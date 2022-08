Existe una gran diferencia si el título del presente artículo se redacta como afirmación “Cuando la deuda se convierte en peligrosa”, o como pregunta “¿Cuándo la deuda se convierte en peligrosa?”. Contar con una regla clara y de fácil lectura para establecer el momento en el cual la deuda se hace peligrosa, no parece una tarea sencilla y si, encima, pretendemos tener un poco de rigurosidad científica, el trabajo se hace más delicado todavía. En el contexto actual, no parece estar claro si aprendimos de los episodios pasados y de las crisis a las que se sometió al país por no haber realizado un manejo eficiente de la deuda, esto es, con un criterio más sólido que el simple ademán de señalar con el dedo a los culpables, apropiarse del discurso y sacar rédito político de la coyuntura.

Olivier Blanchard titula su aporte a la revista Finanzas y Desarrollo (marzo de 2022) de la forma: “Cómo decidir cuándo la deuda se torna peligrosa” y propone un criterio de decisión que bien puede ser perfectible. “El nivel de deuda es peligroso cuando existe un riesgo no despreciable de que, en el contexto de las políticas actuales y probablemente futuras, la relación deuda/PIB aumente de forma constante, lo que, en algún momento, dará lugar a una cesación de pagos.” En el desarrollo de su artículo llega a la conclusión más importante de que es preciso observar la relación servicio de la deuda/PIB. El riesgo de default es la frase clave en el razonamiento presentado. Aunque analizar la dinámica de la deuda es el punto de partida, es sólo eso, el punto de partida.

Si bien el analizar la relación deuda/PIB parece lógica, su cálculo no es sencillo pues está sujeto a mucha incertidumbre y este es un punto muy importante. Sin embargo, debemos observar algunos puntos álgidos en forma de pregunta: ¿Cuál es el riesgo de recesión y su posible magnitud? ¿Cuál es el riesgo de que aumenten las tasas de interés reales? Si lo hacen, ¿cómo afecta el vencimiento de la deuda a los pagos de intereses? ¿Cuál es el movimiento probable del tipo de cambio? Y, tal vez más importante, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema de pensiones entre en déficit y que éste tenga que ser financiado por el Estado? En el caso de nuestro país, la deuda con el sector privado, léase AFPs, ha ido creciendo y esta sea probablemente la causa para que se haya decidido por una institución pública que no termina de nacer suponiendo, además, que la nueva administradora será eficiente y no necesite que el Estado vaya en su ayuda en un futuro lleno de incertidumbre.

Sin embargo, eso no es todo. Otro problema que no se ha tocado es el de la opacidad de la deuda externa; esto significa que el verdadero volumen de deuda contraído con gobiernos extranjeros, principalmente China, durante el auge de los precios internacionales de las materias primas, no ha sido efectivamente monitoreado por las instituciones financieras internacionales y las calificadoras de riesgo. Como es sabido, a China no le gusta hablar sobre condonación y sostiene que cada país representa un problema particular que es preciso analizar incluso cuando de reestructuración se trata y al margen de la situación de pandemia que todavía persiste; esto implica que, ante la posibilidad de una crisis, la salida de la misma y su solución será más complicada puesto que la opacidad hace complicada la decisión y aplicación de políticas económicas que permitan salir de una eventual crisis.

Reinhart y Pazarbasioglu, en la misma revista citada, sostienen que más allá de los términos habituales de una deuda (vencimiento, tasas de interés, moneda), a menudo no se divulgan características clave (garantía real, incumplimiento cruzado, cláusulas de confidencialidad y demás) de muchos contratos de deuda de mercados emergentes con China, principalmente. La deuda pública externa con garantía real habría aumentado en los últimos años, pero son limitados los indicadores precisos de su prevalencia. Además, existe evidencia que sugiere que muchos de los préstamos bilaterales otorgados por China para infraestructura tienen garantía real. Cabría preguntarnos si esto es así en el caso boliviano donde llama poderosamente la atención una supuesta tolerancia hacia la deuda con ese país y la opacidad de la misma.

En este punto es sumamente interesante el trabajo de Gelpern et al. (2021) que analizan los términos y las condiciones en las cuales China habría otorgado préstamos a los países en desarrollo. Los contratos de deuda chinos contienen cláusulas de confidencialidad bastante inusuales que prohíben a los prestatarios revelar los términos e incluso la existencia de la deuda; los prestamistas habrían buscado ventajas utilizando acuerdos con garantías reales –esto debería causar mucho temor y desconfianza– y promesas de mantener la deuda fuera de cualquier negociación de reestructuración –Gelpern et al. las denominan “clausulas sin el club de París”– y; los contratos incluirían cláusulas de cancelación, aceleración y estabilización que permitirían a los prestamistas influir en las políticas internas y externas de los deudores.

Los contratos de deuda chinos parecen ser toda una joya literaria para los países ideológicamente de izquierda que gobernaban Latinoamérica durante el periodo de precios altos de las materias primas y que se decían antiimperialistas. Como para escribir una versión de algo que podría llamarse “Las nuevas venas abiertas de Latinoamérica” en versión 2.0, ahora en género “thriller”. Para terminar, si existían enormes cantidades de flujos de capital ¿había la necesidad de contratar nueva deuda? Como dice el refrán “pa’ qué tanto brinco cuando el suelo estaba tan parejo”.