¿Cuánto afecta la crisis política del Perú a su turismo y al de la región?

Según medios de comunicación internacionales y peruanos, las protestas en el Perú, que se iniciaron después del 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, también comenzaron a pasarle la factura a uno de los motores económicos de ese país, debido a que ha generado cancelaciones de hasta el 60% de las reservas de turistas para el primer semestre de 2023, según representantes de la industria.

Perú, que alberga cientos de atractivos arqueológicos, como la ciudadela inca de Machu Picchu y las milenarias líneas de Nasca, esperaba para este año 2023 la llegada de 3,5 millones de turistas (900 mil menos que el 2019, cuando arribaron 4.4 millones de visitantes extranjeros), tras recibir en 2020 alrededor de 900 mil turistas, en 2021 cerca de 400 mil y 1,8 millones el 2022, según la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORAPERÚ).

De acuerdo a datos del Banco Central del Perú, el ingreso de divisas por turismo receptivo en ese país sumó unos $us 2.060 millones en 2022, frente al pico de $us 4.700 millones en 2019, antes de las restricciones por la pandemia. En esa línea, el vicepresidente de la asociación AHORAPERÚ, Sergio Belloso, dijo la semana pasada, ante una comisión del Congreso, que la falta de turistas durante 2022, provocada por la crisis política y social, le ha costado al país unos $us 2.500 millones. Por otro lado, la Cámara Nacional de Operadores de Turismo del Perú (Canatur) manifestó que, a la semana, el turismo está dejando de inyectar 500 millones de soles a la economía del Perú.

Pero veamos la incidencia de la crisis política y social que está atravesando Perú y su afección a su turismo internacional: Llegada de turistas extranjeros en 2019 según países de la región, antes de la pandemia: Chile, 1.196.234; Ecuador, 339.486; Colombia, 223.943; Argentina, 214.608; Brasil, 193.898; Bolivia, 188.642; Venezuela, 99.856; Uruguay, 22.870 y Paraguay, 11.351 (Datos expuestos en la página del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). Después llegaron los años duros de la pandemia y afectaron a todos los destinos en el mundo, Perú no fue la excepción y los datos arriba mencionados así lo corroboran. En su proceso de recuperación proyectaba tener 3.5 millones de turistas extranjeros este 2023 y el anuncio de la cancelación de reservas de turistas de hasta el 60% en este primer semestre, avizora un cuadro no muy alentador para el turismo internacional en ese país.

También su turismo interno se verá muy perjudicado por las dificultades de desplazamiento hacia sus zonas turísticas por los paros y bloqueos en sus vías de acceso y carreteras, como la paralización de la vía del tren hacia Cuzco. Recordemos que en 2021 tuvo un movimiento de 14,6 millones de viajes a nivel interno y un ingreso económico que superó los $us 2.530 millones, y en septiembre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo proyectaba llegar a más de 24 millones de viajes al interior de ese país al cierre de 2022. Lo de diciembre seguramente tendrá una afección mínima en esa proyección, pero las cifras y números en 2023 están comenzando negativamente.

Para nuestro país también es un perjuicio lo que está sucediendo con el turismo en el Perú, debido a que es el segundo país más importante de ingreso de turistas internacionales por vía carretera después de la Argentina; en 2018 ingresaron por los puntos fronterizos más importantes, como Desaguadero, Kasani y Puerto Acosta 392.075 viajeros internacionales, esto según el manual “El Turismo en Cifras 2008-2018” del Viceministerio de Turismo. En cuanto a salida de viajeros internacionales, el mismo manual dice que, desde Bolivia al país vecino, en 2018 habrían salido 286.045 personas, datos que difieren con lo expuesto por Perú, que dice que ese año arribaron 158.974 viajeros desde Bolivia. Estás cifras y números tendrán inevitablemente sus variaciones desde diciembre de 2022 en adelante, mientras los conflictos sociales continúen en ese país. Lamentablemente no se cuentan con datos oficiales ni cifras segmentadas por país de 2019, 2020, 2021 y 2022 de llegada o salida de turistas o visitantes extranjeros desde y a nuestro territorio, situación que ya no extraña.

La pregunta del millón es, ¿Habrá elaborado el Viceministerio de Turismo un plan de promoción y de atracción para cautivar el retorno de ese segmento de turistas extranjeros que no están pudiendo llegar al Perú o salen de ese país debido a los conflictos sociales, y que circunstancialmente están en nuestro país? Los vemos en cantidades en las calles y zonas turísticas; la misma pregunta para la Gobernación y el Municipio de La Paz. Son coyunturas que no se pueden dejar pasar.