el mejor de los casos, este nuevo equilibrio, si es que se diera, entre la demanda y oferta de dólares, no podrá ser sostenido en el mediano plazo, a menos que el gobierno cambie radicalmente su modelo económico.